Безопасность торговли с помощью Veles
Мы регулярно проходим аудиты безопасности
и последний раз его подтвердили эксперты Binance, которые оценили высокую степень защиты Veles.
Как Veles защищает ваши данные?
SSL/TLS
Шифрование обеспечивает надежное подключение между вашим устройством и нашей платформой
Защита средств и API ключ
Ваши средства остаются на бирже, а подключение к платформе Veles происходит через API ключ
Контроль 24/7
Администраторы круглосуточно следят за подозрительной активностью в коммьюнити и ведут круглосуточный мониторинг сервисов.
Veles под защитой
Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности и применяем современные методы защиты, чтобы пользователи могли спокойно торговать и пользоваться нашей платформой, зная, что их данные находятся под защитой Veles.Начать торговать с Veles
Безопасность средств пользователей наш приоритет
Каждая сделка на Veles
получает непрерывную поддержку и сопровождение специалистов. Наша команда всегда готова помочь пользователю в вопросах безопасности. Мы делаем все, чтобы опыт торговли на Veles был исключительно позитивным
Мы прошли юридический аудит
который подтверждает строгое соблюдение законодательства в отношении криптовалютных операций.
Защита данных 100%
- Ваши деньги остаются на бирже;
- Подключение через API-ключ;
- Регулярные аудиты систем безопасности