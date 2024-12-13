Ф'ючерси в криптовалюті: Все, що потрібно знати

Ф’ючерси на криптовалюту - це один із популярних фінансових інструментів на ринку цифрових активів. Вони дають змогу трейдерам та іншим учасникам ринку заробляти на змінах цін без необхідності володіння базовим активом. У цій статті детально розберемо, що таке ф’ючерси, принцип їхньої роботи, і які стратегії допоможуть отримувати прибуток.

Торгівля криптовалютними ф’ючерсами - що це таке

Ф’ючерсна торгівля на ринку криптовалют є фінансовим інструментом, що надає трейдерам можливість укладати контракти на майбутню купівлю або продаж цифрових активів за заздалегідь встановленими цінами. На відміну від традиційної купівлі активів на спотовому ринку, у випадку з ф’ючерсами ви не стаєте безпосереднім власником криптовалюти, а працюєте тільки з контрактом, який відображає її ринкову вартість. Ф’ючерсні контракти дають змогу отримувати прибуток як від підвищення, так і від зниження цін на криптовалюту. Це робить їх популярним вибором серед інвесторів і трейдерів, які прагнуть більшої гнучкості в управлінні своїми фінансовими ресурсами.

Основні характеристики криптовалютних ф’ючерсів:

1. Контрактні зобов’язання

Ф’ючерсний контракт - договір між покупцем і продавцем:

Покупець зобов’язується купити базовий актив (наприклад, Bitcoin) у майбутньому за фіксованою ціною.

Продавець зобов’язується продати актив за цією ціною.

Контракт може бути виконаний або завершений заздалегідь, шляхом його продажу або придбання на ринку.

2. Кредитні плечі

Кредитне плече дає можливість трейдерам збільшувати обсяг своїх угод, використовуючи не свої, а позикові кошти. Наприклад, з плечем 10x ви можете відкрити позицію в $10,000, при цьому на рахунку у вас буде всього $1,000.

Переваги: великий прибуток за мінімальних інвестицій.

Ризики: потенціал великих збитків навіть при незначних змінах ціни.

3. відсутність необхідності володіння активом

Під час торгівлі ф’ючерсами учасники не купують і не продають фактичну криптовалюту. Замість цього вони спекулюють на змінах цін. Це знижує складнощі, пов’язані зі зберіганням і безпекою активів.

4. Позиції: Лонг і Шорт

Лонг: відкриття позиції на купівлю.

Шорт: відкриття позиції на продаж.

Чому варто інвестувати у ф’ючерси на криптовалюту?

Ф’ючерси на криптовалюту привертають увагу як трейдерів, так і інвесторів, завдяки своїм унікальним можливостям і гнучкості. Цей інструмент надає безліч переваг, роблячи його популярним у світі цифрових фінансів.

Основні причини для інвестування у ф’ючерси на криптовалюти:

1. Можливість заробітку на будь-якому русі ціни

Лонг-позиції (купівля): дають прибуток під час зростання ціни криптовалюти.

Шорт-позиції (продаж): дають змогу заробляти під час падіння ціни активу.

Ф’ючерси забезпечують гнучкість для трейдерів, даючи змогу отримувати дохід незалежно від напрямку ринку.

2. Висока ліквідність

Криптовалютні ф’ючерси торгуються на провідних централізованих біржах - Binance, Bybit, OKX та інших, забезпечуючи:

Швидке виконання ордерів.

Мінімальні прослизання (різниця між очікуваною і фактичною ціною угоди).

Наявність високої ліквідності робить ф’ючерси придатними не тільки для короткострокової, а й для довгострокової торгівлі.

3. наявність кредитних плечей

Ф’ючерси відкривають можливості для торгівлі з кредитним плечем, збільшуючи обсяг угоди.

Наприклад, з плечем 10x вам доступне відкриття позиції на $20,000, маючи всього $2,000 депозиту.

Це дає змогу отримувати високий прибуток від мінімальних інвестицій.

Важливо: Збільшення потенційного прибутку несе і підвищені ризики, тому важливо використовувати управління ризиками.

4 Хеджування ризиків

Ф’ючерси надають інвесторам і компаніям можливість захистити свої активи від волатильності:

Майнери можуть зафіксувати майбутню ціну Bitcoin, щоб мінімізувати втрати від падіння його вартості.

