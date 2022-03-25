Як уникнути ліквідації ф'ючерсного бота

Давайте уявимо собі ситуацію, коли ваш ф’ючерсний бот, запущений з алгоритмом Long, виконав усю сітку ордерів, і ціна ліквідації перебуває дуже близько.

Є кілька способів для порятунку ситуації.

Давайте розглянемо деякі з них:

1 спосіб

Долити маржу

Перевести на ф’ючерсний баланс додаткові кошти для поповнення страхувальної маржі. Чим більше коштів переказати, тим далі зрушиться ціна ліквідації.

Плюси:

Зрозумілий і легко реалізований спосіб зрушити ціну ліквідації.

Мінуси:

Якщо ринок продовжує сильно падати, то додаткових коштів може не вистачити і тоді ліквідуються і ті кошти, що були на балансі, і ті кошти, які перевели додатково.

2 спосіб

Вручну відкрити зустрічну позицію в тій самій монеті з алгоритмом Short.

Для цього необхідно перейти в термінал Binance і в правій верхній частині екрана знайти розділ для відкриття угоди.

1. Обираємо тип ордера «Ринок» 2. Вказуємо кількість монет для відкриття позиції 3. Натискаємо кнопку «Відкрити Шорт»

Обсяг Шортової позиції (кількість монет) рекомендується вказувати спочатку невеликий - приблизно 30-50% від обсягу Лонгової позиції. Якщо падіння продовжиться, пізніше можна відкрити додатковий об’єм для шорту, тим самим ще далі зрушити ціну ліквідації.

Отримуємо таку картину:

Як видно, ціна ліквідації знизилася - була 97.31, а після відкриття Шортової позиції стала 82.54

Хотілося б відзначити окремо, що інструмент відкриття Шорта слугує насамперед для порятунку від ліквідації. І лише за наявності належного досвіду на Шорті можна заробити - коли падіння зупиниться, можна закрити Шорт позицію, зафіксувавши прибуток і тим самим поповнивши маржу для Лонгового бота.

Важливо!

Після відкриття Шортової позиції обов’язково поставити стоп-лосс (ціна стопа приблизно 1,5-3% від ціни входу) для закриття позиції в тому разі, якщо ринок різко розвернеться вгору! (саме для цього спочатку відкриваємо невеликий обсяг Шорту, щоб по стопу отримати невеликий збиток).

Плюси:

Зрозумілий і легко реалізований спосіб зрушити ціну ліквідації.

Мінуси:

Якщо ринок розгортається, то під час спрацювання стоп-лосса втрачаємо дорогоцінну маржу.

Складно визначити момент ухвалення рішення про закриття Шорт позиції.

3 спосіб

Поступове скорочення Лонгової позиції

Важливо! Спосіб свідомо збитковий, але дає змогу уникнути повної ліквідації і зберегти частину балансу.

Якщо ціна продовжує падати, то можна частинами розпродавати Лонгову позицію. Для цього необхідно перейти в термінал Binance і в правій верхній частині екрана знайти розділ для закриття угоди.

1. Обираємо тип ордера «Ринок» 2. Вказуємо кількість монет для закриття позиції 3. Натискаємо кнопку «Закрити Лонг»

Рекомендується розпродавати позицію на відкатах графіка наверх, тоді збиток буде трохи меншим.

Плюси:

Порятунок від ліквідації частини балансу

Мінуси:

Збитки

P.S. Загальні рекомендації з торгівлі ботами на ф’ючерсному ринку:

Суворо дотримуватися ризик-менеджменту. Без напрацьованого досвіду не використовувати великі плечі понад х10.

Використовувати для торгівлі тільки монети з великою капіталізацією, які не схильні до різких коливань ціни протягом короткого проміжку часу (BTC, ETH, BNB та ін.).

Під час запуску бота забезпечити наявність вільних коштів на ф’ючерсному балансі, які будуть використовуватися як підтримуюча/страхувальна маржа.

> У загальному випадку рекомендується мати для кожного із запущених ботів такий баланс, що дорівнює його подвійному МЗВ (Максимальному Плаваючому Збитку) за результатами річного бектесту. > > Як проводити й аналізувати бектест, описано в нашому матеріалі: > > https://help.veles.finance/ru/бектесты/

При створенні ф’ючерсного бота використовувати більше перекриття зміни ціни, ніж для спотового бота - від 30% і більше. - Стежити за ціною ліквідації та Коефіцієнтом маржі в терміналі Binance

За значень коефіцієнта, вищих за 8-10%, починати вживати попереджувальних дій за описаними вище способами.