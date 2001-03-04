Торговый бот для биржи OKX (OKEx)
Автоматизация в современном мире – залог успеха подавляющего большинства бизнесов. Именно поэтому криптовалютные трейдеры активно используют торговых ботов для совершения сделок и повышения эффективности своих стратегий. Биржа OKX предлагает различные решения для трейдинга с использованием ботов, что позволяет упростить процесс торговли и сократить риски. В этой статье мы разберем, что такое торговые боты OKX, как они работают, а также какие виды доступны на бирже.
Топ 5 лучших торговых ботов
для биржи OKX
|Бот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
SUI Long
|
+9%
|2Ч
|$30
|
|Попробовать
|
AVAX Long
|
+12%
|9Ч
|$50
|
|Попробовать
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Попробовать
|
ETH Long
|
+15%
|7Ч
|$300
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
OKX бот – это специальные программы, которые могут автоматически покупать и продавать криптовалюту на основе настроенных правил и параметров. Они используются трейдерами для того, чтобы не пропустить выгодные возможности, особенно когда они не могут постоянно следить за рынком. Это удобно как для новичков, так и для опытных пользователей, которые хотят автоматизировать сложные торговые стратегии. Основное преимущество таких ботов — способность действовать 24/7 без вмешательства человека, реагируя на изменения рыночной ситуации и выполняя запланированные операции.
Гибкость и диверсификация
Платформа приспособлена для любой торговой стратегии, от краткосрочных операций до долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут получить доступ к более чем 2000 торговых инструментов, что предоставляет широкие возможности для диверсификации.
Усовершенствованное тестирование
Пользователи могут проводить бэктесты, чтобы оценить свои стратегии на исторических данных и рассчитать соотношение прибыли к убытку. Огромный набор свечей и комбинаций индикаторов дает трейдерам глубокое понимание рынка, помогая им принимать обоснованные решения.
Проверенные готовые боты
На платформе Veles доступны готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на практике. Эти боты могут сэкономить время и усилия трейдеров, предоставляя им готовые стратегии, которые уже показали положительные результаты.
Преимущества использования торговых ботов:
Устранение человеческого фактора. Больше никаких импульсивных решений, откладывания стоп-лосса или преждевременного выхода из позиции. Боты действуют исключительно по заданному вами алгоритму.
Освобождение вашего времени. Забудьте о бесконечном мониторинге рынка и ночах, проведенных у компьютера. Боты следят за вашими активами, пока вы занимаетесь любимыми делами.
Дисциплина и контроль. Боты работают по вашим правилам, помогая вам придерживаться плана торговли и защищая ваш депозит.
Как работают трейдинг боты на OKX?
Боты работают, анализируя рыночные данные и выполняя операции согласно заданным стратегиям. Они могут автоматически покупать и продавать активы, используя алгоритмы, которые определяют лучшие моменты для входа и выхода из сделок. Боты работают круглосуточно, что особенно важно на криптовалютных рынках, которые не закрываются на выходные и праздники. Их главная цель – максимизация прибыли и минимизация убытков.
Трейдеры могут задавать параметры бота, такие как уровни покупки и продажи, стратегия управления рисками и объемы сделок. Боты могут работать с разными типами активов, включая спотовый рынок и деривативы, что дает гибкость для использования различных стратегий.
Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц
Подключение к OKX
Подключить Veles к OKX невероятно просто благодаря нашей функции "Подключение в один клик". Вот пошаговая инструкция, которая избавит вас от необходимости вручную создавать ключи API:
- Зайдите на страницу управления API-ключами или создания бота на платформе Veles.
- Нажмите кнопку "Добавить API-ключ" и выберите OKX.
- Теперь нажмите "Подключить в один клик".
- Авторизуйтесь в своем аккаунте.
- Разрешите создание OpenAPI и подтвердите запрос.
- На открывшейся странице в самом низу нажмите кнопку "Подтвердить".
Все необходимые разрешения для полноценной работы ключа будут автоматически установлены, что обеспечит вам беспрепятственное и быстрое подключение.
Пройдите регистрацию на платформе Veles
Подключите биржу обычным способом или через API
Выберите готового бота или настройте сами
Теперь повторим на практике
Виды ботов для OKX
Спотовый grid-бот
Grid-бот предназначен для покупки и продажи активов на спотовом рынке. Он работает по принципу сетки, автоматически выставляя ордера на покупку и продажу по разным ценам. Это позволяет извлекать выгоду из колебаний цен на рынке. Этот тип ПО хорошо подходит для фазы рынка накопления, то есть, когда идет длительная консолидация на плюс-минус одних уровнях, без резких пампов и дампов.
