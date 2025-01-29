ETHERIUM — де і як купити криптовалюту

Ефіріум — це не просто цифрова валюта, а інноваційна платформа, що відчиняє двері у світ децентралізованих технологій. Протягом кількох років він став однією з ключових криптовалют, привертаючи увагу як інвесторів, так і розробників. Розберемо, що являє собою Ефіріум, як його придбати і на що варто звернути увагу.

Що таке Ефір?

Ефіріум — це децентралізована платформа, створена Віталіком Бутеріним і запущена у 2015 році. Основна мета проєкту — забезпечити можливості зі створення та безперебійного виконання смарт-контрактів, що працюють без участі третіх осіб. Токен мережі, ETH, використовується для оплати транзакцій і роботи застосунків в екосистемі Ефіріума.

Цінність Ефіру полягає в його універсальності: крім функції цифрової валюти, він відкриває доступ до цілого світу блокчейн-технологій, як-от DeFi (децентралізовані фінанси), NFT (невзаємозамінні токени) і децентралізовані додатки (dApps). Завдяки цьому Ефіріум став основою для безлічі інновацій у цифровій економіці.

Скільки коштує ETHEREUM?

Вартість Ефіріума змінюється залежно від ринкового попиту і пропозиції. На початку свого шляху ETH коштував лише кілька доларів, але його ціна значно зросла, сягнувши тисячі доларів за токен і залишається такою до сьогодні. На момент написання статті ринкова капіталізація ETH перевищує 350 мільярдів доларів, а його вартість коливається в межах $3,000-$3,500. Пікові значення становлять 4900$ за один ефіріум і 500 мільярдів доларів відповідно.

Відстежувати поточну ціну і ринкову динаміку можна за допомогою таких сервісів, як CoinMarketCap, CoinGecko або TradingView. Ці платформи надають інформацію про:

Поточну ціну ETH.

Зміни за останні 24 години.

Ринкову капіталізацію та обсяг торгів.

Історичний графік цін.

Де купити ETH?

Існує кілька способів придбати Ефіріум, кожен з яких має свої переваги:

Криптовалютні біржі

Придбання ефіріума на біржі є найпоширенішим і найзручнішим способом. Серед них такі платформи, як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX дозволяють купувати ETH за фіатні гроші або інші криптовалюти.

Переваги:

Високий рівень ліквідності.

Великий вибір методів оплати (банківські картки, перекази тощо).

Нижчі комісії порівняно з іншими методами.

Криптовалютні банкомати (ATM)

Фізичні пристрої, що дозволяють купити Ефіріум за готівку. Переваги:

Анонімність (у деяких випадках).

Простота використання.

P2P-майданчики

Платформи, такі як LocalEthereum або Binance P2P, надають можливості купівлі ETH безпосередньо в інших користувачів. Переваги:

Гнучкість у виборі методів оплати.

Можливість домовитися про кращі умови.

Криптовалютні боти та гаманці

Деякі сервіси, наприклад, Trust Wallet або MetaMask, дозволяють купити Ефіріум через інтеграцію з платіжними системами. Переваги:

Швидка купівля прямо в додатку.

Зручність для довгострокового зберігання.

Купити Ефіріум: покрокова інструкція

1. Виберіть платформу. Зареєструйтеся на одній із централізованих криптовалютних бірж.

2. Пройдіть верифікацію. Більшість бірж вимагає підтвердження особи для проведення транзакцій.

3. Поповніть рахунок USDT. Внесіть кошти на рахунок за допомогою P2P (банківської карти/гаманця) або іншого методу, докладніше - Як поповнити Binance (Бінанс) в Росії 2025 - 5 безпечних варіантів.

4. Знайдіть ETH. Перейдіть на торгову пару до ETH (наприклад, ETH/USDT).

5. Оформіть покупку. Введіть суму ETH, яку необхідно придбати і натисніть кнопку купити.

6. Переведіть Etherium на гаманець. Для безпечного зберігання переведіть монети на особистий холодний гаманець.

Комісії:

Врахуйте, що при переказі та свапі ETH через DEX стягуються комісії:

Комісії мережі Ефіріум, які залежать від її завантаженості, в середньому комісія при виведенні/депозиті ефіріума з біржі ончейн становить 5-6$ (~0,002 ETH), при інших взаємодіях комісії в даному блокчейні стягуються в залежності від рівня газу (gas limit). Щоб мінімізувати витрати, стежте за часом із низькою активністю мережі.

Висновок

Ефіріум став не просто криптовалютою, а цілою екосистемою, здатною змінювати фінансову і технологічну сфери. Під час купівлі ETH важливо враховувати зручність платформи, розмір комісій і безпеку зберігання. Дотримуючись інструкцій, ви зможете з легкістю придбати Ефіріум і стати частиною інноваційного світу блокчейна.

Часті запитання (FAQ)

1. Що таке Ефіріум?

Ефіріум є децентралізованою платформою, орієнтованою на створення смарт-контрактів і додатків. Її токен, $ETH, призначений для оплати транзакцій, роботи мережі, стейкінгу.

2. Як купити ETHEREUM?

Ви можете купити Ефіріум на криптовалютних біржах, через P2P-платформи, банкомати або гаманці. Для цього потрібно зареєструватися, внести кошти та оформити покупку.

3. Як перевести Ефіріум без комісії?

Оминути комісії під час взаємодії з блокчейн Ефіріума неможливо, але ви можете мінімізувати їх, обираючи час із мінімальним завантаженням мережі.

4. Які є способи купівлі Ефіру?

ETH можна придбати через біржі, P2P-майданчики, банкомати, криптоботи або додатки гаманців.

5. Де найкраще купити ETH?

Найнадійніші варіанти - великі криптовалютні біржі, такі як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX завдяки їхній ліквідності, безпеці та зручності використання.