Лучшие книги о криптовалюте и блокчейне

Сейчас сфера криптовалют развивается довольно стремительно. Все больше появляется блокчейн-технологий, развиваются децентрализованные финансы, а сами цифровые активы перестали быть чем-то загадочным и стали частью повседневной жизни инвесторов и трейдеров.

Если вы хотите понять, как работает финансовый рынок будущего, то конечно нужно начинать с теории. Именно поэтому мы подготовили подборку, куда вошли лучшие книги о криптовалюте, которые помогут разобраться в сложных терминах, принципах работы блокчейна и основах инвестирования.

Что почитать о криптовалюте

Для тех, кто только начинает свой путь, важно выбирать книги о криптовалюте для начинающих.

Они объясняют сложные вещи простыми словами, позволяют понять, что такое децентрализовать финансовую систему, как устроены блоки данных, почему Биткоин называют «цифровое золото» и как формируется стоимость токенов.

Наряду с этим полезно начинать и с материалов, которые дают комплексное понимание, например, что такое блокчейн, как работает Proof-of-Work и Proof-of-Stake, чем различаются токены и монеты, и как безопасно хранить свои активы. Ниже представлен наш топ книг о криптовалюте, который подойдет как новичкам, так и опытным инвесторам.

«Цифровое золото» — Натан Поппер

Книга «Цифровое золото» Натана Поппера по праву входит в список лучших книг о криптовалюте и считается обязательной к прочтению для всех, кто хочет понять историю появления Биткоина и развитие блокчейн-технологий. В отличие от сухих технических пособий, это захватывающий рассказ о людях, которые стояли у истоков крипто рынка, о том, как идея создания децентрализованной валюты изменила финансовый мир и почему Биткоин получил прозвище «цифровое золото».

Поппер погружает читателя в атмосферу первых крипто форумов, рассказывая о загадочном Сатоши Накамото и энтузиастах, которые поверили в концепцию свободы от банков и государственных регуляторов. Книга показывает путь криптовалюты от идеи до первых реальных транзакций и бирж, затрагивает основные события и драмы, включая крах Mt.Gox, взлет Silk Road и постоянные попытки правительств контролировать децентрализованные финансы.

Данная книга не просто сухо рассказывает о крипте, а как будто ведет оживленный репортаж о том, как формировалась новая финансовая система.При этом автор пишет простым и понятным языком, поэтому «Цифровое золото» подойдет тем, кто просто ищет книгу о криптовалюте, а также тем, кто хочет глубже понять философию и психологию крипто рынка.

«Блокчейн: схема новой экономики» — Мелани Свон

Эта книга считается одной из лучших, если вы хотите понять суть блокчейн-технологий и их влияние на будущее экономики. Автор доступно объясняет, как работает блокчейн, почему он считается основой децентрализованных систем и каким образом технологии изменят финансы, медицину, образование, управление государством и даже культуру.

К тому же Мелани Свон не ограничивается техническими терминами. Она показывает масштаб влияния, которое оказывает блокчейн на общество и финансовые процессы. Книга не только транслирует влияние крипты на современную экономику, но и взгляд на грядущее изменение привычных институтов. Если вам нужны книги о криптовалюте и блокчейне, которые помогут понять роль технологий в будущем, то это один из лучших вариантов.

«Криптоактивы: Руководство для инновационного инвестора. Биткоин и не только».

Книга глубоко и ясно исследует мир цифровых активов, предлагая структуру взглядов и стратегий для инвесторов, желающих разобраться, как правильно оценивать и управлять цифровым золотом (биткоином) и другими крипто активами. Авторы не ограничиваются лишь описанием технической стороны. Напротив, они классифицируют крипту по функциям и ценности, помогая читателю понять, чем различаются криптовалюты, токены и крипто-коммодитиз (биржевой товар).

Книга прекрасно подходит для тех, кто ищет лучшие книги о криптовалюте с фокусом на практическую сторону, и эта работа как раз предоставляет полезные концептуальные и инструментарные подходы — от оценки активов и управления рисками до формирования диверсифицированного портфеля.

Вдобавок книга помогает инвестору перейти от чисто теоретического понимания блокчейн-технологий к созданию рабочих стратегий по вложению.

«Mastering Bitcoin» — Андреас Антонопулос

Далее идет один из самых авторитетных трудов в мире криптовалют. Андреас Антонопулос подробно объясняет, как работает Биткоин, что такое блокчейн, как строятся транзакции и обеспечивается их безопасность. В отличие от большинства других изданий, автор погружает читателя в техническую сторону вопроса, делая сложные концепции доступными даже тем, кто не имеет глубоких знаний в программировании.

