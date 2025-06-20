Що таке лаунчпад простими словами

Лаунчпад у крипті - це платформа для запуску нових криптовалютних проєктів, яка допомагає розробникам залучати фінансування, а користувачам інвестувати на ранній стадії в перспективні монети до їхнього виходу на біржі. Простіше кажучи, лаунчпад - це стартовий майданчик, де проходять ранні продажі токенів. Тут інвестори отримують шанс купити монети до лістингу за нижчою ціною, розраховуючи на зростання вартості після виходу проєкту на ринок. Щоб зрозуміти, що таке лаунчпад у криптовалюті, можна уявити його як аналог первинного розміщення акцій (IPO), але в децентралізованому середовищі.

Як працює лаунчпад

Щоб зрозуміти, як працює лаунчпад у криптовалюті, важливо уявити собі це як технологічну та інвестиційну платформу, де перетинаються інтереси розробників блокчейн-проектів і ранніх інвесторів.

Відбір проєкту

Оголошення умов участі

Реєстрація учасників

Лістинг токена

Робота лаунчпада починається з відбору проєкту. Платформа перевіряє його на надійність, аналізує whitepaper, перевіряє команду, цілі, токеноміку і юридичну чистоту. Це свого роду фільтр, через який проходять не всі стартапи. Після схвалення проєкт потрапляє до списку запусків, що готуються.

Далі відбувається оголошення дати проведення лаунчпада та умов участі. Ці умови включають ціну токена, загальну кількість монет, яка буде доступна для продажу, і технічні вимоги до користувача. Найчастіше необхідно пройти процедуру KYC - верифікацію особистості, щоб відповідати вимогам регуляторів. Крім того, деякі платформи вимагають тримати або стейкати нативні токени, наприклад, BNB для Binance Launchpad або POLS для Polkastarter.

На наступному етапі починається реєстрація учасників. Зазвичай користувачі подають заявку на участь, фіксуючи свою зацікавленість. Іноді в роботу включається лотерея - розподіл слотів між усіма учасниками випадковим чином. Більш сучасні платформи використовують систему рівнів, де чим більше токенів ти тримаєш, тим вищий твій рівень і більший шанс на отримання allocation (розподілу токенів). У день запуску починається розподіл. Учасники або отримують токени одразу, або з періодом вестингу (поступового розблокування). Це робиться, щоб уникнути сильної волатильності при виході токена на біржу. Деякі платформи також впроваджують механізми захисту від зливу/маніпуляцій, наприклад, ліміт на кількість монет, які можна продати в перші дні.

Нарешті, відбувається лістинг - той момент, коли токен з’являється на публічній біржі і стає доступний для торгівлі. Саме тут проявляється інтерес більшості трейдерів, і часто ціна різко зростає. Ось чому інвестори так прагнуть брати участь у лаунчпадах - вони отримують шанс купити монету за нижчою ціною до початку масового попиту.

Навіщо потрібні лаунчпади

Хтось запитає: Навіщо потрібен лаунчпад? А потрібен він для того, щоб з’єднати стартапи та інвесторів, а також реалізувати низку важливих функцій.

Перш за все, лаунчпад у криптовалюті вирішує головну проблему будь-якого стартапу - доступ до аудиторії та ліквідності. Для команди проєкту лаунчпад стає такою собі вітриною, на яку відразу дивляться десятки або навіть сотні тисяч потенційних інвесторів. Розміщення на перевіреній платформі (такій як Binance Launchpad, DAO Maker, Polkastarter та інші) слугує свого роду печаткою довіри. Це означає, що проєкт пройшов аудит, перевірку технічної документації, аналіз команди та юридичну відповідність. Для молодих команд це шанс не просто зібрати гроші, а зробити це швидко і з глобальним охопленням.

Для інвесторів лаунчпад - це можливість отримати доступ до токенів на ранній стадії, ще до того, як вони стануть публічними. Причому йдеться тут зовсім не про дрібні знижки, а про реальні шанси купити актив за ціною, в десятки разів нижчою за ту, що буде на біржі після лістингу. Багато допитливих криптанів якраз рано чи пізно ставлять запитання: Де купують монети перед лістингом? Так ось і відповідь - на лаунчпаді.

Крім того, лаунчпади виконують функцію фільтрації та аналізу. У світі крипти, де щодня з’являються сотні токенів, складно зрозуміти, які з них варті уваги. Платформи, що пропонують лаунчпад-послуги, беруть на себе частину цієї аналітичної роботи, відсіюючи шахрайські або технічно слабкі проєкти. У результаті користувачі отримують вищу якість відібраних стартапів.

