Криптовалюти на зразок Bitcoin змінили уявлення про гроші, а за цим стоїть технологія блокчейн — невидима, але потужна сила. Сьогодні ми починаємо подорож в її суть, рухаючись від простих ідей до більш глибоких аспектів. Без поспіху і складних формул розберемо, як ця система працює, навіщо вона потрібна і чим відрізняється. Готові? Занурюємося в основи!

Що таке блокчейн?

Уявіть блокчейн як довгу стрічку записів, де кожна секція — це блок, що містить інформацію про транзакції: хто відправив, кому і скільки. Ці блоки пов’язані між собою, як ланки ланцюга, і зберігаються на тисячах комп’ютерів по всьому світу. Ніхто не володіє цією стрічкою самостійно — всі її копії перевіряють одна одну. Це робить систему прозорою: всі бачать записи, але змінити їх майже неможливо.

Такий підхід лежить в основі Bitcoin, запущеного Сатоші Накамото в 2009 році. Але блокчейн — це не тільки про криптовалюти. Він допомагає відстежувати поставки товарів або навіть голосувати в цифровому світі.

Як з’являються нові блоки?

Щоб додати новий блок, мережа повинна погодитися, що дані вірні. Це вирішують за допомогою методів консенсусу — свого роду «правил гри». Розглянемо два популярних:

Доказ роботи (Proof of Work): Використовується в Bitcoin. Майнери вирішують складні завдання, як пазли, щоб підтвердити блок. Процес повільний, але надійний.

Доказ частки (Proof of Stake): Застосовується в Ethereum. Учасники «ставлять» свої монети, як заставу, що прискорює процес і знижує енерговитрати.

Обидва методи виключають центральний контроль, але підходять для різних завдань. Наприклад, Proof of Work краще для безпеки, а Proof of Stake — для масштабованості.

Порівняння блокчейнів і прості відмінності

Не всі блокчейни однакові. Розглянемо три приклади:

повільний, але надійний, ідеальний для збереження цінності. Ethereum: гнучкий завдяки смарт-контрактам, підходить для додатків.

гнучкий завдяки смарт-контрактам, підходить для додатків. Solana: заявляє про швидкість до 65 000 транзакцій в секунду, але на практиці часто показує 2-4 тисячі TPS і іноді стикається з перевантаженнями. Хороший для торгівлі, але вимагає обережності.

Різниця — як між вантажівкою, гібридним автомобілем і електрокаром. Вибір залежить від ваших цілей!

Чому блокчейни працюють без посередників?

Секрет у криптографії та децентралізації. Кожен блок захищений хешем — унікальним кодом, що пов’язує його з попереднім. Змінити запис означає переписати весь ланцюг, що неможливо без згоди більшості.

Це усуває банки: перекази через блокчейн у багатьох мережах займають хвилини і зазвичай обходяться менше 1% (хоча комісії можуть сильно коливатися в залежності від завантаження мережі).

Як застосувати ці знання на практиці?

Розуміння особливостей різних блокчейнів допомагає вибирати активи для торгівлі. Наприклад, волатильні активи екосистеми Solana (на кшталт CETUS або BIGTIME) можуть підходити для короткострокових стратегій, тоді як більш стабільні активи, пов’язані з Bitcoin (наприклад, DOGE або BSV), можуть зацікавити консервативних інвесторів.

Щоб побачити, як теорія працює на практиці, ви можете протестувати стратегію «Bomberman». Вона використовує принципи аналізу ринку і адаптується до волатильності різних активів, будь то мемкоїни на Bitcoin або ігрові токени на Solana.

Вивчіть бектести і спробуйте запустити її на тестовому депозиті.

Загальні риси та відмінності:

Ці активи об’єднує чутливість до ринкових новин — будь то регуляторні зміни, технічні оновлення або партнерства. Логіка реакції схожа: позитивні події стимулюють зростання, а негативні викликають тимчасові спади. Відмінності проявляються у волатильності: Solana-активи (CETUS, BIGTIME) схильні до більш різких коливань, тоді як Bitcoin-активи (DOGE, BSV) демонструють більшу стабільність.

Різні блокчейни в роботі:

Поглянемо, як технології впливають на торгівлю:

Bitcoin: повільний, але стабільний. Підходить для довгострокових стратегій.

Ethereum: гнучкий завдяки смарт-контрактам, але комісії вищі.

Solana: швидкий, але вимагає обережності через рідкісні збої.

Вибір залежить від вашої стратегії — від зберігання до активної торгівлі.

Ваш вибір активів

Блокчейни — це не просто код, а новий спосіб керувати цінністю. Сьогодні ми зробили крок від основ до їх відмінностей і практичного застосування. Але що далі? Активами з якого блокчейну ви торгуєте — Bitcoin, Ethereum або, може, Solana? Діліться в спільноті і стежте за Альманахом Блокчейну — ми продовжимо розширювати карту знань разом з вами!

