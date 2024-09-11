Налог на криптовалюту в России

Компетентность налоговых органов России в сфере криптовалют еще не достигла того уровня, чтобы составить полноценную нормативно-правовую базу по доходам с цифровых активов. Причина всему – сложность расчетов, так как в криптовалюте намного больше нюансов, чем в фиатных валютах.

За простое хранение криптовалют и отсутствие операций по купле-продаже налогообложение отсутствует. Оно наступает тогда, когда физическое или юридическое лицо продает цифровой актив и получает за него фиатную валюту.

Налоги на криптовалюту на территории Российской Федерации платят:

1. Физические лица, получающие доход от операций с криптовалютами

2. Юридические лица, ведущие бизнес, связанный с криптовалютами

3. Майнеры, получающие вознаграждение за добычу криптовалют и потребляющие большое количество электроэнергии.

Как происходит процесс уплаты налогов?

1. Физические лица отражают доходы от криптовалют в годовой налоговой декларации

2. Юридические лица учитывают криптовалютные операции в бухгалтерском и налоговом учете

3. Майнеры платят налоги как самозанятые или в составе деятельности юридического лица

Закон о криптовалюте до августа 2024

Законодательство о криптовалютах в России находится в стадии активного формирования. Рассмотрим основные положения и специфику регулирования этой сферы:

1. Федеральный закон “О цифровых финансовых активах”:

- Вступил в силу с 1 января 2021 года

- Устанавливает понятия “цифровая валюта” и “цифровой кошелек”, но не дает им четкого определения

- Запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории России

2. Налогообложение:

- Прибыль от криптовалютных операций имеет налогообложение на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (для резидентов РФ)

- Юр. лица учитывают сделки с криптоактивами в рамках общей системы налогообложения

- Отсутствуют специальные налоговые режимы для криптовалютной деятельности

3. Регулирование майнинга:

- Майнинг не запрещен, а также недавно был добавлен в ОКВЭД 72.40 “Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов”.

- Майнингом без ограничений разрешается заниматься юридическим лицам, для физических лиц существуют ограничения в потреблении энергии.

4. Перспективы:

- Обсуждается введение легального статуса цифровых валют

- Планируется создание национальной цифровой валюты (цифрового рубля)

- Ожидается дальнейшее развитие законодательства в области криптоактивов

Российское законодательство находится в процессе становления, пытаясь найти баланс между регулированием и развитием инновационных финансовых технологий. Участникам криптовалютного рынка необходимо тщательно отслеживать изменения в нормативно-правовой базе.

Когда возникает обязательство платить налог?

Для лиц, которые не занимаются майнингом, а просто осуществляют операции с криптовалютами, возникает обязательство платить налог в случае фиксации прибыли при выводе криптовалюты в фиатные деньги.

Например: вы купили биткоин по курсу $40.000 на $100 и не осуществляете с ним в дальнейшем никаких операций. Курс монеты вырос до $44.000, т.е. на 10%. Даже в таком случае физическое лицо не платит никаких налогов, так как его средства остаются в криптовалюте и прибыль никак не была зафиксирована.

Решив зафиксировать прибыль, вы продаете биткоин, и ваш доход составил $10 и 13% нужно выплачивать именно от этой суммы.

Кто платит налог с криптовалюты и какая ставка?

Налоги с криптовалют на территории Российской Федерации должны платить абсолютно все лица, осуществляющие операции с криптовалютами.

Ставка налогообложения на доходы с криптовалютных операций для физических лиц составляет 13%

Для юридических лиц ставка составляет 20%, но они редко когда платят налоги, по причине того, что все кошельки зачастую оформляются на физ.лиц, так как на криптовалютных биржах пока еще нету такого понятия, как аккаунт юридического лица.

Как правильно рассчитать налог?

Гражданин РФ, в течение 2022 года совершал следующие операции с криптовалютой:

1. Покупка 1 BTC за 3 000 000 руб.

2. Продажа 1 BTC за 4 000 000 руб.

3. Майнинг 0,5 ETH, полученная рыночная стоимость - 100 000 руб.

Рассчитаем налоги, которые он должен уплатить.

Шаг 1. Определение видов доходов:

- Доход от продажи 1 BTC (4 000 000 руб. - 3 000 000 руб. = 1 000 000 руб.)

- Доход от майнинга 0,5 ETH (100 000 руб.)

Шаг 2. Расчет налоговой базы:

- Доход от продажи 1 BTC: 1 000 000 руб.

- Доход от майнинга 0,5 ETH: 100 000 руб.

Общая налоговая база = 1 000 000 + 100 000 = 1 100 000 руб.

Шаг 3. Применение налоговой ставки:

Для доходов физических лиц ставка НДФЛ составляет 13%.

Шаг 4. Расчет суммы налога:

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка

Сумма налога = 1 100 000 руб. × 0,13 = 143 000 руб.

Таким образом, гражданин должен уплатить НДФЛ в размере 143 000 руб. с доходов, полученных от операций с криптовалютами в 2022 году.

НДС – требуется ли платить?

В некоторых случаях при операциях с криптовалютами в России может возникать обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

Рассмотрим ключевые моменты, связанные с НДС и криптовалютами:

1. Операции физических лиц

Для физических лиц, осуществляющих личные операции с криптовалютами (покупка, продажа, обмен), обязанность по уплате НДС, как правило, не возникает. Доходы физлиц от таких операций облагаются НДФЛ.

2. Предпринимательская деятельность

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги, связанные с криптовалютами (например, обмен, хранение, консультирование), то такая деятельность может подлежать налогообложению НДС по общим правилам.

3. Реализация товаров/услуг за криптовалюту

Если организация принимает криптовалюту в качестве оплаты за реализуемые товары, работы или услуги, то возникает обязанность по исчислению и уплате НДС. Базой для расчета НДС в данном случае будет стоимость товаров/услуг, выраженная в криптовалюте, переведенная в рубли по рыночному курсу.

4. Майнинг криптовалют

Доходы от майнинга криптовалют для юридических лиц также могут облагаться НДС, так как данная деятельность может рассматриваться как оказание услуг по поддержанию работоспособности блокчейна.

Как оплачивать налог и какие документы заполнять?

Физические лица, получившие доходы от операций с криптовалютами, обязаны отразить их в годовой налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Юридические лица учитывают криптовалютные операции в составе бухгалтерской и налоговой отчетности.

Налогоплательщик самостоятельно рассчитывает сумму налога, подлежащую уплате. Для физических лиц это 13% от налоговой базы (разница между доходами и документально подтвержденными расходами).

Для юридических лиц применяется ставка налога на прибыль 20%. Физические лица уплачивают НДФЛ не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Юридические лица вносят авансовые платежи по налогу на прибыль ежеквартально, а окончательный расчет производят по итогам года.

Для физических лиц необходимо сохранять документы, подтверждающие доходы и расходы по операциям с криптовалютами: договоры, выписки с криптокошельков, чеки и т.д. Юридические лица ведут бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с общими правилами.

Ответственность за неуплату налога

Основные виды ответственности:

1. Административная ответственность:

- Непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации - штраф от 1 000 до 30 000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)

- Неуплата или неполная уплата сумм налога - штраф 20% от неуплаченной суммы налога (ст. 116 НК РФ)

2. Уголовная ответственность:

- Уклонение от уплаты налогов в крупном размере (свыше 2,7 млн руб.) - до 3 лет лишения свободы (ст. 199 УК РФ)

- Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 13,5 млн руб.) - до 6 лет лишения свободы (ст. 199 УК РФ)

Кроме того, при неуплате налогов может быть применена процедура взыскания недоимки и пеней в принудительном порядке.

Важно отметить, что ответственность наступает вне зависимости от того, является ли гражданин резидентом РФ или нерезидентом. Также она распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

Как отслеживают тех, кто не платит налог?

Налоговая служба имеет доступ к данным о транзакциях, проводимых через российские криптовалютные биржи и платформы. Они анализируют эту информацию для выявления подозрительных операций и нетипичных доходов.Также она сотрудничает с криптовалютными биржами и регуляторами других стран, направляя запросы о транзакциях российских пользователей. Это помогает получать информацию о доходах, которые не были отражены в декларациях.

Налоговики изучают открытую информацию о операциях с криптовалютами в социальных сетях, форумах и блогах. Это может помочь выявить лиц, не задекларировавших свои доходы.

При выявлении признаков неполной уплаты налогов на криптовалютные доходы налоговые органы имеют право проводить выездные налоговые проверки. Они истребуют первичные документы, подтверждающие операции.

Существует взаимодействие между налоговыми органами и органами внутренних дел, Росфинмониторингом и другими ведомствами для обмена информацией и проведения совместных мероприятий по выявлению уклонистов.

Закон о криптовалюте от 08.08.2024

В законодательстве о криптовалютах особых изменений после 08.08.2024 не происходило.

Майнинговая деятельность теперь обладает ОКВЭДом и помимо этого в Российской Федерации принят закон о трансграничных расчетах в и биржевых торгах цифровой валютой.

Также с 30.08.2024 в России разрешено обращение иностранных цифровых финансовых активов.

Часто задаваемые вопросы

1. Какой % от дохода с криптовалютных операций нужно платить и кому?

Для физических лиц % от дохода составляет 13%, а для юридических 20%. Платить налоги на доход с криптовалютных операций необходимо абсолютно каждому.

2. Какая ответственность за неуплату налогов?

На территории РФ существует уголовная и административная ответственность. За то, что лицо не представило налоговую декларацию штраф до 30000 руб. А за уклонение от уплаты налогов может быть лишение свободы до 6 лет.

3. Каким кодом ОКВЭДА обладает майнинг?

Майнинг недавно был добавлен в ОКВЭД 72.40 “Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов”. Владимир Путин подписал указ о узаконивании майнинговой деятельности дума приняла его 30 июля 2024 года.