Як заробляти на криптовалюті AAVE за допомогою торгового бота

Криптовалюти - це світ можливостей, але для новачків він може здатися заплутаним. Як не упустити вигідний момент? Як уникнути помилок через емоції? Відповідь - автоматизація. У цій статті ми розберемо торговий бот для монети AAVE з платформи Veles. Ви дізнаєтесь, як він працює, що означають його налаштування і як почати торгувати, навіть якщо ви тільки знайомитеся з криптовалютами. А ще - як адаптувати цю стратегію під себе!

Чому AAVE - цікава монета для торгівлі?

AAVE - це криптовалюта однойменного проєкту у сфері DeFi (децентралізовані фінанси). Вона працює на блокчейні Ethereum і дає змогу людям давати або брати кредити в криптовалюті без банків. Це популярний актив з високою волатильністю - ціна може швидко зростати або падати, що робить AAVE привабливою для торгівлі.

Факти про AAVE:

Ціна: 147,26 $.

147,26 $. Ринкова капіталізація: 2 222 289 666,82 $.

2 222 289 666,82 $. Торговий обсяг: 116 551 467,85 $.

Волатильність AAVE - це і плюс, і мінус: можна заробити на стрибках ціни, але важливо бути обережним.

Що робить цей бот?

Цей бот - ваш автоматичний помічник для торгівлі AAVE. Він створений для ринків із частими коливаннями ціни - не важливо, зростає вона чи падає. Бот використовує популярні індикатори (Смуги Боллінджера та RSI), щоб знаходити моменти для купівлі та продажу.

Ключові особливості:

Монета: AAVE.

AAVE. Частота угод: бот часто входить у ринок, реагуючи на сигнали від часових інтервалів 1, 5 і 15 хвилин.

бот часто входить у ринок, реагуючи на сигнали від часових інтервалів 1, 5 і 15 хвилин. Сітка ордерів: розподіляє ваші гроші на 5 частин, на 30% чистого ходу ціни, щоб знизити ризики.

розподіляє ваші гроші на 5 частин, на 30% чистого ходу ціни, щоб знизити ризики. Ринок: працює за помірної волатильності, ловить невеликі рухи.

Якщо простіше: бот купує AAVE, коли ціна низька, і продає, коли вона зростає, роблячи це автоматично і без емоцій.

Як бот приймає рішення? Розбираємо індикатори

Бот використовує два інструменти: Смуги Боллінджера (Bollinger Bands) для входу в угоду і RSI для виходу. Давайте розберемо їх по порядку.

Смуги Боллінджера: де купувати і продавати?

Смуги Боллінджера - це як «коридор» для ціни на графіку. Він складається з трьох ліній:

Середня лінія - показує середню ціну.

Верхня і нижня смуги - межі, куди ціна ходить у моменти зростання або падіння.

Як це працює:

Якщо ціна торкається нижньої смуги — вона низька, можна купувати.

Якщо ціна біля верхньої смуги — вона висока, можна продавати.

Бот аналізує ці сигнали одночасно на трьох таймфреймах (1, 5 і 15 хвилин). Навіщо? Щоб уникнути помилок:

1 хвилина — ловить швидкі скачки.

5 хвилин — відсіює “шум” (випадкові коливання).

15 хвилин — підтверджує загальний тренд.

На ринку:

При зростанні: ціна часто “пробиває” верхню смугу, але потім повертається.

При падінні: ціна наближається до нижньої смуги, що може бути сигналом до покупки.

Три таймфрейми роблять вхід точнішим — бот чекає, поки всі сигнали збігаться.

RSI: коли фіксувати прибуток?

RSI (Індекс Відносної Сили) — це “градусник” ринку. Він вимірює, наскільки AAVE “перегрітий” або “переохолоджений”, за шкалою від 0 до 100.

Як це працює:

RSI нижче 30 — монета “перепродана”, ціна занадто низька, можливе зростання.

RSI вище 70 — монета “перекуплена”, ціна висока, можливий спад.

Бот використовує RSI на 1-хвилинному таймфреймі для виходу: якщо RSI вище 75, він продає AAVE, фіксуючи прибуток.

Закріплюємо:

При зростанні: RSI зростає, показуючи, що ринок “перегрівається”.

