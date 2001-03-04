Что такое бот OKX?

OKX бот – это специальные программы, которые могут автоматически покупать и продавать криптовалюту на основе настроенных правил и параметров. Они используются трейдерами для того, чтобы не пропустить выгодные возможности, особенно когда они не могут постоянно следить за рынком. Это удобно как для новичков, так и для опытных пользователей, которые хотят автоматизировать сложные торговые стратегии. Основное преимущество таких ботов — способность действовать 24/7 без вмешательства человека, реагируя на изменения рыночной ситуации и выполняя запланированные операции.

Гибкость и диверсификация

Платформа приспособлена для любой торговой стратегии, от краткосрочных операций до долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут получить доступ к более чем 2000 торговых инструментов, что предоставляет широкие возможности для диверсификации.





Усовершенствованное тестирование

Пользователи могут проводить бэктесты, чтобы оценить свои стратегии на исторических данных и рассчитать соотношение прибыли к убытку. Огромный набор свечей и комбинаций индикаторов дает трейдерам глубокое понимание рынка, помогая им принимать обоснованные решения.

Проверенные готовые боты

На платформе Veles доступны готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на практике. Эти боты могут сэкономить время и усилия трейдеров, предоставляя им готовые стратегии, которые уже показали положительные результаты.

Преимущества использования торговых ботов: