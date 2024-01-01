Hamster Combat - стратегия заработка на криптовалютных биржах

Мало кто знает, что, торгуя на спотовом рынке, можно реализовать стратегию под названием "спот-шорт". Фактически шортить на споте нельзя, однако с помощью платформы Veles можно воспроизвести механику продажи актива с последующей покупкой того же объема по более низкой цене. Отсюда и название – "спот шорт".



Проще говоря, вы получили токены HMSTR или CATI и ввели их на биржу (к слову, для стратегии подойдет и альткоин, который вы купили на прошлом бычьем рынке). Затем бот, настройки которого мы опишем ниже, начнет постепенно продавать эти токены, одновременно размещая ордера на покупку по более низкой цене. Как только происходит небольшой рост, бот продает эти токены и покупает их обратно.