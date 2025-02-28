Статистика за февраль | Что после ATH?
Друзья, команда Veles с радостью делится с вами свежими итогами февраля 2025 года — месяца, который продолжает держать криптоэнтузиастов в тонусе!
Чем удивил февраль на криптовалютном рынке? Какие активы стали звездами месяца? И что нас ждет в марте? Давайте вместе разберем ключевые события и тренды!
Что происходило на рынке?
По состоянию на утро 28 февраля 2025 года рынок криптовалют переживает заметное падение:
-
Биткоин (BTC) торгуется на уровне $79,956, что отражает снижение на 14% с начала месяца и на 26.7% от пика в $109,000, зафиксированного в январе.
-
Ethereum (ETH) упал на 12% с начала февраля до $2,650, потеряв за последние сутки около 8%. Это усиливает медвежьи настроения.
-
Binance Coin (BNB) снизился на 8% до $595, сохраняя относительную устойчивость благодаря активности экосистемы Binance.
-
Solana (SOL) просела на 10% до $180, несмотря на продолжающийся интерес к ее блокчейну.
Для сравнения, индекс S&P 500 за февраль упал на 3%, что подчеркивает более глубокую волатильность крипторынка на фоне текущих событий.
Движение биткоина, февраль 2025. Источник: Tradingview
Общая капитализация рынка криптовалют:
К утру 28 февраля 2025 года общая капитализация рынка криптовалют составляет $2.38 триллиона, с доминированием Биткоина на уровне 59.8%. Это отражает снижение на 7.4% с начала месяца, что соответствует усилению распродаж и ликвидаций в последние дни февраля. Объем инвестиций в спотовые биткоин-ETF снизился до $74 миллиардов, а приток капитала практически остановился, что подтверждается обновлениями с cryptonews.net и постами на X, где отмечается отток средств из ETF на фоне падения цен.
Новости платформы Veles
Общие показатели за месяц: К 28 февраля объем торгов на платформе Veles достиг $534 млн, отражая снижение активности из-за коррекции. Суммарная прибыль пользователей составила $1,9 млн, с пиковым днем 18 февраля — $323,7 млн.
Обновления платформы:
-
На платформе Veles появилась возможность гибко выбирать период бектеста в текущем окне с историческими данными, чтобы анализировать результаты в разных рыночных условиях.
-
USDC для Bybit уже на Veles! Второй по капитализации стейблкоин USDC доступен на платформе Veles.
-
Обзор функции усреднения по сигналу в спотовой торговле — бот увеличивает позицию на основе точных индикаторов от профессиональных трейдеров.
-
Обновлена витрина готовых ботов.
-
Введен стоп-лосс по сигналу в Veles Beta, улучшающий контроль рисков с доходностью свыше 100% на примере XRP Long (PnL 110,7% за три месяца).
Обзоры, прямые эфиры и обучающие видео:
-
-
ЭТОТ ИНДИКАТОР предсказывает будущее рынка! (работают как часы)
-
-
Не время для паники! Что будет с биткоином? — обзор топ-активов, откупивших падение.
-
Шортим на споте и зарабатываем! — стрим 27 февраля в 17(UTC+3) о шорте на спотовом рынке.
-
Усреднение по сигналу и спот — мощный тандем? — разбор стратегии усреднения на стриме 20 февраля.
Февраль 2025 года стал настоящим испытанием для рынка, но наши обновления и аналитика помогли пользователям адаптироваться к переменам. Мы благодарим вас за доверие и остаемся с вами в любых условиях!
Спасибо, что вы с нами! Желаем вам максимального профита и успешной торговли в марте!
С уважением, команда Veles.