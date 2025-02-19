Хеджування ризиків: просте пояснення, стратегії та застосування в криптовалюті

У сучасному світі фінансові ринки схильні до постійних і раптових змін. Компанії, інвестори, трейдери і навіть звичайні люди схильні до ризиків через зміну цін фізичних і цифрових активів, курсів валют і процентних ставок. З метою захисту від цих змін і мінімізації потенційних збитків, застосовується хеджування.

Хеджування - що це таке

Хеджування - це фінансова стратегія, завдяки якій можна мінімізувати ризики, що стосуються зміни цін на будь-які активи та інші ринкові показники. Простіше кажучи, це спосіб захисту інвесторів і компаній від можливих збитків. В основі хеджування лежить відкриття угод, що компенсують потенційні втрати за іншими активами.

Приклад із реального життя: якщо фермер вирощує пшеницю, він не знає, якою буде ціна на врожай у момент продажу. Для страховки від зниження вартості, він може укласти контракт на поставку зерна за фіксованою ціною. Це і є хеджування.

Види хеджування на фінансовому ринку

Хеджування можна розділити на кілька основних видів:

1. За напрямом угоди:

Продажне хеджування (short hedge) - може бути застосовано при захисті від зниження вартості активу.

Купівельне хеджування (long hedge) - застосовується, коли є ймовірність зростання цін на активи.

2. За об’єктом хеджування:

Валютне хеджування - хедж від зміни валютних курсів.

Відсоткове хеджування - хедж, у разі зміни відсоткових ставок.

Товарне хеджування - захист при очікуваних стрибках цін на сировинні товари.

3. За ступенем покриття ризиків:

Повне хеджування - коли ризик повністю перекривається страховою угодою.

Часткове хеджування - ризик знижується тільки на певний відсоток.

Інструменти хеджування цінових ризиків

Для хеджування застосовується безліч фінансових інструментів:

1. Похідні фінансові інструменти (деривативи)

Похідні інструменти - це фінансові контракти, вартість яких прямо залежить від базових активів.

1.1 Ф’ючерси

Ф’ючерс являє собою біржовий контракт, який зобов’язує сторони виконати зобов’язання з купівлі-продажу певного активу в майбутньому за погодженою ціною.

Приклад хеджування:

Компанія, що використовує нафту у виробництві, купує ф’ючерсний контракт на нафту. У разі зростання ціни на нафту, компанія зможе купити її за фіксованою ціною, мінімізуючи ризики.

Переваги:

Висока ліквідність

Біржова торгівля і стандартизація

Відсутність ризику контрагента (гарантії клірингової палати)

Недоліки:

Потрібне забезпечення (маржинальні вимоги)

Можливість збитків у разі несприятливого руху ціни

1.2 Опціони

Опціон - це фінансовий контракт, який надає інвестору право, але не зобов’язання, купити або продати певний актив за заздалегідь встановленою ціною в певний момент часу в майбутньому.

Приклад хеджування:

Компанія побоюється підвищення цін на пшеницю. Вона купує CALL опціон на пшеницю. У разі зростання ціни, вона зможе купити її за вигідною для себе ціною.

Типи опціонів:

CALL - право на купівлю активу за фіксованою ціною

PUT - право на продаж активу за фіксованою ціною

Переваги:

Гнучкість (можна відмовитися від виконання)

Обмежені збитки (тільки вартість опціону)

Можливість спекулятивного прибутку

Недоліки:

Опціонна премія (плата за опціон)

Складність розрахунку стратегії

1.3 Форвардні контракти

Форвардом називається позабіржова угода між двома сторонами, що стосується купівлі-продажу конкретного активу в майбутньому за заздалегідь встановленою ціною

Приклад хеджування:

Експортер очікує оплату в доларах США через 3 тижні. З метою страховки від раптового зниження курсу долара, він приймає рішення про укладення форвардного контракту на продаж доларів за поточним курсом.

Переваги:

Гнучкість (можна узгодити будь-які умови)

Без біржових комісій

Недоліки:

Ризик невиконання зобов’язань контрагентом

Відсутність ліквідності (контракт не можна просто так продати)

1.4 Свопи

Своп - це вид угоди про обмін грошовими потоками між двома сторонами.

Основні види свопів:

Валютні свопи - обмін платежами в різних валютах

Відсоткові свопи - обмін фіксованих і плаваючих ставок

Товарні свопи - обмін фіксованої ціни на товар на ринкову

Приклад хеджування:

Компанія з кредитом у доларах укладає валютний своп, змінюючи платежі в доларах на євро, щоб уникнути валютних ризиків.

Переваги:

Гнучкість в умовах

Можливість довгострокового хеджування

Недоліки:

Ризик контрагента

Складність структури

2. Натуральне (природне) хеджування

Цей метод не потребує фінансових інструментів і досягається за рахунок управління активами та зобов’язаннями.

Приклади хеджування:

Географічна диверсифікація: Компанія працює в різних країнах, заробляючи і витрачаючи в одній валюті, знижуючи валютний ризик.

Баланс доходів і витрат: Імпортер, який заробляє долари, бере кредит у доларах, уникаючи валютного ризику.

Переваги:

Простота і відсутність витрат на фінансові інструменти

Немає ризиків невиконання зобов’язань контрагентом

Недоліки:

Не завжди можливо реалізувати

Обмежені можливості

3. Диверсифікація портфеля

Поділ активів між різними класами знижує ризик збитків.

Приклад хеджування:

Інвестор вкладає гроші в акції, облігації, золото і нерухомість, щоб компенсувати втрати в одній категорії активів за рахунок зростання в іншій.

Переваги:

Зниження загального ризику портфеля

Довгостроковий захист капіталу

Недоліки:

Не захищає від глобальних криз

Потрібне ретельне планування

4. арбітражні стратегії

Арбітраж - це використання різниці в цінах на одному або декількох ринках.

Приклади хеджування:

Валютний арбітраж: Купівля валюти в одній країні і продаж в іншій за вигіднішим курсом.

Фондовий арбітраж: Купівля акцій компаній на одній біржі та продаж на іншій за вигіднішим курсом.

Переваги:

Безризиковий прибуток (якщо правильно розрахований)

Можливість швидкого заробітку

Недоліки:

Висока конкуренція

Потрібні великі капітали і висока швидкість угод

Стратегії хеджування

Основні стратегії хеджування включають:

1. Пряме хеджування - відкриття зустрічної позиції на той самий актив.

2. Перехресне хеджування - використання пов’язаних активів для зниження ризиків.

3. Арбітражне хеджування - використання різниці в цінах на одному активі на різних ринках.

4. Динамічне хеджування - постійне коригування портфеля залежно від ринкових умов.

Чим хеджування відрізняється від страхування та диверсифікації

Хеджування, страхування і диверсифікація за своєю суттю є різними способами управління ризиками:

1. Страхування

Визначення:

Страхування - це передача ризику страховій компанії в обмін на сплату страхової премії.

Як працює:

Страхувальник сплачує страховий внесок, і в разі настання страхового випадку страхова компанія компенсує збитки.

Приклад:

Власник заводу страхує обладнання від пожежі. Якщо пожежа трапляється, страхова компанія покриває збитки.

Плюси:

Повний захист від певних ризиків.

Простота і передбачуваність.

Можливість застрахувати навіть рідкісні події.

Мінуси:

Вимагає регулярних страхових платежів.

Якщо страховий випадок не настане, страхувальник втрачає гроші.

Іноді виплати занижені або затримуються.

2. Диверсифікація

Визначення:

Диверсифікація - це стратегія розподілу ризиків за рахунок інвестицій у різнопланові види активів, ринків і галузей.

Як працює:

Якщо один актив падає в ціні, інший може зрости, компенсуючи втрати. Диверсифікація знижує залежність від одного активу.

Приклад:

Інвестор вкладає гроші в акції, облігації, нерухомість і золото. Якщо фондовий ринок падає, то золото може подорожчати, компенсуючи збитки.

Плюси:

Знижує ризик портфеля.

Дозволяє зберегти прибутковість у кризу.

Простота реалізації.

Мінуси:

Не захищає від глобальних економічних криз.

Складно управляти великою кількістю активів.

Може знижувати потенційний прибуток.

Основні відмінності:

Хеджування використовується для захисту від короткострокових і середньострокових цінових коливань і вимагає активного управління. Страхування призначене для захисту від непередбачених подій, але вимагає регулярних платежів. Диверсифікація знижує загальний ризик, але не усуває його повністю.

Усі три методи можна використовувати разом, наприклад, диверсифікувати портфель, застрахувати майно і хеджувати валютні ризики.

Плюси та мінуси хеджування

Плюси хеджування:

1. Зниження ризику збитків

Хеджування допомагає обмежити збитки, які можуть виникнути через несприятливі коливання цін активів. Основний плюс хеджування - захист від фінансових втрат. Якщо ви володієте активами, які схильні до волатильності, то завдяки цій стратегії можна знизити ризики.

Приклад:

Компанія, що утримує біткоїн, продає ф’ючерс на біткоїн для захисту від можливого падіння цін під час новин. Якщо ціна біткоїна впаде, то понесені збитки через це падіння компенсуються прибутком від ф’ючерсного контракту.

2. Передбачуваність майбутніх витрат і доходів

За допомогою хеджування учасники ринкових відносин можуть зафіксувати ціни на майбутні закупівлі або продажі активів. Це допомагає зробити прогнозування доходів і витрат точнішим і зменшити невизначеність.

Приклад:

Підприємство, що виробляє продукцію з металів, може використовувати ф’ючерсні контракти на метал, щоб зафіксувати ціну на сировину для майбутніх закупівель. Це дає змогу заздалегідь спланувати бюджет.

3. мінімізація ризиків волатильності

Хеджування знижує вплив ринкової волатильності, яка може негативно позначитися на результатах бізнесу або інвестицій. Волатильність на ринках часто пов’язана зі змінами в економічній, політичній ситуації, що може призвести до несподіваних збитків.

Приклад:

Інвестор, який має акції, може придбати опціони пут для захисту від можливого падіння ринку, що знизить негативний вплив високої волатильності.

4. Безліч варіантів при управлінні ризиками

Існує широкий вибір інструментів для хеджування, що надає можливість адаптувати стратегію під конкретні потреби та особливості. Ф’ючерси, опціони, свопи - все це дає змогу гнучко підходити до розв’язання задачі хеджування в різних ситуаціях.

Приклад:

Через побоювання зміни відсоткових ставок, фірма може використовувати відсоткові свопи, а щоб уникнути ризиків, пов’язаних зі зміною валютних курсів - форвардні контракти або опціони.

5. Можливість отримання прибутку

Деякі хеджувальні стратегії можуть приносити прибуток у разі правильної ставки на ринок. Наприклад, купівля опціону пут на акції, якщо інвестор упевнений у їхньому падінні, може принести дохід, якщо прогноз виправдається.

Приклад:

Інвестор купує опціони пут на акції компанії, якщо він припускає падіння їхньої ціни. Якщо ціни дійсно падають, прибуток від опціону може покрити збитки від продажу акцій.

Мінуси хеджування:

1. Витрати на хеджування

Хеджування вимагає оплати премій за опціони, комісії на угоди, а також витрат на підтримку маржинальних позицій. Ці витрати можуть бути значними, особливо в разі використання складних фінансових інструментів.

Приклад:

Під час купівлі опціону пут інвестор платить премію за опціон, яка є витратною, особливо якщо ціна активу не змінюється в потрібному напрямку, і опціон не використовується.

2. обмеження можливого прибутку

У деяких випадках хеджування може обмежити потенційний прибуток. Наприклад, якщо інвестор хеджує актив, який згодом значно зріс у ціні, то він може втратити прибуток, компенсуючи ризики, що не настали.

Приклад:

Компанія, яка зафіксувала ціну на золото за допомогою ф’ючерсу, може втратити прибуток, якщо ціни зростуть значно більше очікуваного рівня.

3 Необхідність в експертизі та постійному моніторингу

Ефективне хеджування вимагає наявності професійних знань і вмінь у сфері фінансових інструментів, а також регулярного моніторингу ринку. Неправильне використання хеджувальних інструментів може призвести до значних збитків.

Приклад:

Інвестор може втратити гроші на опціонах, якщо неправильно розрахує терміни або не врахує всі можливі ризики на ринку.

4. Ризик недостатнього захисту

Іноді хеджування не надає повного захисту від ризиків, особливо в разі надмірних або несподівано сильних ринкових коливань. Також можуть виникнути ситуації, коли хеджувальний інструмент не повністю компенсує втрати.

Приклад:

Якщо ринок відхиляється від очікуваного напрямку більше, ніж це передбачено хеджуванням, то збитки можуть бути не повністю компенсовані. Наприклад, якщо ринок нафти різко впав, але ціна на ф’ючерс не повністю відображає такі зміни.

5. Складність та адміністративне навантаження

Ведення хеджування може бути трудомістким процесом, що вимагає значних зусиль з аналізу та управління різними інструментами. Це може бути особливо складним для невеликих компаній або індивідуальних інвесторів.

Приклад:

Компанія може бути змушена укладати кілька угод з різними інструментами, щоб ефективно хеджувати ризики за кількома напрямками (наприклад, валютні, процентні, товарні ризики), що створює додаткове навантаження.

Висновок

Хеджування безумовно допомагає інвесторам і бізнесу захиститися від ринкових ризиків. Однак застосовувати його слід з урахуванням можливих витрат та особливостей конкретного ринку. Оптимальна стратегія хеджування має бути збалансованою і задовольняти інвестиційні цілі.

Поширені запитання (FAQ)

1. Хто використовує хеджування?

Інвестори, компанії, експортери, імпортери та фінансові установи.

2. Чи можна хеджувати криптовалюту?

Так, за допомогою ф’ючерсів, опціонів та інших деривативів.

3. Чим хеджування відрізняється від трейдингу?

Хеджування спрямоване на зниження ризику, а трейдинг - на отримання прибутку від коливань цін.

4. Якими інструментами найбільше користуються при хеджуванні?

Різні деривативи та опціони.

5. Чи потрібно інвестору-початківцю займатися хеджуванням?

Залежно від рівня ризику. Якщо ви інвестор, то диверсифікація для вас може бути кращою стратегією.