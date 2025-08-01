Госрегулирование криптовалюты в Европе и Америке
Не отстают от других государств в развитии криптовалютного сектора и Европа с Америкой.
В данных странах было создано множество фундаментальных проектов и услуг, которыми по сей день пользуются во всем мире. Однако именно наличие и активное развитие крипто-инициатив привело к размышлениям государств об их регуляции.
Кто регулирует криптовалюту
Регулирование криптовалют в западных странах формируется на пересечении интересов правовых систем, технологических инноваций и защиты инвесторов, впрочем так же, как и в Азии.
Европа и США по-разному подходят к управлению крипто рынком, но обе юрисдикции задают тон глобальной криптоиндустрии и законам.
Основные игроки в регулировании крипты:
В США: SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами)
В Европе: Европейская комиссия и национальные финансовые регуляторы в рамках MiCA
Криптовалюта в Европе
Криптовалюта в ЕС попадает под регулирование, определяемое законом Markets in Crypto-Assets (MiCA), вступившим в силу с 2024 года. Данный закон является первым комплексным нормативом, охватывающим цифровые валюты, регулирование стейблкоинов, биржи, эмитентов токенов и кастодиальные сервисы.
Согласно MiCA, для законной деятельности требуется лицензия в криптовалюте, установлен строгий режим KYC/AML, защита прав потребителей и стандарты отчетности. В целом, Европа стремится к высокой прозрачности и устойчивому правовому полю.
Криптовалюта в США
Криптовалюта в США регулируется через конфликт между SEC и CFTC, что приводит к разделению правовой базы. SEC стремится признать большинство токенов инвестиционными контрактами, как в деле Ripple (которое они кстати проиграли), а CFTC считает их сырьевыми активами.
Такой раздробленный подход увеличивает риски для инвесторов, поскольку нет единого федерального закона. Также действует система налогообложения криптовалют, требующая строгой отчетности.
Законы о криптовалютах в США все же больше формируются через судебные прецеденты и инициативы Конгресса.
Регулирование криптовалюты в России
Регулирование криптовалют в России основывается на законе №259-ФЗ “О цифровых финансовых активах”, регулирующем правовой статус токенов, но запрещающем использование криптовалют в качестве платежного средства. Таким образом, криптовалюта регулирование в РФ носит ограничительный характер.
Правовое регулирование криптовалюты в России также включает требования по KYC/AML, однако остаются пробелы в регулировании DeFi, NFT и иностранных крипто платформ.
Сходства и различия в регулировании
Различия регулирования в США и ЕС весьма заметны. ЕС идет по пути централизованного, унифицированного закона (MiCA), тогда как США пока действуют через конкурирующие агентства и судебную практику. В ЕС — единая лицензия в криптовалюте, в США — неопределенность и повышенные риски для инвесторов.
Сходство состоит в жестких требованиях KYC/AML, борьбе с незаконным оборотом и формировании режимов налогообложения криптовалют.
Правовой режим криптовалют и рынок
Правовой режим криптовалют определяет, насколько легально и безопасно участники могут работать с цифровыми активами. В странах с прозрачным регулированием — таких как Германия или Франция — крипто компании могут получать лицензию в криптовалюте, открывать счета в банках и привлекать инвестиции, соблюдая KYC/AML и требования к отчетности.
В регионах с определенными законами о криптовалютах, как в США или России, рынок развивается медленнее: компании рискуют попасть под санкции, а инвесторы сталкиваются с повышенными рисками блокировок или каких-либо разбирательств. Четкий правовой статус токенов и ясные правила безусловно способствуют росту доверия и притоку капитала. Без регулирования рынок крипты уходит в тень или мигрирует в более дружественные юрисдикции.
Что ждет криптовалюту в будущем
В 2025–2026 годах в крипте ожидается:
Рост числа стран с полным регулированием DeFi
Более четкое распределение полномочий между SEC и CFTC
Разработка международных стандартов и обмена данными
Усиление требований к регулированию стейблкоинов
Экспорт MiCA как модели глобального законодательства
FAQ
Какой орган регулирует криптовалюту в ЕС?
Регуляция осуществляется через директиву MiCA, реализуемую национальными надзорными органами стран-членов.
В чём суть дела Ripple?
SEC утверждала, что Ripple продавала XRP как незарегистрированную ценную бумагу. Судебный процесс стал одним из главных прецедентов для определения правового статуса токенов в США.
Какие налоги на криптовалюту в США?
Любая прибыль от продажи криптовалют облагается налогом на прирост капитала. Налогообложение криптовалют требует обязательного декларирования доходов.