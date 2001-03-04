English Українська

Backend-разработчик
Формат: Офис 

Локация: Бишкек/Москва

Вилка: от $2500


Основные обязанности

  • Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
  • Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональностей;
  • Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
  • Взаимодействие с командой для обмена идеями и улучшения процессов;
  • Проведение code review.


Требования

  • Опыт разработки на Java или Kotlin от 3 лет;
  • Знание архитектурных паттернов и принципов микросервисной архитектуры;
  • Опыт работы с Git;
  • Хорошее понимание принципов ООП и шаблонов проектирования.
  • Уверенное владение:
    - Spring Boot, Spring Core, Spring Web, Spring Security;
    - PostgreSQL;
    - Maven или Gradle;
    - REST, SOAP;
    - Unit-тестирование;
    - Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.


Будет плюсом

  • Опыт торговли на криптовалютных биржах;
  • Опыт в проектах, связанных с финансовыми рынками.
  • Знания и навыки работы с:
    - CI/CD;
    - ClickHouse
    - NoSQL БД (MongoDB, Cassandra и др.);
    - Nginx, K8S, Spring WebFlux;
    - Tomcat, GlassFish;
    - Интеграционные тесты.


Условия

  • Конкурентная заработная плата + бонусы;
  • Работа над востребованным продуктом с реальными пользователями;
  • Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
  • Профессиональный рост и развитие;
  • Дружная, поддерживающая команда;
  • Просторный офис в Москве м.Фрунзенская с современным оборудованием;
  • Корпоративные мероприятия;
  • График 5/2 в офисе;
  • Оплата лицензий на ПО и обучение.
Frontend-разработчик
Формат: Офис/Гибрид

Локация: Бишкек/Москва

Вилка: от $2000


Основные обязанности

  • Разрабатывать и развивать интерфейс клиентских приложений;
  • Внедрять TypeScript в существующий проект, улучшать качество и структуру кода;
  • Участвовать в архитектурных решениях и планировании новых фич;
  • Писать чистый, поддерживаемый и тестируемый код;
  • Ревьюить код коллег и быть ментором для менее опытных разработчиков;
  • Тесно взаимодействовать с backend-командой, дизайнерами и продактами.


Требования

  • 4+ лет опыта во frontend-разработке;
  • Отличное знание Vue3, JavaScript и TypeScript;
  • Опыт работы с REST API;
  • Умение писать чистый и масштабируемый код;
  • Опыт в рефакторинге и улучшении существующих проектов;
  • Инициативность, самостоятельность, умение доводить задачи до конца;
  • Уверенное владение Git.


Будет плюсом

  • Опыт работы в финтехе или со сложными интерфейсами;
  • Знание Cypress, Jest или других инструментов тестирования;
  • Опыт внедрения TypeScript в JavaScript-проекты.
  • Технологии и стек:
    - Vue 3 (Composition API);
    - JavaScript;
    - Vuex / Pinia;
    - Vite / Webpack;
    - REST API / WebSocket;
    - Git, GitLab CI/CD;
    - Figma (для взаимодействия с дизайнерами).


Условия

  • Конкурентная заработная плата + бонусы;
  • Работа над востребованным продуктом с реальными пользователями;
  • Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
  • Профессиональный рост и развитие;
  • Дружная, поддерживающая команда;
  • Просторный офис в Москве м.Фрунзенская с современным оборудованием;
  • Корпоративные мероприятия;
  • График 5/2 в офисе;
  • Оплата лицензий на ПО и обучение.
Senior marketing manager/СMO
Position: Senior marketing manager/СMO

Формат: Офис

Локация: Москва

Вилка: до 300 000 рублей на руки

Чем предстоит заниматься:


  • Разработка и реализация комплексной маркетинговой стратегии для международных рынков.
  • Руководство и развитие маркетинговой команды (формировать KPI, ставить планы и контролировать фактический результат.
  • Планирование и управление бюджетом маркетинговых активностей.
  • Запуск и оптимизация маркетинговых и рекламных кампаний в различных каналах.
  • Постоянный поиск новых маркетинговых каналов и экспериментирование с ними. Анализ ключевых метрик и выбор наиболее эффективных стратегий.
  • Анализ конкурентов и целевой аудитории.
  • Поиск и координация необходимых и наиболее релевантных подрядчиков, постановка ТЗ, прием работ. Брать ответственность за конечный результат.
  • Инициировать и внедрять новые фишки, способствующие росту метрик\узнаваемости\прибыли.


