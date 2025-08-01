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    • Державне регулювання криптовалюти в Європі та Америці
    Дата публикации: 01.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 01.08.2025
    Читання: 5 минут(ы)
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    Державне регулювання криптовалюти в Європі та Америці

    Не відстають від інших держав у розвитку криптовалютного сектора і Європа з Америкою.

    У цих країнах було створено безліч фундаментальних проектів і послуг, якими донині користуються в усьому світі. Однак саме наявність і активний розвиток криптоініціатив змусили держави замислитися над їх регулюванням.

    Хто регулює криптовалюту

    Регулювання криптовалют в західних країнах формується на перетині інтересів правових систем, технологічних інновацій та захисту інвесторів, втім так само, як і в Азії.

    Європа і США по-різному підходять до управління крипторинком, але обидві юрисдикції задають тон глобальній криптоіндустрії та законам.

    Основні гравці в регулюванні крипти:

    • У США: SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) і CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами)

    • В Європі: Європейська комісія та національні фінансові регулятори в рамках MiCA

    Криптовалюта в Європі

    Криптовалюта в ЄС підпадає під регулювання, визначене законом Markets in Crypto-Assets (MiCA), що набрав чинності з 2024 року. Цей закон є першим комплексним нормативним актом, що охоплює цифрові валюти, регулювання стейблкоїнів, біржі, емітентів токенів і кастодіальні сервіси.

    Згідно з MiCA, для законної діяльності потрібна ліцензія в криптовалюті, встановлено суворий режим KYC/AML, захист прав споживачів і стандарти звітності. В цілому, Європа прагне до високої прозорості та сталого правового поля.

    Криптовалюта в США

    Криптовалюта в США регулюється через конфлікт між SEC і CFTC, що призводить до розділення правової бази. SEC прагне визнати більшість токенів інвестиційними контрактами, як у справі Ripple (яку вони, до речі, програли), а CFTC вважає їх сировинними активами.

    Такий роздроблений підхід збільшує ризики для інвесторів, оскільки немає єдиного федерального закону. Також діє система оподаткування криптовалют, що вимагає суворої звітності.

    Закони про криптовалюти в США все ж більше формуються через судові прецеденти та ініціативи Конгресу.

    Регулювання криптовалюти в Росії

    Регулювання криптовалют в Росії ґрунтується на законі №259-ФЗ «Про цифрові фінансові активи», що регулює правовий статус токенів, але забороняє використання криптовалют як платіжного засобу. Таким чином, криптовалюта регулювання в РФ носить обмежувальний характер.

    Правове регулювання криптовалюти в Росії також включає вимоги щодо KYC/AML, проте залишаються прогалини в регулюванні DeFi, NFT та іноземних криптоплатформ.

    Схожість та відмінності в регулюванні

    Відмінності регулювання в США та ЄС досить помітні. ЄС йде шляхом централізованого, уніфікованого закону (MiCA), тоді як США поки що діють через конкуруючі агентства та судову практику.

    В ЄС — єдина ліцензія в криптовалюті, в США — невизначеність і підвищені ризики для інвесторів.

    Схожість полягає в жорстких вимогах KYC/AML, боротьбі з незаконним обігом і формуванні режимів оподаткування криптовалют.

    Правовий режим криптовалют і ринок

    Правовий режим криптовалют визначає, наскільки легально і безпечно учасники можуть працювати з цифровими активами. У країнах з прозорим регулюванням — таких як Німеччина або Франція — криптокомпанії можуть отримувати ліцензію в криптовалюті, відкривати рахунки в банках і залучати інвестиції, дотримуючись KYC/AML і вимог до звітності.

    У регіонах з певними законами про криптовалюти, як у США або Росії, ринок розвивається повільніше: компанії ризикують потрапити під санкції, а інвестори стикаються з підвищеними ризиками блокування або будь-яких розглядів. Чіткий правовий статус токенів і ясні правила безумовно сприяють зростанню довіри та припливу капіталу. Без регулювання ринок крипти йде в тінь або мігрує в більш дружні юрисдикції.

    Що чекає криптовалюту в майбутньому

    У 2025–2026 роках у крипті очікується:

    • Зростання кількості країн з повним регулюванням DeFi

    • Більш чіткий розподіл повноважень між SEC і CFTC

    • Розробка міжнародних стандартів та обміну даними

    • Посилення вимог до регулювання стейблкоїнів

    • Експорт MiCA як моделі глобального законодавства

    FAQ

    1. Який орган регулює криптовалюту в ЄС?
      Регулювання здійснюється через директиву MiCA, що реалізується національними наглядовими органами країн-членів.

    2. У чому суть справи Ripple?
      SEC стверджувала, що Ripple продавала XRP як незареєстрований цінний папір. Судовий процес став одним з головних прецедентів для визначення правового статусу токенів у США.

    3. Які податки на криптовалюту в США?
      Будь-який прибуток від продажу криптовалют оподатковується податком на приріст капіталу. Оподаткування криптовалют вимагає обов'язкового декларування доходів.
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