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    • Что такое бэктесты
    Дата публикации: 03.06.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 03.06.2025
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 59

    Что такое бэктесты

    Бэктесты — важная часть анализа стратегии. Без них заранее нельзя понять, будет ли работать торговая система или отдельная стратегия. Особенно это касается автоматической торговли и ботов. Например, для торговых ботов, можно запускать бэктест криптовалютной стратегии прямо на платформе.

    Что такое бэктесты в трейдинге

    Бэктест — это тест стратегии на исторических данных. Он позволяет понять, как система работала бы в прошлом. Тестирование исторических данных помогает выявить как слабые, так и сильные стороны стратегии, также можно улучшить параметры до запуска на реальном счёте.

    Как делать бэктест в TradingView

    В основе бэктеста в TradingView лежит скриптовый язык Pine Script. Это простой инструмент для создания торговых алгоритмов. Сначала нужно написать код стратегии. В нем задаются условия входа и выхода из позиции. Также можно указать параметры стоп-лосса и тейк-профита. Например, стратегия может открывать сделку при пересечении двух скользящих средних и закрывать ее при достижении заданного уровня прибыли.

    После написания скрипта его нужно сохранить и запустить через инструмент «Стратегия» на нужном графике. Система сразу покажет, как стратегия отработала на истории. В окне отчета вы увидите общую доходность, максимальную просадку, количество сделок, процент прибыльных операций и другие показатели. Эти данные помогают понять эффективность стратегии.

    Если график не отображается или не появляется график в бэктесте, стоит проверить код. Иногда ошибка может быть в неправильной логике входа или выхода. Также важно проверить таймфрейм – некоторые стратегии рассчитаны только на определённые интервалы, например 1 час или 1 день.

    По результатам бэктеста можно корректировать параметры стратегии. Например, изменить длину скользящих средних или уровни стоп-лосса. Такой подход называется оптимизация. Его цель — добиться лучшего баланса между доходностью и риском.

    В TradingView также можно использовать встроенные шаблоны стратегий. Это удобно для новичков. Вы можете загрузить готовую стратегию, запустить её на графике и увидеть результат. Это помогает быстрее освоиться с инструментом и понять, как протестировать стратегию даже без глубоких знаний в программировании.

    Важно помнить, что результаты бэктеста – не гарантия будущей прибыли. Тестирование исторических данных — это только симуляция, ведь рынок может вести себя иначе. Поэтому к полученным результатам нужно относиться с умом.

    Где делать бэктесты

    Есть много инструментов для бэктестов. Некоторые подходят для ручного анализа. Другие — для автоматизированного. Можно использовать Python. Есть библиотеки, которые позволяют проводить python бэктест стратегий. Также можно делать бэктест портфеля. То есть проверять не одну, а сразу несколько монет.

    Если нужна простота и удобство — воспользуйтесь бэктестами Veles. Платформа позволяет запускать бэктесты без кода. Сначала подгружается история торгов для анализа, далее вы выбираете монету, стратегию и параметры, а система делает всё автоматически. Также доступны реальные графики для анализа. Они позволяют понять, как стратегия вела бы себя в прошлом. На основе этих данных можно выполнить анализ торгового алгоритма и принять обоснованное решение. После регистрации на платформе вы сможете воспользоваться бэктестами, а также получить приветственный бонус для создания и тестирования, например, своего первого торгового бота.
    В этой статье мы разобрались в том, что такое бэктесты и где их можно делать. В следующей же части подробно рассмотрим, как и зачем использовать бэктесты.

    FAQ

    1. Бэктест — это что такое простыми словами?
    Проверка стратегии на истории, без риска и с реальными данными.

    2. Где взять данные для бэктеста?
    На платформах типа TradingView, Veles или через API бирж.

    3. Как выбрать стратегии для бэктеста?
    Сначала используйте простые, потом усложняйте и сравнивайте результаты.

    4. Что делать, если не появляется график в бэктесте?
    Проверьте настройки и код. Иногда помогает смена браузера.

    5. Можно ли применять бэктест в машинном обучении?
    Да. Бэктест можно применять в машинном обучении. 

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