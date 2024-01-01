Сколько получится заработать
Пользователи
25
Сумма $ (Комиссии)
18
Итого: $450
Отзывы партнёров
4 простых шага, чтобы стать партнером
Зарегистрируйтесь на Veles
Создай реферальную ссылку
Распространи её среди друзей и знакомых
Занимайся своими делами и получай отчисления
Это реферальная программа Veles
Самые высокие выплаты на рынке, до 30% от пользователя
Детальная статистика Ваших рефералов в кабинете Veles
Возможность вывода от $100
Новости и блог
Участие в WSOT и бонусы от Veles
Приветствуем вас, трейдеры! Veles предоставляет уникальную возможность получить бонусы за торговлю по нашей реферальной программе, а также вступить в нашу команду для участия в крупнейшем криптовалютном турнире WSOT от Bybit.
Hamster Combat - стратегия заработка на криптовалютных биржах
Мало кто знает, что, торгуя на спотовом рынке, можно реализовать стратегию под названием "спот-шорт". Фактически шортить на споте нельзя, однако с помощью платформы Veles можно воспроизвести механику продажи актива с последующей покупкой того же объема по более низкой цене. Отсюда и название – "спот шорт".
Проще говоря, вы получили токены HMSTR или CATI и ввели их на биржу (к слову, для стратегии подойдет и альткоин, который вы купили на прошлом бычьем рынке). Затем бот, настройки которого мы опишем ниже, начнет постепенно продавать эти токены, одновременно размещая ордера на покупку по более низкой цене. Как только происходит небольшой рост, бот продает эти токены и покупает их обратно.
Налог на криптовалюту в России
Компетентность налоговых органов России в сфере криптовалют еще не достигла того уровня, чтобы составить полноценную нормативно-правовую базу по доходам с цифровых активов. Причина всему – сложность расчетов, так как в криптовалюте намного больше нюансов, чем в фиатных валютах.
За простое хранение криптовалют и отсутствие операций по купле-продаже налогообложение отсутствует. Оно наступает тогда, когда физическое или юридическое лицо продает цифровой актив и получает за него фиатную валюту.
Блокчейн мосты - для чего они нужны и как с ними работать
Современная криптовалютная экосистема представляет собой многообразие различных блокчейн-платформ, токенов и криптовалют. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, протоколами и правилами функционирования. Однако у многих участников рынка возникает необходимость в свободных межблокчейновых транзакциях и чтобы это было безопасно. Это и стало основной предпосылкой для развития технологии блокчейн мостов.
Медвежий и бычий рынок - понятно о важном
Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах.
Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.
Листинг Хомяка (Hamster Kombat) - первый запуск и подготовка к нему
В мире криптовалютных игр появляются все новые и новые проекты, которые привлекают внимание пользователей. Одним из таких проектов является Hamster Kombat — игра, которая сочетает в себе простоту и увлекательность геймплея с возможностью заработка криптовалюты. В этой статье мы рассмотрим, что такое Hamster Kombat, как подготовиться к его листингу и какие перспективы ждут токены этого проекта.
Когда и почему происходит альтсезон?
Рынок – это цикличное явление, которое не нарушалось и не будет нарушаться никогда. Абсолютно живой организм, кровь которого – это деньги.
Для начала начнем с определения – что такое "альтсезон"? Это цикл рынка, когда основные капиталы сосредоточены на альткоинах после фиксаций по биткойну.
В криптовалютном рынке уже закрепился путь денег от актива к активу. В начале цикла крупные капиталы откупают биткоин.
Ложные пробои в трейдинге
Суть рынка заключается в перераспределении средств. Отсюда и берутся восходящие, нисходящие и боковые тренды.
После сильного рыночного движения, когда большинство участников закрыло свои позиции. После таких движений в рынке наступает период штиля, или же другим названием – "боковик".
Эффект аирдропов в 2024
Аирдропы остаются главной фишкой новых криптовалютных проектов, которые хотят привлечь новых пользователей. Продуктивная реклама – это деньги, еще и бесплатные.