Не менш важливий і ефект мережевого маркетингу. Проєкти, запущені через лаунчпад, отримують не тільки кошти, а й підтримку спільноти, готової ділитися, обговорювати, просувати токен у соцмережах. Що є особливо важливим для проєктів, які будують свою економіку на основі токенів, що залежать від користувацької активності.

Також потрібно розуміти, у чому різниця між запуском і лістингом криптовалюти. Запуск - це момент, коли проєкт уперше пропонує свої токени користувачам через лаунчпад, тоді як лістинг - це подальше розміщення токена на біржі, де він стає предметом вільної торгівлі. Лаунчпад, таким чином, є першою сходинкою, де створюється інтерес, формується ціна і відбувається початковий розподіл. У 2025 році, на тлі все більш зрілого крипторинку, лаунчпади виконують ще одну важливу функцію - контроль. Учасники не просто інвестують, вони проходять KYC, вивчають whitepaper, стежать за вестингом і технічними умовами, у такий спосіб мимоволі роблять ринок менш хаотичним і знижують ризик скаму.

Приклади популярних лаунчпадів

На ринку криптовалют до 2025 року сформувалася група надійних і авторитетних майданчиків, які заслужили довіру як з боку проєктів, так і інвесторів. Ці крипто-платформи не тільки дають можливість купити токени на ранній стадії, а й забезпечують аудит проєктів, захищають користувачів і створюють високу конкуренцію серед стартапів. Розберемо докладніше найпопулярніші та найвпізнаваніші лаунчпади.

Binance Launchpad

Один із найвідоміших і найвпливовіших лаунчпадів у світі. Binance Launchpad працює всередині найбільшої криптобіржі Binance і надає доступ до ексклюзивних токенсейлів. Завдяки величезній призначеній для користувача базі та суворій процедурі відбору, проєкти, розміщені на цій платформі, мають високий ступінь довіри. Щоб брати участь, необхідно утримувати токени BNB протягом певного періоду перед запуском. Binance надає автоматичний розподіл токенів пропорційно кількості BNB, що знаходяться на балансі учасника. Приклади відомих проектів, запущених тут - Axie Infinity (AXS), Stepn (GMT), Polygon (MATIC).

DAO Maker

Один із найбільш шанованих децентралізованих лаунчпадів, орієнтованих на довгострокове співтовариство і стійкі проєкти. DAO Maker популярний завдяки формату SHO (Strong Holder Offering), де участь отримують не ті, хто просто вклав гроші, а ті, хто стабільно утримує токени. Щоб брати участь, необхідно стейкати токени DAO. Платформа має систему рівнів, де чим більше у тебе DAO, тим вищий шанс отримати доступ до продажу. DAO Maker вирізняється детальним аналізом проєктів, прозорістю і частим використанням вестингу, що знижує волатильність після лістингу.

Polkastarter

Polkastarter спеціалізується на мультиблокчейн-проектах і пропонує користувачам зручний інтерфейс, а командам - гнучкі умови запуску. Він став особливо популярним в епоху розквіту DeFi та GameFi. Тут для участі також необхідні токени POLS, які можна тримати в гаманці або застейкати. Платформа проводить розподіл токенів через форму whitelisting (білого списку), де обрані користувачі отримують алокації. Приклади успішних проєктів: SuperFarm, Ethernity Chain, Chain Guardians.

TrustPad

Ця платформа пропонує децентралізований лаунчпад з високим ступенем безпеки і зручною системою рівнів. TrustPad підтримує безліч мереж: BNB Chain, Ethereum, Solana, Avalanche та інші. Участь також вимагає купівлі та холдингу токенів TPAD. Платформа акцентує увагу на прозорості та якісній перевірці стартапів, а також на зручній інтеграції з гаманцями і призначеним для користувача інтерфейсом. Відрізняється демократичною системою розподілу, доступною навіть дрібним інвесторам.

GameFi Launchpad

Спеціалізований лаунчпад для ігрових блокчейн-проектів, який здобув популярність на тлі бурхливого зростання GameFi і Metaverse. GameFi дає змогу інвестувати в ігрові токени, NFT і віртуальні активи на ранньому етапі. Для участі необхідно пройти KYC і використовувати токени GAFI. Платформа пропонує систему рівнів, залежно від кількості токенів, утримуваних користувачем. Ігрові проєкти, що запускаються тут, часто надають додаткові бонуси - доступ до закритого альфа-тестування або ексклюзивні NFT. Відомі проєкти: Sidus Heroes, CryptoBlades Kingdoms, Kryptomon.