Что для нас важно:


  • Опыт работы в маркетинге от 3 лет на руководящих позициях.
  • Опыт работы в crypto-/IT-проектах - будет преимуществом.
  • Английский - С1.
  • Опыт управления проектами (Asana, Jira, или аналогичные инструменты).
  • Подтвержденный успешный опыт влияния на бизнес-результаты проектов.
  • Насмотренность и погруженность в инфополе финансов и инвестиций, развитый нетворк.
  • Креативность, организованность, проактивность.
  • Умение принимать решения самостоятельно, выстраивать работу без ожидания задач сверху.
  • Понимание криптовалютного рынка и желание развиваться в этой сфере.


Что мы предлагаем:


  • С-Level позиция, прямое подчинение фаундеру.
  • Предоставление необходимых бюджетов и ресурсов под вашу стратегию.
  • График работы 5/2, полный день, полная занятость.
  • Конкурентный уровень заработной платы: до 300 000 рублей + бонусы. Заработная плата обсуждается в зависимости от опыта и навыков.
  • Испытательный срок - 3 месяца.
  • Работа в уютном офисе в центре Москвы. Ближайшая станция метро: Фрунзенская.
  • Работа в команде профессионалов, которые хотят и делятся опытом и поддерживают инициативы, возможность добрать специалистов в команду.
  • Оплачиваемое обучение для команды, и прочие тимбилдинги.
  • Современную технику, на которой удобно и приятно работать.
  • Возможность влиять на конечный результат и понимать бизнес-логику продуктов: мы следуем принципам Agile.
  • Платформа, над которой предстоит работать, станет навсегда бесплатной в использовании для вас.
Senior Rust Developer
Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: Senior Rust Developer

Вилка: по договоренности

В настоящее время мы ищем ищем опытного и мотивированного  Rust Developer. Мы развиваем новое направление компании и создаем core команду, которая будет заниматься движком для трейдинга на основе нашей платформы.


Задачи:

  • От 3-5 лет опыта разработки на Rust / C++;

  • Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;

  • Понимание основных алгоритмов и структур данных;

  • Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;

  • Опыт работы с Tokio и Actix Web

Будет плюсом:

  • Опыт Java / Kotlin;

  • Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript;

Обязанности:

  • Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах

  • Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей

  • Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы

  • Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов

Условия:

  • Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта

  • Работа в офисе в центре Москвы;

  • График 5/2 - полный день, полная занятость 

  • Возможность карьерного роста;

  • Вы станете частью высококвалифицированной команды;

  • Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта

  • Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок 

  • Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для Вас

Senior QA
Position: Senior QA специалист

Формат: Офис 

Локация: Бишкек

Вилка: от $2500

Основные обязанности

  • Разработка и выполнение тестовых стратегий и планов для обеспечения качества продукта.
  • Написание и поддержка автоматизированных тестов (UI, API, Performance, Load Testing).
  • Проведение функционального, регрессионного, интеграционного и нагрузочного тестирования.
  • Внедрение и настройка процессов QA в команде.
  • Анализ пользовательских сценариев, поиск и предложение улучшений.
  • Составление и управление документацией по тестированию.
  • Взаимодействие с командой разработки, аналитиками и продуктовым менеджером для достижения бизнес-целей.
  • Мониторинг качества релизов и обеспечение высокого уровня пользовательского опыта.
  • Тестирование мобильного приложения на IOS и Android


Требования

  • 5+ лет опыта работы в области тестирования, из них не менее 2 лет на позиции Senior QA.
  • Опыт работы с системами CI/CD (например, Jenkins, GitLab CI, TeamCity).
  • Знание систем баг-трекинга (JIRA, Trello) и управления тестами (Qase.io).
  • Уверенное понимание REST API и инструментов тестирования API.
  • Опыт тестирования мобильных приложений.


Будет плюсом

  • Навыки работы с Docker/Kubernetes.
  • Опыт работы с инструментами автоматизации тестирования (например: Selenium, Cypress, TestNG, JUnit, Postman, JMeter).
  • Знание основ безопасного тестирования (Security Testing)
  • Владение языками программирования (например, Java, Python, JavaScript) для написания тестов.


Условия

  • Бесплатный доступ к платформе
  • Оплачиваемые обеды (до 300 сом в день)
  • Новый офис в Технопарке с современным оборудованием и комфортным пространством
  • Корпоративные мероприятия
  • Официальное трудоустройство
  • Предоставляем самое лучшее оборудование
  • Конкурентоспособная заработная плата в USD и бонусы
  • Возможности для профессионального роста и повышения
  • Участие в задачах, способствующих технологическому прогрессу
  • График работы 5/2 в офисе
  • Оплата лицензий на Soft