Для начала давайте разберемся, что такое аирдроп? Аирдроп – это процесс, при котором новые криптовалютные проекты бесплатно распределяют свои токены среди пользователей.
Что такое сектор RWA?
Real World Assets (RWA) – это сектор токенизированных активов «реального мира» представленных на блокчейне. К таким активам относятся – золото, произведения искусства, недвижимость или любое имущество.Идея токенизации заключается в том, что реальные «физические» активы можно представить в цифровой форме в виде токенов, размещенных на блокчейне.
Как спасти деньги от инфляции?
В мире сегодняшнего дня такая субстанция, как валюта, показывает сильную нестабильность в силу макроэкономических обстоятельств. Ведущая экономика мира США пытается нормализовать обстановку в микроэкономике, но последствия проблем сказываются на весь мир.
Сохранение средств в непростые времена – это не менее важная задача, чем их увеличить. Макроэкономика уже показывала не раз неустойчивость к негативным событиям в мире и дарила нам не один "черный лебедь".
Veles vs боты на бирже: какой бот для торговли лучше?
С развитием автоматизированного трейдинга крипто-торговля стала доступна не только специалистам с финансовым и торговым опытом. Теперь начинающие трейдеры могут успешно интегрироваться в сложный мир криптовалютных операций.
Обновили витрину готовых ботов
Команда Veles провела комплексное тестирование и доработку настроек, представленных на витрине готовых ботов Veles. К описанию настроек прилагаются результаты бектестинга, а также рекомендации по их использованию.
Для работы с торговыми ботами рекомендуется держать на депозите резервный капитал в размере минимум 50% от суммы, выделенной на сделку. Для большей безопасности задействуйте для торговли не более 20% от вашего депозита.
Инструмент, без которого вы больше не сможете торговать
Команда Veles внедрила инновационный вид анализа торговли. Бектесты предназначены для тестирования и создания собственных торговых стратегий.
Мощности платформы позволяют провести детальный разбор различных сценариев на истории графика.
Криптовалюта с нуля: как начать торговать?
Если вы новичок в мире цифровых монет и хотите научиться инвестировать в криптовалюты, подробная инструкция поможет вам сделать первые шаги на пути к успешной торговле.
Как эффективно инвестировать с помощью торговых ботов?
Трейдеры с нетерпением ожидают переход рынка в бычью фазу. И если вы рассматриваете вопрос инвестиций в перспективные криптовалютные проекты, но не уверены с организацией эффективного процесса, воспользуйтесь торговым ботом – он сделает это за вас.
Как торговать эффективней – по тренду или против него?
Каждый трейдер в первую очередь отслеживает развитие цены, покупательскую способность и тенденцию рынка. Как правило, тренд – это феномен непродолжительный. Чаще цена ходит во флэте или боковиках, называть эти проторговки можно по-разному.
СМИ о нас
Тем, у кого крипта в просадке: у Veles появилась стратегия для безопасного фарминга монетЧитать подробнее
Veles создан для людей. Платформа даёт возможность автоматизировать торговлю 24/7Читать подробнее
Veles Finance — удобная платформа для создания и управления торговыми ботамиЧитать подробнее
Veles — платформа для тех, кто хочет автоматизировать торговлю криптовалютами и экономить своё времяЧитать подробнее
Veles — простая платформа для создания ботов на криптовалютном рынкеЧитать подробнее
Veles — простая и удобная платформа для создания ботов для торговли криптовалютамиЧитать подробнее
Veles — платформа для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это всё свободное времяЧитать подробнее
Veles позволяет сэкономить свободное время, настроив автоматическую торговлюЧитать подробнее
Veles — платформа для создания криптотрейдинговых ботовЧитать подробнее
Veles Finance — платформа для создания торговых ботов на BinanceЧитать подробнее
Боты дают возможность пользователям платформы комфортно распределять своё времяЧитать подробнее
Veles Finance предоставляет торговых ботов, которые автоматизируют торговлю криптовалютой и облегчают процесс торговлиЧитать подробнее