Кожна з цих платформ має свої особливості, підхід до розподілу, систему рівнів і вимоги. Але об’єднує їх одне - вони є місцем, де купують монети перед лістингом, надаючи доступ до криптоактивів до того, як вони виходять на біржі. Саме тому вони є фундаментом у ранньому інвестуванні та формуванні нових лідерів крипто ринку. Орієнтуватися під час вибору лаунчпаду варто не тільки на рейтинг лаунчпадів, а й на цілі інвестора, розмір капіталу та вподобання в типах проєктів.

Як узяти участь у лаунчпаді

Незважаючи на гадану простоту, участь у лаунчпаді вимагає уваги до деталей і дотримання певних умов. Давайте розберемося поетапно:

Вибір платформи

Реєстрація на платформі

Виконання умов лаунчпада

Реєстрація в лаунчпаді проєкту

Очікування результатів

Перш за все, потрібно вибрати відповідну платформу. У 2025 році існує безліч лаунчпадів і в кожного з них свої правила. Binance Launchpad, Bybit Launchpad, DAO Maker, Polkastarter, TrustPad - усі вони відрізняються вимогами до учасників, форматом розподілу токенів і типом проєктів. Орієнтуватися при виборі варто на рейтинг лаунчпадів, а також на історію успішних запусків і репутацію самої платформи.

Далі йде реєстрація на майданчику. Цей крок передбачає створення акаунта і проходження процедури KYC (Know Your Customer), тобто підтвердження особи. Це обов’язкова умова майже на всіх великих лаунчпадах, особливо якщо платформа централізована. Посвідчення особи необхідне для запобігання мультиакаунтів і дотримання юридичних вимог у різних країнах.

Після верифікації необхідно виконати технічні умови участі. Як правило, лаунчпади вимагають стейкінг або холдинг нативних токенів платформи. Така умова необхідна для того, щоб створити мінімальний поріг входу і захистити платформу від спекулятивних користувачів. Що більше токенів у користувача, то вищий його рівень доступу і вищий шанс отримати алокацію.

Коли стартує підготовчий етап конкретного IDO або IEO, необхідно зареєструватися на участь у проєкті. Платформа заздалегідь оголошує дату старту, ціну токена, доступний обсяг і валюту купівлі (наприклад, USDT, ETH або BUSD). Реєстрація може бути відкритою або за принципом «першим прийшов - першим обслужений», а іноді й у форматі лотереї, де розподіл слотів, як ми вже говорили раніше, залежить від рівня користувача.

У момент старту відбувається фіксація або списання коштів з балансу і розподіл токенів. Частина платформ дає змогу одразу отримати токени в гаманець, інші застосовують концепцію вестингу. Це запобігає різким обвалам ціни і створює умови для більш стабільного зростання проєкту. Умови вестингу завжди прописуються заздалегідь, тому їх варто вивчати до участі.

Лаунчпади у 2025 році

На тлі крипторинку, який стрімко розвивається, лаунчпад у крипті у 2025 році став невід’ємною частиною стратегій раннього інвестування. Дедалі більше проєктів обирають децентралізований запуск, використовуючи IDO (Initial DEX Offering) і IEO (Initial Exchange Offering) як форму залучення капіталу. Конкуренція серед майданчиків зростає, а вимоги до учасників стають дедалі прозорішими. Інвестори все частіше орієнтуються на рейтинг лаунчпадів, оцінюючи надійність і прибутковість минулих запусків. Лаунчпади вже давно трансформувалися в екосистеми, де важливим є не тільки прибуток, а й довгострокова стійкість проєкту.

FAQ

Що таке лаунчпад у криптовалюті?

Це майданчик для первинного розміщення токенів, де інвестори можуть брати участь у ранніх продажах криптопроєктів до лістингу.

Навіщо потрібен лаунчпад?

Щоб забезпечити старт проєкту і дати інвесторам доступ до токенів за вигідною ціною на ранній стадії.

Лаунчпад у крипті це безпечно?

Безпека залежить від репутації майданчика. Великі платформи, такі як Binance або DAO Maker, проводять аудит проєктів.

У чому різниця між запуском і лістингом криптовалюти?

Запуск - це розміщення токена через лаунчпад, а лістинг - це його додавання на біржі для торгівлі.

Де купують монети перед лістингом?

На лаунчпадах, де відбувається продаж токенів до їхнього виходу на відкритий ринок.