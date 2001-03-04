Формат: Офис

Локация: Москва

Position: Senior Rust Developer

Вилка: по договоренности





В настоящее время мы ищем ищем опытного и мотивированного Rust Developer. Мы развиваем новое направление компании и создаем core команду, которая будет заниматься движком для трейдинга на основе нашей платформы.





Задачи:

От 3-5 лет опыта разработки на Rust / C++;

Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;

Понимание основных алгоритмов и структур данных;

Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;

Опыт работы с Tokio и Actix Web





Будет плюсом:

Опыт Java / Kotlin;

Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript;





Обязанности:

Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах

Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей

Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы

Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов





Условия: