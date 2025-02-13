Tapcoins - коли відбудеться лістинг токена

Наратив «тапалок» усередині соціальної мережі Telegram, як і раніше, залишається в центрі уваги користувачів, дедалі більше нових міні-застосунків відмовляються від старого підходу - тапай, щоб заробити, у бік нового і більш оптимізованого - майни, щоб заробити. Одним із таких проектів і є Tapcoins.

Tapcoins - короткий огляд проєкту

Tapcoins - це міні-додаток у Telegram, побудований на блокчейні TON, він поєднує в собі елементи гейміфікації, навчання у сфері криптовалют і он-чейн взаємодії. У грі є три основні механіки із заробітку ігрової валюти: тапання по екрану, пасивний майнінг і навчання.

Де і коли відбудеться лістинг Tapcoins

Офіційна дата лістингу токена $TAP наразі не була оголошена ні командою проекту, ні біржами. Хоча точний список бірж не було офіційно опубліковано, очікується, що $TAP буде доступний на популярних платформах, які вже проводили лістинги проєктів із цього сектора, серед них: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX. Також можливий лістинг на децентралізованих біржах (DEX) на блокчейні TON - StonFi і Dedust.io.

Прогнозована ціна Tapcoins

Наразі неможливо оцінити капіталізацію і вартість токена на лістингу, оскільки невідомі ні токеноміка, ні загальна пропозиція токенів. Однак, з огляду на зростаючий інтерес до проєкту й активну участь спільноти, очікується, що $TAP покаже позитивну динаміку на ринку. Інвесторам рекомендується стежити за оновленнями від офіційних джерел Tapcoins і аналізувати ринкові тенденції для прийняття обґрунтованих рішень.

Огляд екосистеми Tapcoins

Екосистема Tapcoins пропонує різноманітні можливості для користувачів:

Механіка тапання: Додаток все ж вирішив зберегти цю механіку і дати можливість користувачам заробляти поінти через кліки по екрану.

Поліпшення характеристик: У розділі «Boosts» можна поліпшити ігрові атрибути за внутрішньоігрову валюту.

Щоденні завдання та комбо: Платформа регулярно оновлює завдання, даючи змогу користувачам заробляти додаткову ігрову валюту за виконання певних дій.

Майнінг: У розділі «Study» користувачі можуть відкривати нові карти і покращувати їх, щоб збільшувати доходи з пасивного майнінгу.

Lucky коди і навчання: Під час перегляду навчальних відеороликів на YouTube каналі проєкту, користувачі можуть знайти код, ввести його в поле в застосунку й отримати ігрові ключі.

Daily Login: При щоденному вході в гру можна отримувати додаткову винагороду, яка з кожним днем буде збільшуватися.

Ігровий центр: Усередині застосунку, в розділі «Lab» є безліч міні-ігор, за участь у яких також нараховуються ігрова валюта та винагороди.

Обопільна реферальна система: За запрошення рефералів нараховується ігрова валюта обом користувачам.

Плани розвитку проекту

Tapcoins планує подальше розширення своєї екосистеми, включно з:

Розширення списку партнерських бірж: Після початкового лістингу $TAP планується додати підтримку на інших великих криптовалютних біржах для збільшення ліквідності та доступності токена.

Нові ігрові механіки: Введення додаткових ігрових режимів і завдань для підвищення залученості користувачів і надання нових способів заробітку.

Освітні ініціативи: Розробка нових освітніх модулів і їх безкоштовне поширення у своїх соціальних мережах для поглибленого вивчення концепцій Web3 і блокчейна.

Висновок

Tapcoins - це проєкт, який виділяється на тлі інших тим, що об’єднує гейміфікацію і навчання у сфері Web3. З успішним лістингом токена $TAP і планами щодо подальшого розвитку, платформа має всі шанси посісти значуще місце в криптовалютній спільноті. Користувачам рекомендується брати активну участь в екосистемі Tapcoins для максимального використання пропонованих можливостей, а також стежити за всіма анонсами в офіційних джерелах проєкту, щоб не пропустити дати лістингу та аірдропу.

Запитання, які часто ставлять

1. Як отримати токени $TAP?

Користувачі можуть заробляти токени $TAP, виконуючи щоденні завдання, беручи участь у комбо-активностях і запрошуючи друзів на платформу.

2. Де можна торгувати токенами $TAP?

Після лістингу в 2025 році, токени $TAP стануть доступні для торгівлі на декількох криптовалютних біржах. Рекомендується стежити за офіційними анонсами Tapcoins для отримання актуальної інформації про підтримувані біржі.

3. Які плани у Tapcoins на майбутнє?

Плани включають розширення партнерських відносин з біржами, введення нових ігрових механік і розробку освітніх ініціатив для поглибленого вивчення Web3.

4. Як почати використовувати платформу Tapcoins?

Для початку використання необхідно відкрити офіційний міні-додаток Tapcoins у Telegram, створити профіль і приступити до виконання доступних завдань і активностей.

5. Чи безпечна платформа Tapcoins?

Tapcoins побудована на блокчейні TON, що забезпечує високий рівень безпеки та прозорості. Однак користувачам завжди рекомендується дотримуватися стандартних запобіжних заходів під час роботи з криптовалютами та онлайн-платформами.