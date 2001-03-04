Формат: Офис
Локация: Бишкек/Москва
Вилка: от $2500
Основные обязанности
- Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
- Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональностей;
- Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
- Взаимодействие с командой для обмена идеями и улучшения процессов;
- Проведение code review.
Требования
- Опыт разработки на Java или Kotlin от 3 лет;
- Знание архитектурных паттернов и принципов микросервисной архитектуры;
- Опыт работы с Git;
- Хорошее понимание принципов ООП и шаблонов проектирования.
- Уверенное владение:
- Spring Boot, Spring Core, Spring Web, Spring Security;
- PostgreSQL;
- Maven или Gradle;
- REST, SOAP;
- Unit-тестирование;
- Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.
Будет плюсом
- Опыт торговли на криптовалютных биржах;
- Опыт в проектах, связанных с финансовыми рынками.
- Знания и навыки работы с:
- CI/CD;
- ClickHouse
- NoSQL БД (MongoDB, Cassandra и др.);
- Nginx, K8S, Spring WebFlux;
- Tomcat, GlassFish;
- Интеграционные тесты.
Условия
- Конкурентная заработная плата + бонусы;
- Работа над востребованным продуктом с реальными пользователями;
- Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
- Профессиональный рост и развитие;
- Дружная, поддерживающая команда;
- Просторный офис в Москве м.Фрунзенская с современным оборудованием;
- Корпоративные мероприятия;
- График 5/2 в офисе;
- Оплата лицензий на ПО и обучение.
Формат: Офис/Гибрид
Локация: Бишкек/Москва
Вилка: от $2000
Основные обязанности
- Разрабатывать и развивать интерфейс клиентских приложений;
- Внедрять TypeScript в существующий проект, улучшать качество и структуру кода;
- Участвовать в архитектурных решениях и планировании новых фич;
- Писать чистый, поддерживаемый и тестируемый код;
- Ревьюить код коллег и быть ментором для менее опытных разработчиков;
- Тесно взаимодействовать с backend-командой, дизайнерами и продактами.
Требования
- 4+ лет опыта во frontend-разработке;
- Отличное знание Vue3, JavaScript и TypeScript;
- Опыт работы с REST API;
- Умение писать чистый и масштабируемый код;
- Опыт в рефакторинге и улучшении существующих проектов;
- Инициативность, самостоятельность, умение доводить задачи до конца;
- Уверенное владение Git.
Будет плюсом
- Опыт работы в финтехе или со сложными интерфейсами;
- Знание Cypress, Jest или других инструментов тестирования;
- Опыт внедрения TypeScript в JavaScript-проекты.
- Технологии и стек:
- Vue 3 (Composition API);
- JavaScript;
- Vuex / Pinia;
- Vite / Webpack;
- REST API / WebSocket;
- Git, GitLab CI/CD;
- Figma (для взаимодействия с дизайнерами).
Условия
- Конкурентная заработная плата + бонусы;
- Работа над востребованным продуктом с реальными пользователями;
- Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
- Профессиональный рост и развитие;
- Дружная, поддерживающая команда;
- Просторный офис в Москве м.Фрунзенская с современным оборудованием;
- Корпоративные мероприятия;
- График 5/2 в офисе;
- Оплата лицензий на ПО и обучение.
Position: Senior marketing manager/СMO
Формат: Офис
Локация: Москва
Вилка: до 300 000 рублей на руки
Чем предстоит заниматься:
- Разработка и реализация комплексной маркетинговой стратегии для международных рынков.
- Руководство и развитие маркетинговой команды (формировать KPI, ставить планы и контролировать фактический результат.
- Планирование и управление бюджетом маркетинговых активностей.
- Запуск и оптимизация маркетинговых и рекламных кампаний в различных каналах.
- Постоянный поиск новых маркетинговых каналов и экспериментирование с ними. Анализ ключевых метрик и выбор наиболее эффективных стратегий.
- Анализ конкурентов и целевой аудитории.
- Поиск и координация необходимых и наиболее релевантных подрядчиков, постановка ТЗ, прием работ. Брать ответственность за конечный результат.
- Инициировать и внедрять новые фишки, способствующие росту метрик\узнаваемости\прибыли.
Что для нас важно:
- Опыт работы в маркетинге от 3 лет на руководящих позициях.
- Опыт работы в crypto-/IT-проектах - будет преимуществом.
