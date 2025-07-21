Як пройти верифікацію і KYC на криптобіржах

Більшість крипто‑платформ і бірж зараз відкривають повний доступ до свого функціоналу лише після проходження щонайменше базової перевірки KYC. Ця процедура потрібна як для безпеки користувачів, так і самої біржі. Саме тому кожному криптану важливо знати, як пройти всі необхідні перевірки і що вони собою являють.

Що таке верифікація і KYC у крипті

Що таке верифікація простими словами — це підтвердження вашої особи на платформі для захисту від шахрайства, відмивання грошей та інших незаконних операцій. Ця процедура називається KYC (Know Your Customer — знай свого клієнта).

Для чого потрібна верифікація на біржі? Регульовані біржі зобов’язані перевіряти особу користувача, щоб дотримуватися законів і забезпечувати безпеку торгівлі. Проходячи перевірку, ви також отримуєте доступ до ширших функцій: можливість створювати API‑ключі, наявність підвищених лімітів на ввід/вивід, фіатні шлюзи, P2P‑торгівля та участь у Launchpad‑кампаніях.

Які рівні верифікації бувають

Біржі зазвичай пропонують поетапну верифікацію. На першому рівні користувачу достатньо ввести ім’я, дату народження і країну проживання — це і є базова верифікація на біржі.

На наступних рівнях необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також пройти селфі чи відео‑перевірку. Розширені/просунуті рівні можуть включати підтвердження адреси проживання і джерела походження коштів.

Верифікація особи на біржі дозволяє не лише захистити акаунт, але й відкрити доступ до повноцінної роботи з фіатом і великими сумами. Без неї багато можливостей на біржі залишаються недоступними.

Що потрібно для верифікації на популярних біржах

Щоб успішно пройти перевірку, для більшості платформ потрібен однаковий набір:

Паспорт для верифікації на біржі, ID‑картка або водійське посвідчення

Селфі або відеозапис, що підтверджує, що ви — це ви

Для розширеної верифікації — документ, що підтверджує вашу актуальну адресу (банківська виписка, комунальний рахунок).

Наприклад, верифікація на біржі HTX включає завантаження документа і проходження лицьової перевірки. Якщо все зроблено правильно, процес займає 10–30 хвилин.

Чи потрібно платити за верифікацію на біржі? Більшість популярних платформ не вимагають оплати за KYC, тому це завжди безкоштовно. Тому якщо хтось пропонує швидку платну верифікацію на біржі — це 100 % шахрайство.

Як швидко пройти верифікацію

У середньому проходження верифікації на криптобіржі може тривати від кількох хвилин до кількох днів. Усе залежить від підготовки користувача, якості завантажуваних документів та внутрішніх процедур платформи. Щоб процес не затягнувся, варто знати хитрі моменти, які впливають на швидкість і успішність проходження всіх процедур.

Нижче детально розберемо, як пройти верифікацію на біржі максимально швидко і без зайвих помилок.

По‑перше, заздалегідь підготуйте всі необхідні документи.

Найчастіше для верифікації особи на біржі потрібен дійсний паспорт, ID‑картка або водійське посвідчення. Зображення мають бути чіткими, без обрізаних країв, відблисків, водяних знаків і ретуші. Скан не підходить — біржі вимагають живе фото або знімок, зроблений саме на камеру.

По‑друге, використовуйте лише реальні дані.

ПІБ, дата народження і адреса повинні збігатися з інформацією в документі. Якщо є розбіжність в одній літері (наприклад, Є замість Ё) чи цифрі, система з великою ймовірністю відхилить запит. Тому перед відправленням перевірте введені дані двічі.

Третя важлива умова — добре освітлення і якість зображення.

Для селфі чи відео‑ідентифікації виберіть місце з природним світлом. Камера має бути чистою, зображення різким. Якщо під час запису відео KYC вас просять повернути голову чи прочитати цифри, робіть це повільно і чітко.

Також переконайтеся, що використовуєте стабільне інтернет‑з’єднання. Обрізана передача файлів може призвести до некоректного завантаження даних і відмови у перевірці.

Четверте — дотримуйтеся покрокових інструкцій самої біржі.

Більшість платформ забезпечують процес підказками, зазначають вимоги до розмірів фото і форматів документів. Їх ігнорування збільшує ризик відхилення заявки.

Якщо ви поспішаєте, обирайте час, коли біржа не перевантажена (наприклад, ранок за GMT або вихідний день). Деякі платформи використовують ручну перевірку, і в години пік KYC може тривати довше звичайного.

За умови, що ви все зробили правильно, KYC пройде швидко — від 10 хвилин до кількох годин.

Після чого ви одразу зможете почати торгувати, вносити і виводити кошти в повному обсязі, отримуючи доступ до розширеного функціоналу.

Чи можна торгувати без верифікації у 2025 році

Все більше платформ вимагають KYC навіть для базових операцій. Наприклад, для підключення сторонніх платформ, таких як Veles Finance, потрібне обов’язкове проходження базової верифікації на біржі, оскільки для підключення торгових ботів потрібні API‑ключі, а можливість їх створення з’являється лише після наявності верифікації.

Але все ж на яких біржах не потрібна верифікація?

Деякі централізовані платформи дозволяють торгувати до певного ліміту без KYC, але такі можливості поступово зникають. Натомість децентралізовані біржі (DEX) — такі як Uniswap, dYdX, Jupiter — і надалі не вимагають верифікації.

Проте вони не підтримують ввід/вивід фіату і працюють лише з криптовалютами. Вибір торгових майданчиків у крипті великий, кожен обере щось своє.

Головне — використовуйте зручні й безпечні для вас платформи.

FAQ

1. Як пройти верифікацію на біржі, якщо у мене немає паспорта?

Деякі платформи приймають ID‑карту або водійські права. Головне — щоб документ був офіційним і дійсним.

2. Чи потрібно платити за верифікацію на біржі?

Ні. Процедура повністю безкоштовна. Вимога оплати — це шахрайство.

3. Що робити, якщо верифікацію відхилили?

Перевірте якість фото і правильність введених даних. У разі повторної помилки — зверніться до техпідтримки біржі.

4. На яких біржах не потрібна верифікація?

Децентралізовані біржі (DEX) працюють без KYC. Деякі централізовані платформи можуть дозволяти обмежену торгівлю без перевірки, але це виняток.

5. Чи безпечно проходити верифікацію?

Так, якщо ви використовуєте офіційну біржу. Дані зберігаються в зашифрованому вигляді і використовуються тільки для дотримання законодавства.