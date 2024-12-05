Як купити біткоїн у Росії у 2024 році

Біткоїн продовжує залишатися однією з найпопулярніших криптовалют у світі, і інтерес до його купівлі в Росії залишається високим. Існують різні способи придбання біткоїна, включно з обмінниками, біржами, P2P-сервісами, телеграм-ботами, криптоматами та електронними платіжними системами. У цій статті розглянемо, як купити біткоїн у 2024 році в Росії з докладним описом кожного способу.

Купити біткоїн через криптовалютні біржі

Криптовалютні біржі - один із найпоширеніших і найнадійніших варіантів купівлі біткоїна. На них можна не тільки купити, а й продати криптовалюту, обміняти її на інші цифрові активи, а також скористатися додатковими послугами, такими як торгівля деривативами і стейкінг.

1. Зареєструйтеся на криптовалютній біржі (наприклад, Binance, OKX, Bybit).

2. Пройдіть верифікацію - необхідно підтвердити особу (KYC-процедура), надавши фото документа (паспорт/посвідчення водія).

3. Поповніть біржовий баланс, купивши USDT - для цього можна використовувати P2P-угоду, обмінюєте фіатну валюту на стейблкоїни (USDT).

4. Зайдіть у розділ спотової торгівлі та виберіть пару BTC/USDT, вкажіть суму, завершіть купівлю.

Плюси: висока ліквідність, безпека, можливість торгівлі.

Мінуси: необхідність верифікації, можливі комісії.

Купити біткоїн через обмінники

Обмінники дають змогу швидко і легко купити біткоїн, особливо якщо ви не плануєте займатися активною торгівлею. Їх можна використовувати для прямого обміну рублів на біткоїн без реєстрації та створення акаунтів.

Як купити біткоїн через обмінник:

1. Виберіть надійний обмінник на платформі моніторингу, наприклад BestChange.

2. Пройдіть реєстрацію, вказавши і підтвердивши електронну пошту/номер телефону.

3. Виберіть спосіб оплати, а потім вкажіть суму для обміну (комісія буде включена в платіж)

4. Введіть адресу біткойн-гаманця і завершіть обмін. Сума буде відправлена на вашу адресу після оплати.

Плюси: швидкий процес, мінімальні вимоги до верифікації.

Мінуси: більш висока комісія, необхідність перевірки надійності обмінника.

Купити біткоїн через P2P-сервіси

P2P-платформи, такі як Binance P2P та інші, пропонують купити bitcoin безпосередньо в інших користувачів. Ці сервіси зазвичай пропонують безліч способів оплати (електронні платіжні системи та гаманці, банківські перекази).

Як купити біткоїн через P2P:

1. Виберіть відповідний P2P-сервіс і зареєструйтеся.

2. Для здійснення угоди потрібно пройти верифікацію особистості (KYC).

3. Виберіть продавця з потрібними умовами обміну і хорошою репутацією.

4. Здійсніть оплату через обраний метод, після чого продавець переведе біткоїн на ваш гаманець у P2P-платформі.

Плюси: різноманітність методів оплати, можливість купити анонімно.

Мінуси: підвищені ризики при роботі з малознайомими продавцями.

Купити біткоїн через телеграм-ботів

Телеграм-боти стають популярним способом з купівлі біткоїна, оскільки вони надають швидкий і практичний спосіб придбати криптовалюту. Такі боти, як CryptoBot та інші, дають змогу здійснювати обмін прямо в месенджері.

Як купити біткоїн через телеграм-бота:

1. Знайдіть надійного бота, вивчіть відгуки та перевірте його репутацію.

2. Запустіть бота через команду start

3. У меню виберіть Купити Bitcoin за рублі, вкажіть суму покупки в рублях.

4. Виберіть зручний з наявних способів оплати і переведіть кошти на надані реквізити.

5. Bitcoin надійде на вказаний вами гаманець після успішної оплати.

Плюси: зручність, швидкі транзакції, можливість покупки прямо в месенджері.

Мінуси: підвищені комісії, ризики при роботі з новими ботами.