Поэтому, когда как говорят трейдеры, рынок "топчется" на месте, спотовые роботы умеют "ловить дно и хаи", то есть покупать и продавать по лучшему курсу. Главный минус работы – если идет пробой уровня либо же любое резкое движение курса, можно понести убытки. Чего, кстати, можно избежать, выставляя уровни стоп-лосс.
Фьючерсный grid-бот
Этот робот действует аналогично спотовому, но работает на фьючерсных рынках. Он помогает использовать волатильность рынка для получения прибыли, но с дополнительным риском, связанным с фьючерсными контрактами.
Простыми словами, здесь обратная ситуацию спотовому grid-боту. Оптимально использовать его во время резких колебаний курсов. Профит на фьючерсах может быть больше, чем на споте, но и риски потерь выше. Работает в основном на коротких и супер коротких таймфреймах.
Торговый бот спота DCA (Мартингейл)
Бот Dollar Cost Averaging (DCA) помогает усреднять покупки активов, покупая их небольшими партиями через равные промежутки времени. Эта стратегия минимизирует риски покупки активов на пике цены. Мартингейл действует строго математически, если после первой покупки цена пошла дальше вниз, размер позиции увеличивается на заданный процент. Это работает как усреднение позиции.
Нужно учитывать, что на затяжных дампах такая тактика может привести к убыткам. Мартингейл тоже можно использовать на фазе консолидации рынка.
Бот блокировки цены
Этот бот фиксирует цену на определенном уровне, что может быть полезно для тех, кто хочет защитить свои активы от больших колебаний курса. Данное ПО хорошо подойдет для новичков или консервативных трейдеров.
Бот смарт-портфеля
Позволяет автоматически распределять активы по заранее настроенным параметрам, помогая поддерживать сбалансированный портфель. Оптимально подойдет для формирования среднесрочного и долгосрочного портфелей альткоинов. Здесь можно не только сформировать портфель, но и проводить ребалансироваку монет в нем по мере изменения рыночных условий.
Бот повторяющихся покупок
Этот бот автоматически совершает регулярные покупки криптовалюты в заранее установленное время. Полезен для тех, кто хочет инвестировать равные суммы денег в течение определенного периода. Также относительно консервативный робот, который нацелен на длинные таймфреймы и помогает накопить позицию по альтам.
Арбитражный торговый бот
Арбитражные боты следят за разницей цен на разных биржах и совершают сделки, чтобы воспользоваться этими расхождениями. Это сложная, но прибыльная стратегия для опытных пользователей. Здесь есть масса нюансов и нужно учитывать, что так называемые "связки" (выгодные разницы в курсах одной торговой пары) существуют таковыми недолго. Поэтому арбитражные роботы требуют большего внимания к себе, чем другое ПО. И конечно же, подходят только для опытных трейдеров.
Плюсы и минусы
Плюсы
Могут выполнять сложные стратегии, которые трудно реализовать вручную. А трейдеру сложно держать в голове одновременно больше 3-5 позиций/уровней.
Боты быстрее реагируют на изменения рынка. Никакую сделку нельзя закрыть руками быстрее, чем это сделает робот.
Возможность совершать сделки 24/7 без участия трейдера
Минусы
Для некоторых пользователей настройка бота может быть сложной.
Несмотря на автоматизацию, боты требуют периодического контроля. Например, если отлучиться надолго, а в это время на рынке произойдет форс-мажор, например, высокая волатильность – это может привести к убыткам.
Неправильная настройка бота может привести к убыткам.
Статистика платформы
$ 79 743 086
Профит пользователей
47 349 316
Циклов закрыто
$ 418 429 395
Сумма депозитов ботов
Заключение
Бот на OKX – это мощный инструмент, который помогает трейдерам автоматизировать свои операции и извлекать прибыль даже без постоянного мониторинга рынка. Однако их использование требует внимательной настройки и периодического контроля, чтобы минимизировать риски. Перед тем, как начинать свою деятельность в этой сфере, нужно основательно изучить разные варианты ПО, основных игроков рынка, механику работы на биржах.