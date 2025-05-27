Мемкоїн Хасбіка $BULLA

Мемкоїн Хасбіка $BULLA, створений популярним блогером Хасбуллою Магомедовим, став доступним на пресейлі в період з 26 по 27 травня 2025 року. На даний момент кількість залучених коштів становить вражаючі 7 мільйонів доларів. Однак за яскравою обкладинкою можуть ховатися як потенційні можливості, так і серйозні ризики.

Що таке токен $BULLA

Токен $BULLA - це мемкоїн, створений на честь інтернет-знаменитості Хасбіка. Детальніше про мемкоїни читайте в нашому блозі - Мемкоїни - що це за криптовалюта, її ризики та що впливає на курс.

Проєкт позиціонується як частина розважальної екосистеми, обіцяючи впровадження ігрових механік і стейкінгу. Однак на поточний момент відсутні конкретні технічні деталі або детальна дорожня карта розвитку.

Згідно з даними на сайті проекту, максимальна пропозиція $BULLA становить 1 мільярд токенів, при цьому на пресейл виділено 15% від загальної пропозиції токенів.

Токеноміка і капіталізація $BULLA

Після початку пресейлу ми дізналися інформацію про основні метрики проєкту і вирішили поділитися з вами всіма подробицями в статті. Наразі токен ще не торгується на жодній біржі, оскільки все ще триває процес пресейлу. Тому визначити капіталізацію на даний момент не є можливим, але якщо щось змінитися - обов’язково опублікуємо в блозі.

Однак токеноміка проєкту відома вже зараз, розподіл токенів здійснюватиметься таким чином:

У розпорядженні Хасбіка - 20% (є вестинг)

Скарбниця проєкту - 20% (є вестинг)

Гранти - 10% (є вестинг)

Пресейл / пули - 15%

Ліквідність - 5%

Ком’юніті - 20% (є вестинг)

Біржі - 5%

Ділові партнери - 5% (є вестинг)

Загальна пропозиція токенів (total supply) становить 1 мільярд токенів $BULLA.

Порівняння з іншими мемкоїнами (DOGE, PEPE, FLOKI)

На відміну від Dogecoin (DOGE), який має довгу історію і підтримку спільноти, $BULLA - новий гравець на ринку. PEPE і FLOKI також встигли зарекомендувати себе, демонструючи значні коливання цін і привертаючи увагу не тільки інвесторів, а й трейдерів. Однак, як і у випадку з $BULLA, їхня цінність багато в чому визначається спекулятивним інтересом, а не фундаментальними показниками.

Згадані вище «мемкоїн-старички» давно здобули авторитет, тому торгуються на всіх великих централізованих і децентралізованих біржах. Ця обставина усуває будь-якого виду проблеми, що стосуються ліквідності та ринкових маніпуляцій. Чого не скажеш про новоспечений мемкоїн Хасбіка. Адже на сьогодні знову ж таки немає інформації про те, на яких біржах і платформах буде розміщено токен і чи буде наявної ліквідності достатньо, щоб елементарно не запускати токен в обидва боки за умови відносно великих продажів/купівель учасників.

Ризики і критика $BULLA

Запуск $BULLA, як і багато інших запусків від селебріті, супроводжується ажіотажем. Однак експерти попереджають про можливі ризики і збитки при інвестуванні в подібні мемкоїни. Яскравий тому приклад - січневий лістинг токена $TRUMP від президента Дональда Трампа.

Відсутність прозорості в термінах реалізації тих чи інших функцій проєкту, обмежена інформація про команду розробників і відсутність у принципі чіткої дорожньої карти викликають побоювання щодо стійкості проєкту і токена Хасбіка.

Крім того, токен BULLA може зіткнутися з украй швидким знеціненням, оскільки, крім початкового хайпу і бажання швидкої наживи у більшості криптанів, за проєктом не стоїть нічого фундаментального. Ні великих і зацікавлених у подальшому розвитку фондів, ні впливових інвесторів і лідерів думок, ні практичного застосування токена в криптовалютній екосистемі (утиліти) і багато чого іншого, що допомагає токенам проєктів і навіть деяким мемкоїнам довгостроково й упевнено «стояти на ногах».

Майбутнє $BULLA: тренд чи одноденка?

Наразі $BULLA залишається спекулятивним активом з обмеженою ліквідністю і потенційно високою волатильністю. Без чіткої стратегії розвитку, підтримки з боку великих інвесторів і об’єднання навколо токена відданого ком’юніті його майбутнє залишається непрогнозованим і туманним. Тому зараз визначити впевнено, тренд це чи одноденка, - складно, але час обов’язково покаже.

Як і у випадку з іншими мемкоїнами, успіх $BULLA багато в чому залежить від інтересу спільноти і здатності команди реалізувати заявлені цілі. Підходьте до таких спекулятивних вкладень з розумом і не вкладайте туди більше, ніж можете собі дозволити втратити. Так ваш капітал і психіка залишаться непохитними.

FAQ

1. У чому сенс мем-монет?

Мемкоїни, такі як $BULLA, створюються на основі інтернет-мемів або популярних особистостей (селебріті). Вони часто не мають реального застосування і служать скоріше для розваги та спекуляцій.

2. Чи можна заробити на мемкоїні?

Так, але це завжди пов’язано з високими ризиками. Ціни на мемкоїни можуть різко зростати і падати, тому інвестори повинні бути готові до можливих втрат.

3. Що таке токен $BULLA?

$BULLA - це мемкоїн, створений на честь Хасбіка. Надалі у команди є ідеї щодо інтеграції цього токена у свою екосистему.

4. Де торгується $BULLA?

Токен $BULLA наразі ніде не розміщений, стежте за анонсами про лістинг в офіційних джерелах проєкту і самого Хасбіка.

5. Які ризики пов’язані з інвестуванням в $BULLA?

Основні ризики включають високу волатильність, відсутність прозорості, можливі регуляторні проблеми та обмежену ліквідність. Інвесторам рекомендується ретельно оцінювати ризики перед вкладенням коштів у подібні ініціативи.