Статистика за февраль | Что после ATH?

Друзья, команда Veles с радостью делится с вами свежими итогами февраля 2025 года — месяца, который продолжает держать криптоэнтузиастов в тонусе!

Чем удивил февраль на криптовалютном рынке? Какие активы стали звездами месяца? И что нас ждет в марте? Давайте вместе разберем ключевые события и тренды!

Что происходило на рынке?

По состоянию на утро 28 февраля 2025 года рынок криптовалют переживает заметное падение:

Биткоин (BTC) торгуется на уровне $79,956, что отражает снижение на 14% с начала месяца и на 26.7% от пика в $109,000, зафиксированного в январе.

Ethereum (ETH) упал на 12% с начала февраля до $2,650, потеряв за последние сутки около 8%. Это усиливает медвежьи настроения.

Binance Coin (BNB) снизился на 8% до $595, сохраняя относительную устойчивость благодаря активности экосистемы Binance.

Solana (SOL) просела на 10% до $180, несмотря на продолжающийся интерес к ее блокчейну.

Для сравнения, индекс S&P 500 за февраль упал на 3%, что подчеркивает более глубокую волатильность крипторынка на фоне текущих событий.

Движение биткоина, февраль 2025. Источник: Tradingview

Общая капитализация рынка криптовалют:

К утру 28 февраля 2025 года общая капитализация рынка криптовалют составляет $2.38 триллиона, с доминированием Биткоина на уровне 59.8%. Это отражает снижение на 7.4% с начала месяца, что соответствует усилению распродаж и ликвидаций в последние дни февраля. Объем инвестиций в спотовые биткоин-ETF снизился до $74 миллиардов, а приток капитала практически остановился, что подтверждается обновлениями с cryptonews.net и постами на X, где отмечается отток средств из ETF на фоне падения цен.

Новости платформы Veles

Общие показатели за месяц: К 28 февраля объем торгов на платформе Veles достиг $534 млн, отражая снижение активности из-за коррекции. Суммарная прибыль пользователей составила $1,9 млн, с пиковым днем 18 февраля — $323,7 млн.

Обновления платформы:

Обзоры, прямые эфиры и обучающие видео:

Февраль 2025 года стал настоящим испытанием для рынка, но наши обновления и аналитика помогли пользователям адаптироваться к переменам. Мы благодарим вас за доверие и остаемся с вами в любых условиях!

Спасибо, что вы с нами! Желаем вам максимального профита и успешной торговли в марте!

С уважением, команда Veles.