При падінні: RSI падає, сигналізуючи про можливий розворот.

Чому важлива комбінація? Один індикатор може обманути — наприклад, ціна біля нижньої смуги, але ринок продовжує падати. Аналізуючи три таймфрейми Bollinger Bands разом із RSI, бот зменшує ймовірність помилки. Це як потрійна перевірка перед дією.

Ризики та як їх контролювати

Торгівля з ботом — це не чарівна кнопка “заробити”. Ось що важливо знати:

Вільні кошти:

Бот налаштований на депозит 50 USDT з плечем x3 (разом 150 USDT у роботі).

Залиште ще 50-100 USDT на балансі, щоб уникнути ліквідації (втрати всіх грошей при різкому падінні).

Плече x3:

Плече збільшує прибуток, але й збитки. Якщо ціна впаде на 33%, позиція закриється в мінус. Без плеча ризик менший, але й дохід також.

Стоп-лосс:

У боті його немає. Якщо додасте, встановлюйте його обережно — занадто близький стоп-лосс може закрити угоду завчасно, а занадто далекий — збільшить ризик.

Помірність:

Не вкладайте всі гроші в одного бота. Діліть капітал, щоб тестувати стратегії безпечно.

Рекомендація: почніть з малого — 50 USDT вистачить, щоб зрозуміти, як це працює.

Як почати торгувати?

1. Зареєструйтесь на Veles.

2. Поповніть баланс (від 50 USDT).

3. Знайдіть бота за посиланням: https://veles.finance/cabinet/bot/DGjwX.

4. Запустіть його з базовими налаштуваннями та слідкуйте за результатами.

Бонус: новим користувачам — $5 на комісії для тесту! Це реальні гроші, які допоможуть почати без вкладень.

Як налаштувати стратегію під себе?

Цей бот — відмінна база для старту, але що, якщо ви хочете торгувати іншими монетами або покращити стратегію? Ось покроковий план:

1. Протестуйте стратегію за допомогою бектестів

На Veles ви можете запускати до 10 безкоштовних бектестів на день — цього достатньо, щоб перевірити ідею.

Хочете більше? Підписка за $25/місяць дає необмежені бектести та доступ до розширеної аналітики.

2. Оцініть волатильність монети

Високоволатильні активи (SOL, DOGE, AVAX) ідеальні для сітки в 30% .

Менш волатильні (BTC, ETH) можуть працювати краще з сіткою 15-20%.

3. Налаштуйте таймфрейми під свій стиль

Для скальпінгу (швидких угод) можна використовувати 1хв і 5хв .

Для середньострокової торгівлі можна додати 30хв або 1год.

4. Перевірте реакцію на індикатори

Деякі монети краще “слухають” RSI, інші — MACD або Stochastic.

Рекомендація: почніть з базових налаштувань (Bollinger Bands + RSI), а потім експериментуйте.

Інші індикатори для стратегії

Фільтри для старту бота дозволяють входити в угоди за заданими умовами, підвищуючи точність стратегії.

Детальніше про ці інструменти — у нашій Wiki з гайдами та прикладами.

З чого почати експерименти?

1. Скопіюйте налаштування цього бота.

2. Замініть AAVE на іншу монету.

3. Запустіть бектест (до 10 на день — безкоштовно).

4. Аналізуйте результати та змінюйте параметри.

Важливо:

Не змінюйте все одразу — робіть по одному кроку.

Якщо бектести показують прибуток, спробуйте на невеликому депозиті в реальній торгівлі.

З 10 безкоштовними бектестами на день ви знайдете ідеальні налаштування. А підписка за $25 відкриє повну свободу для експериментів.

Ваш перший крок в автоматизацію

Цей бот на AAVE — простий спосіб спробувати торгівлю криптовалютою. Він використовує зрозумілі індикатори і позбавляє вас рутини. А з нашими рекомендаціями ви зможете адаптувати його під себе та інші монети. Успіх залежить від того, як ви керуєте ризиками та вивчаєте ринок.

Готові? Зареєструйтесь на Veles, отримайте $5 на тест і запустіть бота. Або спробуйте бектест на іншій монеті — переконайтеся в прибутковості стратегії самі!