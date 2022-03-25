Как избежать ликвидации фьючерсного бота

Давайте представим себе ситуацию, когда ваш фьючерсный бот, запущенный с алгоритмом Long, выполнил всю сетку ордеров и цена ликвидации находится очень близко.

Есть несколько способов для спасения ситуации. Давайте рассмотрим некоторые из них:

1 способ

Долить маржу

Перевести на фьючерсный баланс дополнительные средства для пополнения страховочной маржи. Чем больше средств перевести, тем дальше сдвинется цена ликвидации.

Плюсы:

Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.

Минусы:

Если рынок продолжает сильно падать, то дополнительных средств может не хватить и тогда ликвидируются и те средства, что были на балансе, и те средства, которые перевели дополнительно.

2 способ

Вручную открыть встречную позицию в той же монете с алгоритмом Short.

Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для открытия сделки.

Выбираем тип ордера «Рынок» Указываем количество монет для открытия позиции Нажимаем кнопку «Открыть Шорт»

Объем Шортовой позиции (количество монет) рекомендуется указывать сначала небольшой – примерно 30-50% от объема Лонговой позиции. Если падение продолжится, позднее можно открыть дополнительный объем для шорта, тем самым еще дальше сдвинуть цену ликвидации.

Получаем следующую картину:

Как видно, цена ликвидации снизилась – была 97.31, а после открытия Шортовой позиции стала 82.54

Хотелось бы отметить отдельно, что инструмент открытия Шорта служит в первую очередь для спасения от ликвидации. И лишь при наличии должного опыта на Шорте можно заработать – когда падение остановится можно закрыть Шорт позицию, зафиксировав прибыль и тем самым пополнив маржу для Лонгового бота.

Важно!

После открытия Шортовой позиции обязательно поставить стоп-лосс (цена стопа примерно 1,5-3% от цены входа) для закрытия позиции в том случае, если рынок резко развернется наверх! (именно для этого вначале открываем небольшой объем Шорта, чтобы по стопу получить небольшой убыток).

Плюсы:

Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.

Минусы:

Если рынок разворачивается, то при сработке стоп-лосса теряем драгоценную маржу.

Сложно определить момент принятия решения о закрытии Шорт позиции.

3 способ

Постепенное сокращение Лонговой позиции

Важно! Способ заведомо убыточный, но позволяет избежать полной ликвидации и сохранить часть баланса.

Если цена продолжает падать, то можно частями распродавать Лонговую позицию. Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для закрытия сделки.

Выбираем тип ордера «Рынок» Указываем количество монет для закрытия позиции Нажимаем кнопку «Закрыть Лонг»

Рекомендуется распродавать позицию на откатах графика наверх, тогда убыток будет чуть меньше.

Плюсы:

Спасение от ликвидации части баланса.

Минусы:

Убытки.

P.S. Общие рекомендации по торговле ботами на фьючерсном рынке:**

Строго соблюдать риск-менеджмент. Без наработанного опыта не использовать большие плечи свыше х10.

Использовать для торговли только монеты с крупной капитализацией, которые не подвержены резким колебаниям цены в течение короткого промежутка времени (BTC, ETH, BNB и др.)

При запуске бота обеспечить наличие свободных средств на фьючерсном балансе, которые будут использоваться в качестве поддерживающей/страховочной маржи.

В общем случае рекомендуется иметь для каждого из запущенных ботов такой баланс, который равен его двойному МПУ (Максимальному Плавающему Убытку) по результатам годового бэктеста. Как проводить и анализировать бэктест, описано в нашем материале: https://help.veles.finance/ru/бектесты/

При создании фьючерсного бота использовать большее перекрытие изменения цены, чем для спотового бота – от 30% и больше. — Следить за ценой ликвидации и Коэффициентом маржи в терминале Binance

При значениях коэффициента выше 8-10% начинать предпринимать упреждающие действия по описанным выше способам.