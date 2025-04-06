Как зарабатывать на криптовалюте AAVE с помощью торгового бота

Криптовалюты — это мир возможностей, но для новичков он может показаться запутанным. Как не упустить выгодный момент? Как избежать ошибок из-за эмоций? Ответ — автоматизация. В этой статье мы разберем торговый бот для монеты AAVE с платформы Veles. Вы узнаете, как он работает, что означают его настройки и как начать торговать, даже если вы только знакомитесь с криптовалютами. А еще — как адаптировать эту стратегию под себя!

Почему AAVE — интересная монета для торговли?

AAVE — это криптовалюта одноименного проекта в сфере DeFi (децентрализованные финансы). Она работает на блокчейне Ethereum и позволяет людям давать или брать кредиты в криптовалюте без банков. Это популярный актив с высокой волатильностью — цена может быстро расти или падать, что делает AAVE привлекательной для торговли.

Факты об AAVE:

Цена: 147,26 $.

147,26 $. Рыночная капитализация: 2 222 289 666,82 $.

2 222 289 666,82 $. Торговый объем: 116 551 467,85 $.

Волатильность AAVE — это и плюс, и минус: можно заработать на скачках цены, но важно быть осторожным.

Что делает этот бот?

Этот бот — ваш автоматический помощник для торговли AAVE. Он создан для рынков с частыми колебаниями цены — не важно, растет она или падает. Бот использует популярные индикаторы (Полосы Боллинджера и RSI), чтобы находить моменты для покупки и продажи.

Ключевые особенности

Монета: AAVE.

AAVE. Частота сделок: бот часто входит в рынок, реагируя на сигналы от временных интервалов 1, 5 и 15 минут.

бот часто входит в рынок, реагируя на сигналы от временных интервалов 1, 5 и 15 минут. Сетка ордеров: распределяет ваши деньги на 5 частей, на 30% чистого хода цены, чтобы снизить риски.

распределяет ваши деньги на 5 частей, на 30% чистого хода цены, чтобы снизить риски. Рынок: работает при умеренной волатильности, ловит небольшие движения.

Если проще: бот покупает AAVE, когда цена низкая, и продает, когда она растет, делая это автоматически и без эмоций.

Как бот принимает решения? Разбираем индикаторы

Бот использует два инструмента: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) для входа в сделку и RSI для выхода. Давайте разберем их по порядку.

Полосы Боллинджера: где покупать и продавать?

Полосы Боллинджера — это как “коридор” для цены на графике. Он состоит из трех линий:

Средняя линия — показывает среднюю цену.

Верхняя и нижняя полосы — границы, куда цена ходит в моменты роста или падения.

Как это работает:

Если цена касается нижней полосы — она низкая, можно покупать.

Если цена у верхней полосы — она высокая, можно продавать.

Бот смотрит на эти сигналы сразу на трех таймфреймах (1, 5 и 15 минут). Зачем? Чтобы не ошибиться:

1 минута — ловит быстрые скачки.

5 минут — убирает “шум” (случайные движения).

15 минут — подтверждает общий тренд.

На рынке:

При росте: цена часто “пробивает” верхнюю полосу, но потом возвращается.

При падении: цена падает к нижней полосе, что может быть сигналом к покупке.

Три таймфрейма делают вход точнее — бот ждет, пока все сигналы совпадут.

RSI: когда фиксировать прибыль?

RSI (Relative Strength Index) — это “градусник” рынка. Он измеряет, насколько AAVE “перегрет” или “охладел”, на шкале от 0 до 100.

Как это работает:

RSI ниже 30 — монета “перепродана”, цена слишком низкая, возможен рост.

RSI выше 70 — монета “перекуплена”, цена высокая, возможен спад.

Бот использует RSI на 1-минутном таймфрейме для выхода: если RSI выше 75, он продает AAVE, фиксируя прибыль.

Закрепим:

При росте: RSI растет, показывая, что рынок “перегревается”.

