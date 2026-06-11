Бектести 2.0: Гонка стратегій — запускаємо конкурс із призовим фондом $1000

Veles запускає «Бектести 2.0: Гонка стратегій» — конкурс, у якому користувачі змагатимуться не у везінні, а в якості своїх торгових стратегій.

За останній рік ринок став набагато швидшим і складнішим. Простих шаблонних налаштувань уже недостатньо: все більше значення мають швидкість тестування гіпотез, гнучкість налаштування ботів та можливість швидко знаходити робочі конфігурації під конкретний ринок.

Саме тому ми виводимо Бектести 2.0 на новий рівень і додаємо гнучкі індикатори — інструменти, які дозволяють значно швидше досліджувати ринок, порівнювати підходи та оптимізувати стратегії.

Головна ідея конкурсу — знайти найефективнішу конфігурацію стратегії через бектестування. Не просто отримати максимальну прибутковість, а зібрати стабільну систему з адекватною просадкою та зрозумілою логікою.

Призи та нагороди

Конкурс проходить окремо за п’ятьма активами: BTC, ETH, SOL, Gold та HYPE.

Для кожного активу передбачені окремі призові місця:

🥇 1 місце — $100

— $100 🥈 2 місце — $50

— $50 🥉 3 місце — $25

Додатково ми розіграємо ще 3 призи по $50 серед користувачів, які публікуватимуть контент про конкурс у соціальних мережах із хештегом #bestbacktest та згадкою Veles Finance.

Загальний призовий фонд конкурсу — $1025.

Як взяти участь

Механіка конкурсу побудована навколо пошуку найкращої торгової конфігурації.

Користувачі можуть запускати необмежену кількість бектестів, змінювати індикатори, фільтри, параметри сітки, налаштування входу та виходу, тестувати різні комбінації умов та перевідправляти результати протягом усього конкурсу.

У конкурс зараховується найкращий актуальний результат користувача за кожним активом.

Для участі необхідно:

Запустити бектест через Бектести 2.0

Скопіювати посилання на результат

Опублікувати його в ком’юніті з тегом #bestbacktest та номером ID свого профілю у Veles.

Для всіх учасників фіксуються однакові умови бектестування:

Депозит — 1000 USDT

— 1000 USDT Плече — x2

— x2 Історичний період — з 11 червня 2025 року по 11 червня 2026 року

— з 11 червня 2025 року по 11 червня 2026 року Максимальна просадка — не більше половини депозиту

Переможці визначаються не лише за прибутком, а й за ефективністю стратегії відносно ризику. Такий підхід дозволяє уникнути гонки за максимально агресивними налаштуваннями і робить акцент саме на якості стратегії.

Конкурс стартує 11 червня 2026 року. Тривалість — два тижні.

Під час конкурсу публікуватиметься таблиця учасників із результатами бектестів. Після завершення конкурсу ми окремо розберемо найкращі конфігурації за кожним активом.

Чому Бектести 2.0 — це новий рівень тестування стратегій

Більшість трейдерів стикаються з однією і тією ж проблемою: перевірка гіпотез займає занадто багато часу.

Налаштування доводиться змінювати вручну, тести запускаються довго, а порівняння результатів перетворюється на окрему рутинну роботу. Через це чимало користувачів або тестують занадто мало варіантів, або взагалі починають торгувати непідтвердженими конфігураціями.

Бектести 2.0 повністю вирішують цю проблему.

Тепер користувач може буквально за кілька хвилин прогнати десятки різних конфігурацій, швидко порівняти результати і набагато швидше знайти робочу стратегію під конкретний ринок.

По суті, це перехід від повільного ручного перебору налаштувань до повноцінного high-level тестування стратегій.

Тепер користувач може не просто перевірити одну гіпотезу, а системно досліджувати ринок, порівнювати різні підходи, шукати оптимальні конфігурації та приймати рішення на основі даних, а не випадкових спроб. Швидкість тестування стратегій стає окремою конкурентною перевагою в трейдингу.

Гнучкі індикатори — наступний крок у створенні стратегій

Швидке бектестування — це лише частина завдання.

Не менш важливо мати можливість гнучко збирати власну логіку стратегії, а не обмежуватися готовими шаблонами.

Саме для цього у Veles з’являються гнучкі індикатори. Це повноцінний конструктор умов, у якому ви самі визначаєте, як і за якою логікою має працювати бот.

Користувачі можуть створювати набагато складніші та варіативніші конфігурації ботів, комбінувати умови та збирати власні торгові сценарії під конкретний ринок.

Гнучкі індикатори дозволяють:

Комбінувати будь-які доступні індикатори між собою

Створювати власні умови входу та виходу

Задавати кастомні таймфрейми з кроком від 1 хвилини

Використовувати логіку «АБО» між групами умов

Стратегії, які раніше було неможливо реалізувати через стандартні шаблони, тепер можна збирати всередині Veles.

Статистика конкурсу «Бектести 2.0: Гонка стратегій»

Нікнейм користувача Монета Net-прибуток Посилання на бектест Wake HYPE 411 USDT Перейти Wake XAU 5 USDT Перейти Wake SOL 1332 USDT Перейти Wake ETH 332 USDT Перейти Wake BTC 56 USDT Перейти Roman HappyPC_Питер HYPE 1536 USDT Перейти Олег Шуклин HYPE 1060 USDT Перейти Google HYPE 838 USDT Перейти VS HYPE 276 USDT Перейти VS BTC 148 USDT Перейти Roman HappyPC_Питер BTC 1662 USDT Перейти Олег Шуклин HYPE 1517 USDT Перейти HYPE SOL 250 USDT Перейти HYPE HYPE 544 USDT Перейти

FAQ

1. Скільки бектестів можна запускати?

Ви можете запускати необмежену кількість бектестів і перевідправляти результати протягом усього конкурсу. До лідерборду потрапить ваш найкращий актуальний результат.

2. Чи можна брати участь одразу в кількох активах?

Так. Ви можете тестувати стратегії на BTC, ETH, SOL, Gold та HYPE одночасно.

3. Чи можна використовувати будь-які налаштування?

Так. Дозволено змінювати індикатори, фільтри, сітки, налаштування мартингейлу та інші параметри стратегії в межах доступного функціоналу.

4. Чому обмежена просадка?

Конкурс орієнтований на пошук стійких торгових конфігурацій, а не на просування надмірно ризикованих стратегій.

5. Що буде, якщо два призові місця займе один користувач?

Користувач не може отримати кілька призових місць одночасно. У такому разі йому зараховується найвищий результат, а решта нагород переходять наступним учасникам таблиці лідерів.

6. Чи є обмеження щодо участі?

Так.

Один користувач не може отримати кілька призових місць одночасно. Якщо учасник займає кілька позицій, йому зараховується тільки найвищий результат, а решта нагород переходять наступним учасникам таблиці.

Організатори також залишають за собою право дискваліфікувати результати у разі багів, експлойтів, технічних аномалій або спроб маніпуляції механікою конкурсу.

Конкурс побудований навколо пошуку реальних та стійких торгових конфігурацій, тому будь-які спроби обходу механіки враховуватися не будуть.

7. Як надіслати результат на конкурс?

Необхідно запустити бектест через Бектести 2.0, скопіювати посилання на результат і опублікувати його в ком’юніті з тегом #bestbacktest .

8. Бектести 2.0 залишаться безкоштовними?

Ні. Зараз Бектести 2.0 доступні безкоштовно тимчасово. У майбутньому ця функція стане частиною платних тарифів Veles.