- Английский - С1.
- Опыт управления проектами (Asana, Jira, или аналогичные инструменты).
- Подтвержденный успешный опыт влияния на бизнес-результаты проектов.
- Насмотренность и погруженность в инфополе финансов и инвестиций, развитый нетворк.
- Креативность, организованность, проактивность.
- Умение принимать решения самостоятельно, выстраивать работу без ожидания задач сверху.
- Понимание криптовалютного рынка и желание развиваться в этой сфере.
Что мы предлагаем:
- С-Level позиция, прямое подчинение фаундеру.
- Предоставление необходимых бюджетов и ресурсов под вашу стратегию.
- График работы 5/2, полный день, полная занятость.
- Конкурентный уровень заработной платы: до 300 000 рублей + бонусы. Заработная плата обсуждается в зависимости от опыта и навыков.
- Испытательный срок - 3 месяца.
- Работа в уютном офисе в центре Москвы. Ближайшая станция метро: Фрунзенская.
- Работа в команде профессионалов, которые хотят и делятся опытом и поддерживают инициативы, возможность добрать специалистов в команду.
- Оплачиваемое обучение для команды, и прочие тимбилдинги.
- Современную технику, на которой удобно и приятно работать.
- Возможность влиять на конечный результат и понимать бизнес-логику продуктов: мы следуем принципам Agile.
- Платформа, над которой предстоит работать, станет навсегда бесплатной в использовании для вас.
Формат: Офис
Локация: Москва
Position: Senior Rust Developer
Вилка: по договоренности
В настоящее время мы ищем ищем опытного и мотивированного Rust Developer. Мы развиваем новое направление компании и создаем core команду, которая будет заниматься движком для трейдинга на основе нашей платформы.
Задачи:
От 3-5 лет опыта разработки на Rust / C++;
Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;
Понимание основных алгоритмов и структур данных;
Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;
Опыт работы с Tokio и Actix Web
Будет плюсом:
Опыт Java / Kotlin;
Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript;
Обязанности:
Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах
Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей
Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы
Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов
Условия:
Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта
Работа в офисе в центре Москвы;
График 5/2 - полный день, полная занятость
Возможность карьерного роста;
Вы станете частью высококвалифицированной команды;
Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта
Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок
Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для Вас
Position: Senior QA специалист
Формат: Офис
Локация: Бишкек
Вилка: от $2500
Основные обязанности
- Разработка и выполнение тестовых стратегий и планов для обеспечения качества продукта.
- Написание и поддержка автоматизированных тестов (UI, API, Performance, Load Testing).
- Проведение функционального, регрессионного, интеграционного и нагрузочного тестирования.
- Внедрение и настройка процессов QA в команде.
- Анализ пользовательских сценариев, поиск и предложение улучшений.
- Составление и управление документацией по тестированию.
- Взаимодействие с командой разработки, аналитиками и продуктовым менеджером для достижения бизнес-целей.
- Мониторинг качества релизов и обеспечение высокого уровня пользовательского опыта.
- Тестирование мобильного приложения на IOS и Android
Требования
- 5+ лет опыта работы в области тестирования, из них не менее 2 лет на позиции Senior QA.
- Опыт работы с системами CI/CD (например, Jenkins, GitLab CI, TeamCity).
- Знание систем баг-трекинга (JIRA, Trello) и управления тестами (Qase.io).
- Уверенное понимание REST API и инструментов тестирования API.
- Опыт тестирования мобильных приложений.
Будет плюсом
- Навыки работы с Docker/Kubernetes.
- Опыт работы с инструментами автоматизации тестирования (например: Selenium, Cypress, TestNG, JUnit, Postman, JMeter).
- Знание основ безопасного тестирования (Security Testing)
- Владение языками программирования (например, Java, Python, JavaScript) для написания тестов.
Условия
- Бесплатный доступ к платформе
- Оплачиваемые обеды (до 300 сом в день)
- Новый офис в Технопарке с современным оборудованием и комфортным пространством
- Корпоративные мероприятия
- Официальное трудоустройство
- Предоставляем самое лучшее оборудование
- Конкурентоспособная заработная плата в USD и бонусы
- Возможности для профессионального роста и повышения
- Участие в задачах, способствующих технологическому прогрессу
- График работы 5/2 в офисе
- Оплата лицензий на Soft