При падении: RSI падает, сигнализируя о возможном развороте.

Почему важно сочетание? Один индикатор может обмануть — например, цена у нижней полосы, но рынок продолжает падать. Смотря на три таймфрейма Bollinger Bands и RSI вместе, бот снижает шанс ошибки. Это как тройная проверка перед действием.

Риски и как их контролировать

Торговля с ботом — это не волшебная кнопка “заработать”. Вот что важно знать:

Свободные средства:

Бот настроен на депозит 50 USDT с плечом x3 (итого 150 USDT в деле).

Оставьте еще 50-100 USDT на балансе, чтобы избежать ликвидации (потери всех денег при резком падении).

Плечо x3:

Плечо увеличивает прибыль, но и убытки. Если цена упадет на 33%, позиция закроется в минус. Без плеча риск ниже, но доход тоже.

Стоп-лосс:

В боте его нет. Если добавите, ставьте его аккуратно — слишком близко, и сделка закроется раньше времени; слишком далеко — больше риска.

Умеренность:

Не ставьте все деньги на одного бота. Дробите капитал, чтобы тестировать стратегии безопасно.

Рекомендация: начните с малого — 50 USDT хватит, чтобы понять, как все работает.

Как начать торговать?

Зарегистрируйтесь на Veles. Пополните баланс (от 50 USDT). Найдите бота по ссылке: https://veles.finance/cabinet/bot/DGjwX. Запустите его с базовыми настройками и следите за результатами.

Бонус: новым пользователям — $5 на комиссии для теста! Это реальные деньги, которые помогут начать без вложений.

Как настроить стратегию под себя

Этот бот — отличная база для старта, но что, если вы захотите торговать другими монетами или улучшить стратегию? Вот пошаговый план:

Протестируйте стратегию с помощью бэктестов

На Veles вы можете запускать до 10 бесплатных бэктестов в день — этого хватит, чтобы проверить идею.

Хотите больше? Подписка за $25/месяц дает неограниченные бэктесты и доступ к расширенной аналитике.

Оцените волатильность монеты

Высоковолатильные активы (SOL, DOGE, AVAX) идеальны для сетки в 30%.

Менее волатильные (BTC, ETH) могут работать лучше с сеткой 15-20%.

Настройте таймфреймы под свой стиль

Для скальпинга (быстрых сделок) можно рассмотреть 1m и 5m.

Для среднесрочной торговли можно добавить 30m или 1h.

Проверьте реакцию на индикаторы

Некоторые монеты лучше “слушают” RSI, другие — MACD или Stochastic.

Рекомендация: начните с базовых настроек (Bollinger Bands + RSI), а потом экспериментируйте.

Другие индикаторы для стратегии

Фильтры для старта бота позволяют входить в сделки по заданным условиям, повышая точность стратегии.

Подробности по этим инструментам — в нашей Wiki с гайдами и примерами.

С чего начать эксперименты?

Скопируйте настройки этого бота. Замените AAVE на другую монету. Запустите бэктест (до 10 в день — бесплатно). Анализируйте результаты и меняйте параметры.

Важно:

Не меняйте все сразу — делайте по одному шагу.

Если бэктесты показывают прибыль, попробуйте на небольшом депозите в реальной торговле.

С 10 бесплатными бэктестами в день вы найдете свои идеальные настройки. А подписка за $25 откроет полную свободу для экспериментов.

Ваш первый шаг в автоматизацию

Этот бот на AAVE — простой способ попробовать торговлю криптовалютой. Он использует понятные индикаторы и снимает с вас рутину. А с нашими рекомендациями вы сможете адаптировать его под себя и другие монеты. Успех зависит от того, как вы управляете рисками и изучаете рынок.

Готовы? Зарегистрируйтесь на Veles, получите $5 на тест и запустите бота. Или попробуйте бэктест на другой монете — убедитесь в прибыльности стратегии сами!