«Mastering Bitcoin» входит в топ книг о криптовалюте благодаря своей универсальности. Она полезна новичкам, которые хотят разобраться в основах, и специалистам, которым нужен детальный разбор технологий. Если вы хотите понять, почему Биткоин стал «цифровым золотом» и как устроена его децентрализованная сеть, то эта книга более чем удовлетворит эти запросы.

«Блокчейн для всех» — Дон Тапскотт

Автор объясняет, как децентрализовать привычные процессы и почему блокчейн-технология меняет весь мир, а не только сферу финансов. Дон Тапскотт рассказывает, как распределенные реестры уже сегодня применяются в бизнесе, политике, здравоохранении, образовании и культуре.

«Блокчейн для всех» показывает, что блокчейн — это не только про криптовалюты, но и про фундаментальные изменения в управлении данными и ресурсами. Книга будет интересна всем, особенно если вас интересует не только рынок Биткоина, но и глобальные перспективы развития технологий во всем мире.

Риски в крипте и ошибки новичков

Тяжело поспорить с тем, что криптовалюта открывает перед инвесторами и трейдерами колоссальные возможности, правда вместе с этим несет в себе и серьезные риски. Даже после прочтения лучших книг о криптовалюте и блокчейне важно понимать, что теория — это только фундамент, а на практике рынок криптовалют гораздо сложнее и непредсказуемее. Волатильность цен, отсутствие централизованного контроля, новые технологии и быстро меняющиеся тренды/нарративы делают его крайне привлекательным, но одновременно опасным для тех, кто делает первые шаги.

Одна из главных проблем новичков — переоценка собственных знаний и слепая вера в «быстрые деньги». Многие приходят в крипту, прочитав одну книгу о крипте или пару статей и сразу пытаются вложить крупные суммы, не изучив рынок и не понимая базовых принципов децентрализованных финансов. Отсутствие стратегии, хаотичные сделки и импульсивные решения приводят к убыткам, которых можно было бы избежать при грамотном подходе.

Среди основных и практически постоянных рисков — высокая волатильность. Цена Биткоина и других активов может меняться на десятки процентов за считанные часы, а то и минуты при выходе, допустим, новостей. Даже если вы понимаете, почему Биткоин называют цифровым золотом, важно помнить, что его стоимость все еще зависит от спекулятивного спроса, новостей, регуляторных изменений и действий крупных игроков.

Еще один серьезный риск связан с хранением активов. В отличие от традиционных банков, где ваши средства защищены законами и страховыми механизмами, криптовалюта требует самостоятельной заботы о безопасности. Потерянный приватный ключ или взломанный кошелёк могут привести к безвозвратной потере средств.

Новички также часто становятся жертвами мошенников. Разнообразие схем обмана крайне велико — от фальшивых инвестиционных платформ до фишинговых сайтов, которые крадут доступ к кошелькам. Отсутствие опыта и желания быстро заработать приводят к тому, что новички легко попадаются на громкие обещания «100% прибыли» или «секретные сигналы».

Не стоит забывать и про психологические проблемы, с которыми сталкиваются не то что новички, а даже опытные трейдеры с солидным стажем торговли. Страх упустить прибыль (FOMO) заставляет людей покупать активы на пике цены, а паника — продавать на дне. Эти и многие другие эмоции становятся причиной большинства убытков и подталкивают новичков к поспешным решениям. Даже прочитав все книги о криптовалюте для начинающих и изучив блокчейн-технологии, контролировать собственные эмоции на реальном рынке это вряд ли поможет.

Чтобы минимизировать риски, важно подходить к криптовалютам осознанно. Изучать рынок, проверять источники информации, диверсифицировать портфель и использовать только проверенные платформы для хранения и торговли. Книги помогают понять теорию, но на практике часто возникают вопросы, ответы на которые сложно найти самостоятельно.

Именно поэтому Veles Academy создана для тех, кто хочет получить не только знания, но и реальную поддержку в применении этих знаний. Если после изучения материалов или прочтения даже лучших книг о криптовалюте у вас остаются сомнения и вопросы, то команда поддержки Veles поможет разобраться в сложных моментах торговли и автоматизации, выстроить торговую стратегию и подскажет, как избежать ошибок новичков. Такое сочетание теории и практики позволяет уверенно чувствовать себя в мире децентрализованных финансов и использовать его возможности на полную.