Як використовувати API для автоматичної торгівлі?

Для того, щоб використовувати сторонній софт для ручної торгівлі, необхідно підключити його до біржі за допомогою API. Автоматична торгівля також належить до цієї категорії, тому всі, хто хоче її використовувати, повинні знати, як використовувати API для підключення.

Що таке API і навіщо він потрібен трейдерам

API - це інтерфейс програмування додатків, який дає змогу програмам обмінюватися даними між собою. У контексті трейдингу, api простими словами - це міст між торговим ботом і біржею, через який бот може виконувати команди: отримувати ціни, відкривати і закривати угоди, перевіряти баланс.

Для трейдерів API криптобірж - це найважливіший інструмент для автоматизації трейдингу. За допомогою нього можна підключити сторонні сервіси, як-от торгові боти, аналітичні системи або навіть власний скрипт для криптовалютної торгівлі через код. Це значно прискорює процес і робить можливим торгівлю 24/7 без ручного втручання.

Як працює автоматична торгівля через API

Автоматична торгівля через API ґрунтується на передачі команд між торговим ботом і криптовалютною біржею через спеціальний інтерфейс - API криптобірж. Цей інтерфейс дає змогу програмно керувати акаунтом на біржі: отримувати котирування, відкривати і закривати угоди, перевіряти стан балансу і ордерів. Суть у тому, що трейдеру більше не потрібно вручну заходити на біржу, адже всі дії виконує бот в автоматичному режимі, ґрунтуючись на заданих правилах.

Несучими компонентами в цьому процесі є API ключі. Це цифрові ідентифікатори, які надаються біржею після авторизації користувача. За допомогою цих ключів бот отримує доступ до вашого акаунту в рамках заданих дозволів. Наприклад, якщо ввімкнено тільки читання, він зможе переглядати баланс і котирування, але не зможе торгувати. А при повному доступі можлива робота з ордерами, виведення коштів та інше.

Операції за API поділяються на два типи: через REST API, який використовується для точкових запитів (наприклад, отримати ціну активу або створити ордер), і WebSocket, через який бот отримує дані в реальному часі, такі як зміни цін і обсягів. Завдяки WebSocket стає можливою високочастотна торгівля і миттєве реагування на зміни ринку, що критично важливо для скальпінгу або арбітражу.

Усі сигнали, за якими діє бот, запрограмовані заздалегідь. Він може відстежувати досягнення певної ціни, аналізувати індикатори та обсяги або просто працювати за шаблонною стратегією. Щойно потрібні умови виконуються, бот надсилає запит через API і біржа виконує команду. Це дає змогу вибудовувати складні логіки поведінки без постійної участі трейдера.

З чого почати: крок за кроком

Першим кроком є створення акаунта на обраній криптобіржі, яка підтримує роботу з API. Більшість великих платформ - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io i BingX мають відповідні розділи в налаштуваннях профілю. Там ви зможете створити API ключ і секретний токен, за допомогою яких відбуватиметься авторизація вашої програми.

Далі важливо зрозуміти, як підключити API до вашої системи або торгового бота. Платформа Veles Finance пропонує зручний інтерфейс, достатньо вставити ключ і вибрати біржу зі списку. Після цього з’єднання встановлюється, і бот отримує доступ до вашого акаунту в рамках заданих прав.

На цьому етапі обов’язково потрібно обмежити ризики: вимкніть можливість виведення коштів, увімкніть фільтрацію за IP і за необхідності використовуйте проксі. Це мінімізує ймовірність злому. Зберігайте ключі в захищеному сховищі та не передавайте їх третім особам.

Після підключення можна приступати до налаштування бота. Ви задаєте параметри торгівлі: з якими активами працювати, на яких умовах входити в ринок, коли фіксувати прибуток або виходити за стоп-лоссом. Усе це бот реалізовуватиме автоматично, без вашого втручання, використовуючи дані, одержувані через crypto API.

Приклади використання API

Існує безліч способів застосувати API для криптобота в реальній торгівлі. Один із найпоширеніших сценаріїв - побудова алгоритму з технічного аналізу, який стежить за індикаторами, як-от RSI або ковзаючі середні, і відкриває позиції в разі збігу заданих умов. Це зручно для реалізації стратегій свінг-трейдингу або трендової торгівлі.

