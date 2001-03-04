English Русский

Безпека торгівлі з Veles

Ми регулярно проходимо аудити безпеки

і востаннє його підтвердили експерти Binance, які оцінили високий ступінь захисту Veles.

Як Veles захищає ваші дані?

SSL/TLS

Шифрування забезпечує надійне підключення між вашим пристроєм і нашою платформою

Захист коштів та API ключ

Ваші кошти залишаються на біржі, а підключення до платформи Veles відбувається через API ключ

Контроль 24/7

Адміністратори цілодобово стежать за підозрілою активністю в ком'юніті та ведуть цілодобовий моніторинг сервісів.

Veles під захистом

Ми дотримуємося високих стандартів безпеки і застосовуємо сучасні методи захисту, щоб користувачі могли спокійно торгувати і користуватися нашою платформою, знаючи, що їхні дані перебувають під захистом Veles.

Безпека коштів користувачів
наш пріоритет

Кожна угода на Veles

отримує безперервну підтримку та супровід фахівців. Наша команда завжди готова допомогти користувачеві в питаннях безпеки. Ми робимо все, щоб досвід торгівлі на Veles був виключно позитивним

Ми пройшли юридичний аудит

який підтверджує суворе дотримання законодавства щодо криптовалютних операцій.

Захист даних 100%

  • Ваші гроші залишаються на біржі;
  • Підключення через API-ключ;
  • Регулярні аудити систем безпеки
Binance Bybit OKX Binance Bybit OKX

Світові біржі нам довіряють

І надають можливість підключення до платформи в один клік. Кнопка FastAPI доступна для швидкого і зручного підключення до Binance, Bybit і OKX

