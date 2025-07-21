Как пройти верификацию и KYC на криптобиржах

Большинство крипто-платформ и бирж сейчас открывают полный доступ к своему функционалу только после прохождения хотя бы базовой проверки KYC. Требуется эта процедура как для безопасности пользователей, так и самой биржи. Именно поэтому каждому криптану важно знать, как пройти все необходимые проверки и что они из себя представляют.

Что такое верификация и KYC в крипте

Что такое верификация простыми словами — это подтверждение вашей личности на платформе для защиты от мошенничества, отмывания денег и других незаконных операций. Данная процедура называется KYC (Know Your Customer — знай своего клиента).

Для чего нужна верификация на бирже? Регулируемые биржи обязаны проверять личность пользователя, чтобы соблюдать законы и обеспечивать безопасность торговли. Проходя проверку, вы также получаете доступ к более широким функциям: возможность создавать API ключи, наличие увеличенных лимитов на ввод/вывод, фиатные шлюзы, P2P-торговля и участие в Launchpad-кампаниях.

Какие уровни верификации бывают

Биржи обычно предлагают поэтапную верификацию. На первом уровне пользователю достаточно ввести имя, дату рождения и страну проживания — это и есть базовая верификация на бирже.

На следующих уровнях необходимо предоставить паспорт или другой удостоверяющий вашу личность документ, а также пройти селфи или видео проверку. Расширенные/продвинутые уровни могут включать подтверждение адреса проживания и источник происхождения средств.

Верификация личности на бирже позволяет не только защитить аккаунт, но и открыть доступ к полноценной работе с фиатом и крупными суммами. Без нее многие возможности на бирже остаются недоступны.

Что нужно для верификации на популярных биржах

Чтобы успешно пройти проверку, для большинства платформ требуется одинаковый набор:

Паспорт для верификации на бирже, ID-карта или водительское удостоверение

Селфи или видеозапись, подтверждающая, что вы — это вы

Для расширенной верификации — документ, подтверждающий ваш актуальный адрес (банковская выписка, коммунальный счет).

Например, верификация на бирже HTX включает в себя загрузку документа и прохождение лицевой проверки. Если все сделано правильно, то процесс занимает 10–30 минут. Нужно ли платить за верификацию на бирже? Большинство популярных платформ не требуют оплаты за KYC, поэтому это всегда бесплатно.

Поэтому если вам кто-то предлагает быструю платную верификацию на бирже — это 100% мошенничество.

Как быстро пройти верификацию

В среднем прохождение верификации на криптобирже может занять от нескольких минут до нескольких дней. Все зависит от подготовки пользователя, качества загружаемых документов и внутренних процедур платформы. Чтобы процесс не затянулся, стоит знать каверзные моменты, которые влияют на скорость и успешность прохождения всех процедур.

Ниже подробно разберём, как пройти верификацию на бирже максимально быстро и без лишних ошибок.

Во-первых, заранее подготовьте все необходимые документы.

Чаще всего для верификации личности на бирже потребуется действующий паспорт, ID-карта или водительское удостоверение. Изображения должны быть четкими, без обрезанных краев, бликов, водяных знаков и ретуши. Скан не подходит — биржи требуют живое фото или снимок, сделанный именно на камеру.

Во-вторых, используйте только реальные данные. ФИО, дата рождения и адрес должны совпадать с информацией в документе. При расхождении в одной букве (например, Е вместо Ё) или цифре система с большой вероятностью отклонит ваш запрос. Поэтому перед отправкой проверьте введенные данные дважды.

Третье важное условие — хорошее освещение и качество изображения. Для селфи или видео-идентификации выберите место с естественным светом. Камера должна быть чистой, изображение резким. Если при записи видео KYC вас просят повернуть голову или прочитать цифры, то делайте это медленно и четко.

Также убедитесь, что используете стабильное интернет-соединение. Обрезанная передача файлов может привести к некорректной загрузке данных и отказу в проверке.

Четвертое — следуйте пошагово инструкциям самой биржи. Большинство платформ снабжают процесс подсказками, отмечают требования к размерам фото и форматам документов. Их игнорирование увеличивает риск отклонения заявки.

Если вы торопитесь, выбирайте время, когда биржа не перегружена (например, утро по GMT или выходной день). Некоторые платформы используют ручную проверку, и в часы пик KYC может занять дольше обычного.

При условии, что вы все сделали правильно, KYC пройдет быстро — от 10 минут до нескольких часов. После чего, вы сразу сможете начать торговать, вносить и выводить средства в полном объеме, получая доступ к расширенному функционалу.

Можно ли торговать без верификации в 2025 году

Все больше платформ требуют KYC даже для базовых операций. Например, для подключения таких сторонних платформ, как Veles Finance, потребуется обязательное прохождение базовой верификации на бирже. Поскольку для подключения торговых ботов требуются API ключи, а возможность их создания появляется лишь после наличия верификации.

Но все же на каких биржах не нужна верификация?

Некоторые централизованные платформы позволяют торговать до определенного лимита без KYC, но такие возможности постепенно исчезают. Зато децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap, dYdX, Jupiter, по-прежнему не требуют верификации.

Однако они не поддерживают ввод/вывод фиата и работают только с криптовалютами. Выбор торговых площадок в крипте велик, каждый выберет что-то свое. Главное — используйте удобные и безопасные для вас платформы.