Інший варіант - арбітраж. Бот отримує дані про ціни на кількох біржах і автоматично укладає угоди, якщо виявляє різницю у вартості одного і того ж активу. У цьому випадку важлива швидкість отримання даних, і тут краще використовувати WebSocket для миттєвого реагування.

Також за допомогою API можна створити просту DCA-стратегію, за якої бот періодично купує криптовалюту на задану суму. Це зручно для довгострокових інвесторів, які не хочуть стежити за ринком щодня. Крім того, існують випадки, коли API використовується не для торгівлі, а для моніторингу балансу й аналізу портфеля, наприклад, під час ведення звітності або інтеграції з податковими системами.

Безпека під час роботи з API

Важливо не тільки розібратися з технічною частиною пристрою API, а й з їх безпечним використанням для себе.

Як зберігати ключі

API-ключі - це цифрові перепустки, які дають вашому застосунку або торговому боту через API доступ до акаунта на біржі. Їхній витік рівносильний передачі повного контролю над вашими коштами. Саме тому Безпека API ключів - це перший пріоритет під час автоматизації торгівлі.

Зберігати ключі необхідно в зашифрованому вигляді і тільки в локальному середовищі або захищених сховищах. Найкращим рішенням буде використовувати системні змінні оточення або інструменти на кшталт HashiCorp Vault і AWS Secrets Manager. Якщо ви працюєте з кодом, намагайтеся ніколи не включати ключі прямо в скрипти, особливо під час використання систем контролю версій. Зашифровані файли конфігурації та менеджери паролів з двофакторною аутентифікацією також значно знижують ризик несанкціонованого доступу.

Які дозволи відключати

Багато crypto API пропонують гнучкі налаштування прав доступу. Це дає змогу мінімізувати ризики, якщо ключ все-таки опиниться в чужих руках. Насамперед завжди відключайте дозволи на виведення коштів. Жодному торговому боту, чи то Veles, чи то будь-якому іншому, не потрібен прямий доступ до виведення коштів - для торгівлі достатньо дозволів на перегляд балансу і відкриття/закриття ордерів.

Якщо бот працює тільки зі спотом, немає необхідності надавати йому доступ до ф’ючерсів. Якщо ви використовуєте API тільки для аналітики, то зовсім вимкніть можливість торгових операцій. Така сегментація доступу - один із базових методів захисту під час використання API криптобірж.

Використання проксі та обмеження IP

Обмеження за IP - один із найефективніших заходів захисту API-ключів. Більшість бірж дозволяють задати список довірених IP-адрес, з яких дозволено доступ до API. Це означає, що навіть якщо хтось отримає ваш ключ, він не зможе ним скористатися, не перебуваючи в межах дозволеного діапазону IP.

Використання VPN або проксі допомагає забезпечити стабільний і контрольований доступ з однієї IP-адреси, особливо якщо бот працює на сервері. Такий підхід не тільки захищає від зовнішнього втручання, а й дає змогу відстежити будь-які підозрілі спроби підключення. Крім того, регулярний моніторинг логів активності API - хороша практика для тих, хто серйозно ставиться до автоматичної торгівлі через API і використовує криптовалютну торгівлю через код.

Дотримання цих принципів допомагає знизити вразливості та робить використання REST API або WebSocket максимально безпечним навіть в умовах високої волатильності та хакерської активності у сфері крипти.

Як API реалізовано у Veles Finance

Платформа Veles пропонує зручну інтеграцію з усіма топовими біржами через API. Користувач може швидко виконати підключення API до біржі - достатньо вставити ключі та дотримуватися покрокової інструкції. Після підключення система автоматично починає отримувати дані, проводити операції та враховувати всі обмеження за лімітами.

Як працює Veles бот через API - він звертається до біржі за актуальними даними, розраховує параметри входу і виходу і відкриває ордери за алгоритмом, заданим користувачем. Також доступні розширені налаштування безпеки і контроль доступу.

Перевага Veles у тому, що весь процес підключення та налаштування максимально спрощений, і навіть трейдер без досвіду в програмуванні зможе використовувати API криптобірж у своїй стратегії. Таким чином, навіть новачок може легко почати автоматичну торгівлю через API, використовуючи одну з найстабільніших і найгнучкіших платформ 2025 року.