Торговый бот для CommEX

Используя платформу Veles для биржи CommEX, Вы сможете торговать цифровой валютой с помощью ботов! Освобождая себя от ручной торговли и работы со сложными графиками. С Veles Вы можете настроить бота для классического Спота на CommEX, а также для торговли бессрочными фьючерсными контрактами.

Биржа CommEX была основана в 2023 году – компания выкупила долю российского бизнеса у Binance. Это произошло после того, как крупнейшая мировая биржа заявила о своем намерении покинуть российский рынок.

Регистрируйтесь по ссылке Veles на бирже CommEX.

Комиссии CommEX

Подробнее о платформе Veles

Veles создан, чтобы торговать криптовалютой с помощью ботов. Veles это — no-code платформа с простым и понятным интерфейсом. Подойдет как новичку, так и опытному трейдеру. Главная задача торговых ботов Veles — упростить торговый процесс и максимизировать прибыль.



Для того чтобы начать использовать ботов Veles достаточно выбрать уже готовую стратегию или воспользоваться оптимальным набором встроенных индикаторов для разработки собственной стратегии. Предусмотрена возможность для торговли как на рост, так и падение цены актива. Для торговли как одной парой, так и совместной работы с целым кластером торговых инструментов.

Сколько стоят услуги Veles?

Пользователь ничего не платит, если боты не приносят доход. Комиссия за использование сервиса начинает взиматься только с момента получения прибыли ботом. Размер комиссии составляет 20% от получаемой прибыли, но не более 50 USD в месяц по каждому из трех видов торговли: SPOT, Futures USDS-M, Futures Coin-M.

В чем приемущство ботов Veles?

VELES — простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке, для тех кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время. Veles позволяет бесперебойно совершать торговлю. Мы продумали легкий и понятный интерфейс, чтобы вы разобрались и сразу поняли, что вам делать и как все настраивать. Мы взяли на себя всю самую сложную работу и заранее заложили в основу поведения ботов нужные стратегии, сделали для вас удобный шаблон. Вам остается только выбрать стратегию на свой вкус ― консервативную, умеренную или агрессивную и запустить готового бота для быстрого старта. На запуск готового шаблона у вас уйдет не больше 3 минут.

Подробнее об индикаторах и готовых стратегиях читайте в нашем WIKI.

Нужно ли скачивать Veles или держать комьютер включенным, чтобы боты работали?

Пользователю не нужно держать компьютер включенным 24/7, ведь бот функционирует из облачного хранилища.

Как подключить интерфейс Veles к CommEX при помощи персонального API-ключа?

В Wiki есть все пошаговая инструкция по созданию API-ключа CommEX и подключению к платформе Veles.

Какие риски возникают при использовании платформы Veles с CommEX?

Использование платформы Veles с CommEX абсолютно безопасно. Система спроектирована специально для работы на криптобиржах, прошла аудит безопасности и проверена временем. API-ключ CommEX хранит в себе исключительно зашифрованную информацию о проведенных транзакциях. Для максимальной безопасности при создании API-ключа проверьте, чтобы была отключена опция вывода средств. По этой причине платформа не имеет доступа к вашим средствам.

Подробнее об API-ключе и его подключении мы написали в WIKI.