Мемкоїн Хасбіка $BULLA, створений популярним блогером Хасбуллою Магомедовим, став доступним на пресейлі в період з 26 по 27 травня 2025 року. На даний момент кількість залучених коштів становить вражаючі 7 мільйонів доларів. Однак за яскравою обкладинкою можуть ховатися як потенційні можливості, так і серйозні ризики.
Що таке токен $BULLA
Токен $BULLA - це мемкоїн, створений на честь інтернет-знаменитості Хасбіка. Детальніше про мемкоїни читайте в нашому блозі - Мемкоїни - що це за криптовалюта, її ризики та що впливає на курс.
Проєкт позиціонується як частина розважальної екосистеми, обіцяючи впровадження ігрових механік і стейкінгу. Однак на поточний момент відсутні конкретні технічні деталі або детальна дорожня карта розвитку.
Згідно з даними на сайті проекту, максимальна пропозиція $BULLA становить 1 мільярд токенів, при цьому на пресейл виділено 15% від загальної пропозиції токенів.
Токеноміка і капіталізація $BULLA
Після початку пресейлу ми дізналися інформацію про основні метрики проєкту і вирішили поділитися з вами всіма подробицями в статті. Наразі токен ще не торгується на жодній біржі, оскільки все ще триває процес пресейлу. Тому визначити капіталізацію на даний момент не є можливим, але якщо щось змінитися - обов'язково опублікуємо в блозі.
Однак токеноміка проєкту відома вже зараз, розподіл токенів здійснюватиметься таким чином:
У розпорядженні Хасбіка - 20% (є вестинг)
Скарбниця проєкту - 20% (є вестинг)
Гранти - 10% (є вестинг)
Пресейл / пули - 15%
Ліквідність - 5%
Ком'юніті - 20% (є вестинг)
Біржі - 5%
Ділові партнери - 5% (є вестинг)
Загальна пропозиція токенів (total supply) становить 1 мільярд токенів $BULLA.
Порівняння з іншими мемкоїнами (DOGE, PEPE, FLOKI)
На відміну від Dogecoin (DOGE), який має довгу історію і підтримку спільноти, $BULLA - новий гравець на ринку. PEPE і FLOKI також встигли зарекомендувати себе, демонструючи значні коливання цін і привертаючи увагу не тільки інвесторів, а й трейдерів. Однак, як і у випадку з $BULLA, їхня цінність багато в чому визначається спекулятивним інтересом, а не фундаментальними показниками.
Згадані вище «мемкоїн-старички» давно здобули авторитет, тому торгуються на всіх великих централізованих і децентралізованих біржах. Ця обставина усуває будь-якого виду проблеми, що стосуються ліквідності та ринкових маніпуляцій. Чого не скажеш про новоспечений мемкоїн Хасбіка. Адже на сьогодні знову ж таки немає інформації про те, на яких біржах і платформах буде розміщено токен і чи буде наявної ліквідності достатньо, щоб елементарно не запускати токен в обидва боки за умови відносно великих продажів/купівель учасників.
Ризики і критика $BULLA
Запуск $BULLA, як і багато інших запусків від селебріті, супроводжується ажіотажем. Однак експерти попереджають про можливі ризики і збитки при інвестуванні в подібні мемкоїни. Яскравий тому приклад - січневий лістинг токена $TRUMP від президента Дональда Трампа.
Відсутність прозорості в термінах реалізації тих чи інших функцій проєкту, обмежена інформація про команду розробників і відсутність у принципі чіткої дорожньої карти викликають побоювання щодо стійкості проєкту і токена Хасбіка.
Крім того, токен BULLA може зіткнутися з украй швидким знеціненням, оскільки, крім початкового хайпу і бажання швидкої наживи у більшості криптанів, за проєктом не стоїть нічого фундаментального. Ні великих і зацікавлених у подальшому розвитку фондів, ні впливових інвесторів і лідерів думок, ні практичного застосування токена в криптовалютній екосистемі (утиліти) і багато чого іншого, що допомагає токенам проєктів і навіть деяким мемкоїнам довгостроково й упевнено «стояти на ногах».
Майбутнє $BULLA: тренд чи одноденка?
Наразі $BULLA залишається спекулятивним активом з обмеженою ліквідністю і потенційно високою волатильністю. Без чіткої стратегії розвитку, підтримки з боку великих інвесторів і об'єднання навколо токена відданого ком'юніті його майбутнє залишається непрогнозованим і туманним. Тому зараз визначити впевнено, тренд це чи одноденка, - складно, але час обов'язково покаже.
Як і у випадку з іншими мемкоїнами, успіх $BULLA багато в чому залежить від інтересу спільноти і здатності команди реалізувати заявлені цілі. Підходьте до таких спекулятивних вкладень з розумом і не вкладайте туди більше, ніж можете собі дозволити втратити. Так ваш капітал і психіка залишаться непохитними.
FAQ
1. У чому сенс мем-монет?
Мемкоїни, такі як $BULLA, створюються на основі інтернет-мемів або популярних особистостей (селебріті). Вони часто не мають реального застосування і служать скоріше для розваги та спекуляцій.
2. Чи можна заробити на мемкоїні?
Так, але це завжди пов'язано з високими ризиками. Ціни на мемкоїни можуть різко зростати і падати, тому інвестори повинні бути готові до можливих втрат.
3. Що таке токен $BULLA?
$BULLA - це мемкоїн, створений на честь Хасбіка. Надалі у команди є ідеї щодо інтеграції цього токена у свою екосистему.
4. Де торгується $BULLA?
Токен $BULLA наразі ніде не розміщений, стежте за анонсами про лістинг в офіційних джерелах проєкту і самого Хасбіка.
5. Які ризики пов'язані з інвестуванням в $BULLA?
Основні ризики включають високу волатильність, відсутність прозорості, можливі регуляторні проблеми та обмежену ліквідність. Інвесторам рекомендується ретельно оцінювати ризики перед вкладенням коштів у подібні ініціативи.