Інвестори можуть використовувати ф’ючерси для страховки своїх портфелів від різких змін на ринку.

5. Відсутність необхідності володіння активом

Під час торгівлі ф’ючерсами ви працюєте тільки з контрактами, а не з реальною криптовалютою. Це:

Виключає необхідність у зберіганні криптовалюти на своєму гаманці.

Зменшує ризики, пов’язані з безпекою і втратою доступу до активів.

6. Доступ до нових стратегій

Ф’ючерси дають можливість трейдерам застосовувати різні варіанти торгових стратегій, які недоступні на спотовому ринку:

Арбітраж: заробіток на різниці в цінах між біржами або контрактами.

Хеджування: зниження ризиків від ринкової волатильності.

Спекуляція: отримання прибутку з короткострокових цінових коливань.

7. Привабливість для досвідчених трейдерів

Ф’ючерси надають платформу для професіоналів, які хочуть використовувати свої знання і навички для отримання прибутку.

Висока волатильність криптовалют робить їх ідеальним інструментом, щоб отримувати підвищений прибуток досвідченим трейдерам.

Можливість налаштування автоматичних ордерів (стоп-лоси і тейк-профіти, лімітні та тригерні заявки) допомагає зробити торгівлю ефективнішою і мінімізувати потенційні ризики.

8. Доступність і зручність

Сучасні біржі криптовалют надають зручні інтерфейси та освітні матеріали, які спрощують початок торгівлі ф’ючерсами.

Проста реєстрація.

Різноманітність торгових інструментів.

Демо-режими для навчання.

9. Низькі бар’єри для входу

Інвестування у ф’ючерси не вимагає значних капіталовкладень. Використання кредитного плеча і мінімальних депозитів робить цей інструмент доступним для широкого кола трейдерів.

10. Можливість автоматизації торгівлі

Ф’ючерсні торгові боти дають змогу:

Здійснювати угоди 24/7 без втручання людини.

Реалізовувати складні стратегії.

Знижувати вплив емоцій на прийняття рішень.

Для кого підійдуть ф’ючерси:

Досвідчених трейдерів, які вміють аналізувати ринок.

Інвесторів, які бажають мінімізувати ризики за допомогою хеджування.

Спекулянтів, які хочуть заробити на короткострокових коливаннях.

З чого почати торгівлю

Успішна торгівля на ф’ючерсних ринках вимагає підготовки. Розглянемо ключові етапи.

Виберіть торговельну стратегію

Вирішіть, який підхід вам ближчий:

Довгострокові угоди: підходять для трейдерів, готових тримати позиції протягом кількох днів або тижнів.

Короткострокові угоди: більш ризиковані, але дають змогу заробляти на дрібних коливаннях.

Підготуйте план торгівлі

Визначте цілі, розмір інвестицій і рівень ризику. План допомагає контролювати ризики і мінімізувати збитки.

Управління ризиками

Виставляйте стоп-лоси (обмеження втрат).

Використовуйте кредитні плечі з обережністю, не завищуючи ризики там, де це невиправдано.

Не використовуйте всю маржу з великими плечима в одній угоді.

Відповідальна торгівля

Необхідно пам’ятати, що торгівля такими активами як ф’ючерси пов’язана з високим ризиком. Постійно проводьте аналіз своїх угод і вчіться на помилках, дотримуйтесь ризик і мані менеджменти.

Як працюють криптовалютні ф’ючерси?

Ключові моменти роботи ф’ючерсів:

1. Кредитне плече:

Ф’ючерси дозволяють використовувати позикові кошти для збільшення обсягу в угодах. Наприклад, з плечем 5x при депозиті $1,000 можна відкрити позицію на $5,000. Це збільшує не тільки прибуток, але й ризики - про це важливо пам’ятати завжди.

2. Маржинальна торгівля:

Для відкриття позиції потрібна заставна сума (маржа).

При русі ціни проти трейдера, існує ризик ліквідації позиції.

3. Ризики:

Ф’ючерси мають підвищені ризики внаслідок високої волатильності криптовалют.

При недотриманні ризик менеджменту можна зазнати значних втрат за короткий проміжок часу.

Лонг-позиція

Лонг (від англ. «long» - довгий) - це стратегія, коли учасник купує ф’ючерс, розраховуючи на зростання ціни активу.