Купити біткоїн через електронні платіжні системи

Електронні платіжні системи (ЕПС), на кшталт AdvCash або Payeer також дають змогу придбати біткоїни. Цей спосіб вкрай зручний для користувачів, які вже мають рахунок в одній з таких систем і не хочуть використовувати банківські перекази.

Як купити біткоїн через платіжну систему:

1. авторизуйтеся у вашій платіжній системі/зареєструйтеся (якщо потрібно, то пройдіть верифікацію особистості).

2. Поповніть баланс свого облікового запису рублями, виберіть із наявних зручний для вас спосіб.

3 Відкрийте розділ «Криптовалюта» або «Обмін», виберіть криптовалюту Bitcoin, потім введіть суму.

4. Завершіть покупку, підтвердивши деталі операції.

5. Біткоїн буде зараховано на вказаний гаманець.

Плюси: швидко, зручно для користувачів цих сервісів.

Мінуси: наявність комісії, обмежені можливості для зберігання.

Купити біткоїн через криптомати

Криптомати дають змогу придбати біткоїн за допомогою готівкових коштів. Хоча їх не так багато в Росії, у великих містах такі пристрої можна знайти.

Як купити біткоїн через криптомат:

1. Знайдіть криптомат у вашому місті через спеціальні карти, наприклад, CoinATMRadar.

2. Дотримуйтесь усіх інструкцій, які вказані в криптоматі: введіть суму і відскануйте QR-код вашого біткоїн-гаманця, до якого є доступ на телефоні.

3. Внесіть готівкові кошти та завершіть транзакцію.

4. Біткоїн буде зараховано на ваш гаманець.

Плюси: можливість оплати готівкою, відсутність верифікації.

Мінуси: висока комісія, обмежена доступність криптоматів.

Висновок

Існує безліч способів купівлі біткоїна в Росії, кожен з яких підходить під різні ситуації та потреби. Кожен метод залежить від ваших уподобань, цілей і рівня комфорту. Біржі підійдуть для частих торгових операцій, P2P-платформи та обмінники - для швидкого обміну, а криптомати і телеграм-боти - для більш анонімних і зручних покупок. Незалежно від методу, завжди звертайте свою увагу на потенційні ризики та комісії, що стягуються, щоб убезпечити свої кошти.

Запитання, які часто ставлять

1. Де купити Bitcoin за рублі і без оплати комісії?

Купити Bitcoin без оплати комісії сервісу можна через біржові P2P платформи, наприклад - Bybit. Біржа надає безліч методів оплати рублями - перекази з російських банків і гаманців, платіжні системи.

2. Чи можна купити біткоїн через криптомати в Росії, і як це зробити?

У великих містах Росії (Москва, Санкт-Петербург) можна знайти криптомати, які дають змогу купувати біткоїн за готівку. Для покупки потрібно відсканувати QR-код гаманця, вказати суму, внести готівку і завершити транзакцію. Це непоганий спосіб для анонімних покупок, але криптомати не завжди доступні і можуть стягувати високу комісію.

3 Чи можна купити тільки частину біткоїна за RUB і як це зробити?

Можна купувати біткоїни, із зазначенням точної необхідної кількості монет, головне, щоб ця кількість була не нижчою за вказаний мінімальний допустимий ліміт для купівлі на платформі.

4. Як купити біткоїн через криптобіржі?

Щоб придбати біткоїн на криптобіржі, необхідно зареєструватися, пройти верифікацію, поповнити баланс стейблкоїнами (наприклад, USDT), потім перейти до розділу спотової торгівлі, вибрати пару BTC/USDT і здійснити покупку. Цей спосіб надійний і забезпечує високу ліквідність, але вимагає верифікації та стягує невелику комісію.

5. Як купити біткоїн дешево?

Купити біткоїн за привабливішими за заздалегідь визначеними цінами допоможуть торговельні боти від платформи Veles, для тестування торгових стратегій з пошуку прибуткових точок і патернів, а також для аналізу ринкових ситуацій чудово підійдуть беквести Veles.