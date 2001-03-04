English Українська

Безопасность торговли с помощью Veles

Мы регулярно проходим аудиты безопасности

и последний раз его подтвердили эксперты Binance, которые оценили высокую степень защиты Veles.

Как Veles защищает ваши данные?

SSL/TLS

Шифрование обеспечивает надежное подключение между вашим устройством и нашей платформой

Защита средств и API ключ

Ваши средства остаются на бирже, а подключение к платформе Veles происходит через API ключ

Контроль 24/7

Администраторы круглосуточно следят за подозрительной активностью в коммьюнити и ведут круглосуточный мониторинг сервисов.

Veles под защитой

Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности и применяем современные методы защиты, чтобы пользователи могли спокойно торговать и пользоваться нашей платформой, зная, что их данные находятся под защитой Veles.

Безопасность средств пользователей
наш приоритет

Каждая сделка на Veles

получает непрерывную поддержку и сопровождение специалистов. Наша команда всегда готова помочь пользователю в вопросах безопасности. Мы делаем все, чтобы опыт торговли на Veles был исключительно позитивным

Мы прошли юридический аудит

который подтверждает строгое соблюдение законодательства в отношении криптовалютных операций.

Защита данных 100%

  • Ваши деньги остаются на бирже;
  • Подключение через API-ключ;
  • Регулярные аудиты систем безопасности
Binance Bybit OKX Binance Bybit OKX

Мировые биржи нам доверяют

И предоставляют возможность подключения к платформе в один клик. Кнопка FastAPI доступна для быстрого и удобного подключения к Binance, Bybit и OKX

