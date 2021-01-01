Скільки вийде заробити
Користувач
25
Сума $ (Комісії)
18
Всього: $450
4 простих кроки, щоб стати партнером
Зареєструйтесь на Veles
Створи реферальне посилання
Розповсюдь її серед друзів і знайомих
Займайся своїми справами і отримуй відрахування
Це реферальна програма Veles
Найвищі виплати на ринку, до 30% від користувача
Детальна статистика Ваших рефералів в кабінеті Veles
Можливість виведення від $100
Новини та блог
Участь у WSOT і бонуси від Veles
Вітаємо вас, трейдери! Veles надає унікальну можливість отримати бонуси за торгівлю за нашою реферальною програмою, а також вступити в нашу команду для участі в найбільшому криптовалютному турнірі WSOT від Bybit.
Як іксувати монети Hamster на біржі? Консервативний спосіб від Veles
Мало хто знає, що, торгуючи на спотовому ринку, можна реалізувати стратегію під назвою «спот-шорт». Фактично шортити на споті не можна, проте за допомогою платформи Veles можна відтворити механіку продажу активу з подальшою купівлею того ж обсягу за нижчою ціною. Звідси і назва - «спот шорт».
Простіше кажучи, ви отримали токени HMSTR або CATI і ввели їх на біржу (до речі, для стратегії підійде й альткоїн, який ви купили на минулому бичачому ринку). Потім бот, налаштування якого ми опишемо нижче, почне поступово продавати ці токени, одночасно розміщуючи ордери на купівлю за нижчою ціною. Щойно відбувається невелике зростання, бот продає ці токени і купує їх назад.
Криптовалюта чи акції - куди краще інвестувати?
Криптовалюти стали вкрай привабливою інвестицією для багатьох інвесторів, особливо з появою ETF (біржових інвестиційних фондів). Після досягнення піку близько 3 трильйонів доларів у 2021 році, загальна вартість усіх цих цифрових валют становить близько 2,3 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.com. Серед них Біткоїн є найпопулярнішим, його капіталізація перевищує 1 трильйон доларів.
Швидке збільшення вартості криптовалют змушує багатьох інвесторів задуматися про накопичення їх у своїх портфелях. Однак важливо розуміти, що акції та криптовалюти принципово різні активи, і будь-якому прибутку на ринку капіталів протиставлено ризик.
Лістинг хом'яка - перший запуск і підготовка до нього
У світі криптовалютних ігор з'являються все нові й нові проекти, які привертають увагу користувачів. Одним із таких проєктів є Hamster Kombat - гра, яка поєднує в собі простоту і захопливість геймплея з можливістю заробітку криптовалюти. У цій статті ми розглянемо, що таке Hamster Kombat, як підготуватися до його лістингу і які перспективи чекають на токени цього проєкту.
Ведмежий і бичачий ринок - зрозуміло про важливе
Подібності низхідних (ведмежих) і висхідних (бичачих) рухів ринку в тому, що вони відбуваються на підвищених обсягах в активах.
Причина цих трендів у тому, що великі учасники (кити) набрали свої позиції і ці кошти потрібно реалізовувати. Коли кити відкупили весь попит або пропозицію на ринку, для них не складе труднощів зробити з ціною все, що їм завгодно.
Блокчейн мости - для чого вони потрібні і як з ними працювати
Сучасна криптовалютна екосистема являє собою різноманіття різних блокчейн-платформ, токенів і криптовалют. Кожна з них має свої унікальні характеристики, протоколи і правила функціонування. Однак у багатьох учасників ринку виникає необхідність у вільних міжблокчейнових транзакціях і щоб це було безпечно. Це і стало основною передумовою для розвитку технології блокчейн мостів.
Криптовалюта з нуля: як почати торгувати?
Якщо ви новачок у світі цифрових монет і хочете навчитися інвестувати в криптовалюти, докладна інструкція допоможе вам зробити перші кроки на шляху до успішної торгівлі.
У світі, де криптовалюта стає все більш значущим активом, інвестори-початківці часто шукають надійний шлях для входження в цей динамічний ринок. Володіючи глибокими знаннями в галузі цифрових валют, наша команда готова поділитися своїм досвідом і надати цінні рекомендації, які допоможуть вам розібратися в нюансах торгівлі та інвестування в такі популярні монети, як біткоїн ($BTC), ефіріум ($ETH), ріпл ($XRP), солана ($SOL). Ми розглянемо, як вибрати відповідну біржу для укладання угод, освоїмо основи вибору торгових інструментів і дізнаємося, чому провідні криптовалюти заслуговують на вашу увагу. Підготуйтеся до того, щоб зробити обґрунтовані кроки на шляху до успішних інвестицій у світі криптовалют для початківців.
Як почати торгувати на біржі криптовалют: корисні поради для новачків
Як інвестувати за допомогою торгових ботів?
Трейдери з нетерпінням очікують перехід ринку в бичачу фазу. І якщо ви розглядаєте питання інвестицій у перспективні криптовалютні проєкти, але не впевнені з організацією ефективного процесу, скористайтеся торговим ботом - він зробить це за вас.
Торгові боти використовують певні умови та індикатори для здійснення угод на основі аналізу даних ринку.
Технології Veles дають змогу автоматизувати спотову та ф'ючерсну торгівлю і знаходити потенційні точки входу.
Як торгувати ефективніше - за трендом чи проти нього?
Кожен трейдер насамперед відстежує розвиток ціни, купівельну спроможність і тенденцію ринку. Як правило, тренд - це феномен нетривалий. Частіше ціна ходить у флеті або боковиках, називати ці проторговки можна по-різному.
Якщо дивитися річну картину біткоїна, який задає курс для всіх інших монет, то протягом цього часу біткоїн тільки й робить, що падає. Але якщо вивчити всю історію з моменту його появи, то він зростає. Вся справа в таймфреймі та циклах!