Як це працює:

1. Відкриття позиції:

Трейдер купує ф’ючерс на Solana за поточною ціною, наприклад, $200.

Його очікування: ціна зросте до $300.

2. Закриття позиції:

Коли ціна досягає $30,000, трейдер продає контракт і отримує прибуток.

Прибуток розраховується за принципом різниці між ціною купівлі та продажу ($300 - $200).

Приклад:

Якщо трейдер купив контракт на 1 Bitcoin за $25,000 і продав його за $30,000, його чистий прибуток складе $5,000 (без урахування комісій і кредитного плеча).

Шорт-позиція

Шорт (від англ. «short» - короткий) - це стратегія, коли учасник продає ф’ючерс, розраховуючи на зниження ціни активу.

Як це працює:

1. Відкриття позиції:

Трейдер продає ф’ючерс на Solana за поточною ціною, приміром, $250, хоча на момент укладання угоди в нього немає реальної Solana.

Його очікування: ціна впаде до $200.

2. Закриття позиції:

Коли ціна падає до $200, трейдер купує контракт назад, фіксуючи прибуток.

Прибуток розраховується як різниця між ціною продажу і купівлі ($250 - $200).

Приклад:

Якщо трейдер продав контракт на 1 Bitcoin за $25,000 і купив назад за $20,000, його чистий прибуток складе $5,000 (без урахування комісій і кредитного плеча).

У чому різниця між криптовалютними ф’ючерсами і спотовою торгівлею

Спотова і ф’ючерсна торгівля сильно відрізняються за своїми механіками:

Володіння активами

Ф’ючерси: не передбачають реального володіння криптовалютою.

Спотова торгівля: трейдер купує активи і стає їхнім власником.

Швидкість розрахунків

Ф’ючерси: угоди укладаються швидко, незалежно від часу обробки блокчейна.

Спотова торгівля: може залежати від завантаженості мережі.

Кредитне плече

Ф’ючерси: надають доступ до позикових коштів, це дає можливість відкривати позиції більшого обсягу.

Спот: зазвичай кредитне плече відсутнє.

Стратегії хеджування

Ф’ючерси є ефективними інструментами для захисту активів від змін цін.

Приклад торгівлі криптовалютними ф’ючерсами

Припустимо, поточна ціна BTC становить $100,000. Ви прогнозуєте, що через тиждень вона досягне $105,000. Коли ви заходите в лонг-позицію з 5 плечем на суму $1,000, то отримуєте доступ до еквівалента $5,000. Коли ціна зросте до $105,000, ваш прибуток складе $250 мінус комісії.

Ф’ючерсні торгові боти від Veles

Торгові боти спрощують роботу з ф’ючерсами, автоматично виконуючи угоди на основі заданих алгоритмів.

Переваги:

Економія часу.

Зменшення впливу емоцій на угоди.

Можливість торгувати 24/7.

Veles Finance пропонує готові стратегії та зручні налаштування для автоматичної торгівлі на ринку ф’ючерсів.

Висновок

Ф’ючерси на криптовалюту - це потужний інструмент для заробітку, який відкриває широкий спектр можливостей не лише для досвідчених трейдерів, а й для новачків. Однак їхнє використання вимагає відповідального підходу, знання ринку та вміння дотримуватися торговельної системи і ризик-менеджменту.

FAQ

1. Чи можна торгувати ф’ючерсами без досвіду?

Рекомендується спочатку вивчити основи ринку і протестувати стратегії на демо-рахунках.

2. Яке кредитне плече вибрати?

Трейдерам-початківцям краще використовувати мінімальне плече, для зниження ризиків.

3. Чи є ризики під час торгівлі ф’ючерсами?

Так, висока волатильність криптовалют може призвести до серйозних збитків, особливо при торгівлі з великим кредитним плечем.

4. Чи потрібно проходити верифікацію для торгівлі ф’ючерсами?

Більшість бірж вимагають від користувачів наявність KYC для торгівлі на ф’ючерсних ринках.

5. Яку біржу обрати для торгівлі?

Популярні біржі з високою ліквідністю відмінно підійдуть, не тільки для початківців, але і для вже досвідчених трейдерів - Binance, Bybit, OKX.