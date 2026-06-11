Бэктесты 2.0: Гонка стратегий — запускаем конкурс с призовым фондом $1000

Veles запускает «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий» — конкурс, в котором пользователи будут соревноваться не в удаче, а в качестве своих торговых стратегий.

За последний год рынок стал намного быстрее и сложнее. Простых шаблонных настроек уже недостаточно: все большее значение начинает играть скорость тестирования гипотез, гибкость настройки ботов и возможность быстро находить рабочие конфигурации под конкретный рынок.

Именно поэтому мы выводим Бэктесты 2.0 на новый уровень и добавляем гибкие индикаторы — инструменты, которые позволяют значительно быстрее исследовать рынок, сравнивать подходы и оптимизировать стратегии.

Главная идея конкурса — найти наиболее эффективную конфигурацию стратегии через бэктестирование. Не просто получить максимальную доходность, а собрать стабильную систему с адекватной просадкой и понятной логикой.

Что можно выиграть?

Конкурс проходит отдельно по пяти активам: BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE.

Для каждого актива предусмотрены отдельные призовые места:

🥇 1 место — $100

— $100 🥈 2 место — $50

— $50 🥉 3 место — $25

Дополнительно мы разыграем еще 3 приза по $50 среди пользователей, которые будут публиковать контент о конкурсе в социальных сетях с хештегом #bestbacktest и отметкой Veles Finance.

Общий призовой фонд конкурса — $1025.

Как принять участие?

Механика конкурса построена вокруг поиска лучшей торговой конфигурации.

Пользователи могут запускать неограниченное количество бэктестов, менять индикаторы, фильтры, параметры сетки, настройки входа и выхода, тестировать разные комбинации условий и переотправлять результаты в течение всего конкурса.

В конкурс засчитывается лучший актуальный результат пользователя по каждому активу.

Для участия необходимо:

Запустить бэктест через Бэктесты 2.0

Скопировать ссылку на результат

Опубликовать её в комьюнити с тегом #bestbacktest и номером ID своего профиля в Veles.

Для всех участников фиксируются одинаковые условия бэктестирования:

Депозит — 1000 USDT

— 1000 USDT Плечо — x2

— x2 Исторический период — с 11 июня 2025 года по 11 июня 2026 года

— с 11 июня 2025 года по 11 июня 2026 года Максимальная просадка — не более половины депозита

Победители определяются не только по прибыли, но и по эффективности стратегии относительно риска. Такой подход позволяет избежать гонки за максимально агрессивными настройками и делает акцент именно на качестве стратегии.

Конкурс стартует 11 июня 2026 года. Продолжительность — две недели.

Во время конкурса будет публиковаться таблица участников с результатами бэктестов. После завершения конкурса мы отдельно разберем лучшие конфигурации по каждому активу.

Почему Бэктесты 2.0 — это новый уровень тестирования стратегий?

Большинство трейдеров сталкиваются с одной и той же проблемой: проверка гипотез занимает слишком много времени.

Настройки приходится менять вручную, тесты запускаются долго, а сравнение результатов превращается в отдельную работу. Из-за этого многие пользователи либо тестируют слишком мало вариантов, либо вообще начинают торговать неподтвержденными конфигурациями.

Бэктесты 2.0 решают эту проблему.

Теперь пользователь может буквально за несколько минут прогнать десятки различных конфигураций, быстро сравнить результаты и намного быстрее найти рабочую стратегию под конкретный рынок.

По сути, это переход от медленного ручного перебора настроек к полноценному high-level тестированию стратегий.

Теперь пользователь может не просто проверить одну гипотезу, а системно исследовать рынок, сравнивать различные подходы, искать оптимальные конфигурации и принимать решения на основе данных, а не случайных попыток.

Скорость тестирования стратегий начинает становиться отдельным преимуществом в трейдинге.

Гибкие индикаторы — следующий шаг в создании стратегий

Быстрое бэктестирование — это только часть задачи.

Не менее важно иметь возможность гибко собирать собственную логику стратегии, а не ограничиваться готовыми шаблонами.

Именно для этого в Veles появляются гибкие индикаторы. Это полноценный конструктор условий, в котором вы сами определяете, как и по какой логике должен работать бот.

Пользователи могут создавать намного более сложные и вариативные конфигурации ботов, комбинировать условия и собирать собственные торговые сценарии под конкретный рынок.

Гибкие индикаторы позволяют:

Комбинировать любые доступные индикаторы между собой

Создавать собственные условия входа и выхода

Задавать кастомные таймфреймы с шагом от 1 минуты

Использовать логику «ИЛИ» между группами условий

Стратегии, которые раньше было невозможно реализовать через стандартные шаблоны, теперь можно собирать внутри Veles.

Статистика конкурса «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий»

Никнейм пользователя Монета Net-прибыль Ссылка на бэктест Wake HYPE 411 USDT Перейти Wake XAU 5 USDT Перейти Wake SOL 1332 USDT Перейти Wake ETH 332 USDT Перейти Wake BTC 56 USDT Перейти Roman HappyPC_Питер HYPE 1536 USDT Перейти Олег Шуклин HYPE 1060 USDT Перейти Google HYPE 838 USDT Перейти VS HYPE 276 USDT Перейти VS BTC 148 USDT Перейти Roman HappyPC_Питер BTC 1662 USDT Перейти Олег Шуклин HYPE 1517 USDT Перейти HYPE SOL 250 USDT Перейти HYPE HYPE 544 USDT Перейти

FAQ

1. Сколько бэктестов можно запускать?

Вы можете запускать неограниченное количество бэктестов и переотправлять результаты в течение всего конкурса. В лидерборд попадет ваш лучший актуальный результат.

2. Можно ли участвовать сразу в нескольких активах?

Да. Вы можете тестировать стратегии на BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE одновременно.

3. Можно ли использовать любые настройки?

Да. Разрешено менять индикаторы, фильтры, сетки, настройки мартингейла и другие параметры стратегии в рамках доступного функционала.

4. Почему ограничена просадка?

Конкурс ориентирован на поиск устойчивых торговых конфигураций, а не на продвижение чрезмерно рискованных стратегий.

5. Что будет, если два призовых места занимает один пользователь?

Пользователь не может получить несколько призовых мест одновременно. В таком случае ему засчитывается наивысший результат, а остальные награды переходят следующим участникам таблицы лидеров.

6. Есть ли ограничения по участию?

Да.

Один пользователь не может получить несколько призовых мест одновременно. Если участник занимает несколько позиций, ему засчитывается только наивысший результат, а остальные награды переходят следующим участникам таблицы.

Организаторы также оставляют за собой право дисквалифицировать результаты в случае багов, эксплойтов, технических аномалий или попыток манипуляции механикой конкурса.

Конкурс построен вокруг поиска реальных и устойчивых торговых конфигураций, поэтому любые попытки обхода механики учитываться не будут.

7. Как отправить результат на конкурс?

Необходимо запустить бэктест через Бэктесты 2.0, скопировать ссылку на результат и опубликовать её в комьюнити с тегом #bestbacktest .

8. Бэктесты 2.0 останутся бесплатными?

Нет. Сейчас Бэктесты 2.0 доступны бесплатно временно. В будущем функция станет частью платных тарифов Veles.