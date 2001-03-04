Безпека торгівлі з Veles
Ми регулярно проходимо аудити безпеки
і востаннє його підтвердили експерти Binance, які оцінили високий ступінь захисту Veles.
Як Veles захищає ваші дані?
SSL/TLS
Шифрування забезпечує надійне підключення між вашим пристроєм і нашою платформою
Захист коштів та API ключ
Ваші кошти залишаються на біржі, а підключення до платформи Veles відбувається через API ключ
Контроль 24/7
Адміністратори цілодобово стежать за підозрілою активністю в ком'юніті та ведуть цілодобовий моніторинг сервісів.
Veles під захистом
Ми дотримуємося високих стандартів безпеки і застосовуємо сучасні методи захисту, щоб користувачі могли спокійно торгувати і користуватися нашою платформою, знаючи, що їхні дані перебувають під захистом Veles.
Безпека коштів користувачів наш пріоритет
Кожна угода на Veles
отримує безперервну підтримку та супровід фахівців. Наша команда завжди готова допомогти користувачеві в питаннях безпеки. Ми робимо все, щоб досвід торгівлі на Veles був виключно позитивним
Ми пройшли юридичний аудит
який підтверджує суворе дотримання законодавства щодо криптовалютних операцій.
Захист даних 100%
- Ваші гроші залишаються на біржі;
- Підключення через API-ключ;
- Регулярні аудити систем безпеки