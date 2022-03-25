Как избежать ликвидации фьючерсного бота
Давайте представим себе ситуацию, когда ваш фьючерсный бот, запущенный с алгоритмом Long, выполнил всю сетку ордеров и цена ликвидации находится очень близко.
Есть несколько способов для спасения ситуации. Давайте рассмотрим некоторые из них:
1 способ
Долить маржу
Перевести на фьючерсный баланс дополнительные средства для пополнения страховочной маржи. Чем больше средств перевести, тем дальше сдвинется цена ликвидации.
Плюсы:
- Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.
Минусы:
- Если рынок продолжает сильно падать, то дополнительных средств может не хватить и тогда ликвидируются и те средства, что были на балансе, и те средства, которые перевели дополнительно.
2 способ
Вручную открыть встречную позицию в той же монете с алгоритмом Short.
Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для открытия сделки.
- Выбираем тип ордера «Рынок»
- Указываем количество монет для открытия позиции
- Нажимаем кнопку «Открыть Шорт»
Объем Шортовой позиции (количество монет) рекомендуется указывать сначала небольшой – примерно 30-50% от объема Лонговой позиции. Если падение продолжится, позднее можно открыть дополнительный объем для шорта, тем самым еще дальше сдвинуть цену ликвидации.
Получаем следующую картину:
Как видно, цена ликвидации снизилась – была 97.31, а после открытия Шортовой позиции стала 82.54
Хотелось бы отметить отдельно, что инструмент открытия Шорта служит в первую очередь для спасения от ликвидации. И лишь при наличии должного опыта на Шорте можно заработать – когда падение остановится можно закрыть Шорт позицию, зафиксировав прибыль и тем самым пополнив маржу для Лонгового бота.
Важно!
После открытия Шортовой позиции обязательно поставить стоп-лосс (цена стопа примерно 1,5-3% от цены входа) для закрытия позиции в том случае, если рынок резко развернется наверх! (именно для этого вначале открываем небольшой объем Шорта, чтобы по стопу получить небольшой убыток).
Плюсы:
- Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.
Минусы:
- Если рынок разворачивается, то при сработке стоп-лосса теряем драгоценную маржу.
- Сложно определить момент принятия решения о закрытии Шорт позиции.
3 способ
Постепенное сокращение Лонговой позиции
Важно! Способ заведомо убыточный, но позволяет избежать полной ликвидации и сохранить часть баланса.
Если цена продолжает падать, то можно частями распродавать Лонговую позицию. Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для закрытия сделки.
- Выбираем тип ордера «Рынок»
- Указываем количество монет для закрытия позиции
- Нажимаем кнопку «Закрыть Лонг»
Рекомендуется распродавать позицию на откатах графика наверх, тогда убыток будет чуть меньше.
Плюсы:
- Спасение от ликвидации части баланса.
Минусы:
- Убытки.
P.S. Общие рекомендации по торговле ботами на фьючерсном рынке:**
- Строго соблюдать риск-менеджмент. Без наработанного опыта не использовать большие плечи свыше х10.
- Использовать для торговли только монеты с крупной капитализацией, которые не подвержены резким колебаниям цены в течение короткого промежутка времени (BTC, ETH, BNB и др.)
- При запуске бота обеспечить наличие свободных средств на фьючерсном балансе, которые будут использоваться в качестве поддерживающей/страховочной маржи.
В общем случае рекомендуется иметь для каждого из запущенных ботов такой баланс, который равен его двойному МПУ (Максимальному Плавающему Убытку) по результатам годового бэктеста.
Как проводить и анализировать бэктест, описано в нашем материале:
- При создании фьючерсного бота использовать большее перекрытие изменения цены, чем для спотового бота – от 30% и больше. — Следить за ценой ликвидации и Коэффициентом маржи в терминале Binance
При значениях коэффициента выше 8-10% начинать предпринимать упреждающие действия по описанным выше способам.