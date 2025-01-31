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    • Статистика за Январь | Большие изменения
    Дата публикации: 31.01.2025
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 31.01.2025
    Чтение:: 4 минут(ы)
    Просмотры: 226

    Статистика за Январь | Большие изменения

    Эксклюзивный функционал, аналитика и конкурсы! Что нового на платформе?

    Но в первую очередь – немного общих новостей. В январе график биткоина находился в боковом движении, и трейдерам пришлось защищать важный рубеж в 100 тысяч долларов. Однако ситуация резко изменилась после новостей об инаугурации Трампа, что позволило активу установить новый исторический максимум. Какие события повлияли на рынок криптовалют? Давайте разбираться!

    Основные события рынка

    • В 2024 году капитализация фондового рынка США выросла более чем на 7,11 трлн долларов.

    • Акции компании NVIDIA упали на 24% на фоне выхода в релиз китайской нейросети DeepSeek.

    • Общая капитализация мем-токенов, связанных с искусственным интеллектом, достигла 11 миллиардов долларов.

    • В декабре спотовые ETF на Ethereum зафиксировали рекордный месячный приток средств, превысивший 2 миллиарда долларов.

    • Впервые в истории 20% спотовые крипто-объемы сосредоточились в DEX-биржах.

    • Инфляция в США выросла до 2,9%.

    • Ключевая ставка в США сохранена на текущем уровне в 4,5%.

    • Цена XRP достигла $3,4.

    • Председатель SEC Гэри Генслер ушел в отставку.

    Статистика Veles за январь

    • Совокупный профит пользователей – $4.9M

    • Совокупный объем пользователей за январь – $1.11B

    • Самая высокая доходность 19 января – $592K

    • Совокупное количество сделок за январь – 1.8M

    Новости платформы

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    Спасибо, что вы с нами и желаем вам максимального профита!

    С уважением, команда Veles.

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