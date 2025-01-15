Лістинг січня 2025 року - ТОП 10 очікуваних проєктів

Початок 2025 року обіцяє бути насиченим у світі криптовалют завдяки низці перспективних проєктів, які готуються до лістингу. Ми зібрали ТОП-10 очікуваних криптопроєктів, які можуть стати чудовою можливістю для всіх гравців, інвесторів і трейдерів. Кожен проєкт виділяється унікальною концепцією і перспективами зростання.

TapSwap

Призначена дата лістингу: 23 січня 2025 року.

TapSwap - проєкт наративу Tap-to-Earn, запущений близько року тому, основна механіка роботи мінідодатка полягає у видобутку ігрової валюти за допомогою тапання по персонажу в головному меню і виконання різних ігрових завдань. Проєкт уже неодноразово робив анонси про лістинг на біржах і щоразу цю дату переносили, через що саме - невідомо, але на початку 2025 року у своїх соціальних мережах команда оголосила про лістинг, який має відбутися 23 січня. Ком’юніті покладає надії на те, що ця дата буде остаточною і вони отримають свій заслужений аірдроп токенів.

W-Coin

Призначена дата лістингу: 25 січня 2025 року.

W-Coin - ще один проєкт із сектора тапалок, який своїм функціоналом практично повністю нагадує прабатька - Notcoin, але має одну відмінну функцію - це стейкінг зароблених ігрових монет під певний відсоток. У січні 2025 року розробники застосунку у своїх соціальних мережах оголосили про остаточну дату лістингу, призначену на 25 січня.

SEED

Передбачувана дата лістингу: січень - лютий 2025 року.

SEED - це міні-додаток усередині соціальної мережі Telegram. Головна мета платформи - об’єднати користувачів для розвитку ком’юніті, поліпшення ігрового функціоналу та взаємодії в застосунку для отримання задоволення і нагород. Один із перших проєктів, який відійшов від механіки тапання до пасивного видобутку та на додачу до цього активно розвивається в напрямі створення власних NFT колекцій і маркетплейсу. Точна дата лістингу ще не відома, але вже є великі партнерства і дата закінчення фази фармінгу поінтів - 15 січня.

PocketFi

Передбачувана дата лістингу: лютий 2025 року.

PocketFi - мобільний застосунок у Telegram, спрямований на видобуток ігрової валюти за рахунок пасивного майнінгу. Користувачі можуть накопичувати поінти завдяки пасивному видобутку, здійсненню блокчейн-транзакцій, виконанню різних завдань від проєкту і партнерів, реферальній системі. Фаза видобутку поінтів закінчується наприкінці січня, проте дата лістингу ще офіційно не оголошена. Варто стежити за оновленнями і чекати анонсів від команди проєкту.

Blum

Передбачувана дата лістингу: лютий - березень 2025 року.

Blum - це децентралізована торгова платформа всередині соціальної мережі Telegram. У застосунку закінчився перший сезон із фарму Blum поінтів, який був орієнтований на mini-games і виконання різних квестів від проєкту та його партнерів. У грудні стартував другий сезон з фарму поінтів за рахунок торгівлі на Memepad і за це так само будуть нараховуватися Meme поінти. Команда не раз говорила про свої плани на власний токен платформи $Blum, але будь-якої інформації про конкретну дату лістингу на сьогоднішній день від них, як і раніше, немає. Необхідно стежити за анонсами.

Bums

Передбачувана дата лістингу: лютий - березень 2025 року.

Bums - гра в Telegram, що являє собою цікавий блокчейн-проект. Цей проєкт є яскравим представником сектору Play-to-Earn (грай, щоб заробляти), який ґрунтується на різноплановій ігровій екосистемі, з потенційною можливістю для всіх гравців після отримання аірдропу і TGE стати володарями токенів проєкту. Суть гри полягає в розвитку свого ігрового персонажа і підвищенні його рівня, взаємодіючи з безліччю ігрового функціоналу. У грі все ще триває процес видобутку ігрової валюти й інформації в офіційних джерелах про лістинг на момент 14 січня немає.

NotPixel

Очікувана дата лістингу: кінець січня 2025 року.

NotPixel - міні-додаток у Telegram, де користувачі за різними шаблонами зафарбовують пікселями обрані зображення. У грудні завершилася фаза видобутку поінтів, пройшов розподіл нагород за різні досягнення, було відкрито стейкінг-пул у Telegram для заробітку токенів проєкту $PX, і зараз повним ходом йде підготовка до лістингу на біржах. Найближчим часом команда має оголосити дату клейма і виведення токенів, а також дату лістингу.

PAWS

Очікувана дата лістингу: друга половина січня 2025 року.

PAWS - міні-додаток усередині Telegram, орієнтований на виконання незвичних квестів і on-chain взаємодії на блокчейні TON для отримання поінтів, які впливають на розмір аірдропу токенів проєкту. На початку січня 2025 року команда розробників випустила список із критеріїв для отримання аірдропу і в найближчий місяць готує анонси про випуск ваучерів і дату лістингу свого токена.

Bombie

Передбачувана дата лістингу: лютий - березень 2025 року.

Bombie - блокчейн-гра від команди Catizen з елементами PvP-режиму, де гравці змагаються за винагороди в токенах. Унікальна механіка і яскравий дизайн роблять проєкт одним із найочікуваніших у GameFi. У грі активно триває фаза прокачування акаунта й інформації від команди про дату її завершення, а також лістинг токена поки що немає.

HRUM

Передбачувана дата лістингу: лютий - березень 2025 року.

HRUM - міні-додаток, основна суть якого полягає у видобутку ігрової валюти через відкриття печива з передбаченням, виконання ігрових завдань і взаємодії в чаті зі штучним інтелектом. Дата лістингу токена проєкту не оголошена, триває фаза видобутку поінтів.

Висновок

Січень 2025 року стане місяцем запуску безлічі цікавих криптопроєктів. Кожен із представлених у статті має унікальні переваги і може стати успішною інвестицією. Рекомендуємо заздалегідь вивчити проєкти і бути готовим до лістингу в усіх аспектах.

Запитання, які часто ставлять

1. Лістинг TapSwap все ж відбудеться цього року?

Так, після численних переносів, команда TapSwap зробила анонс про лістинг, який заплановано на 23 січня 2025 року.

2. Який проєкт інтегрує NFT колекції у свій додаток і за його межі?

Проєкт SEED почав проявляти ініціативу щодо створення NFT колекцій та маркетплейсу для них.

3. що таке Bums?

Bums - ігрова платформа GameFi з майбутніми винагородами в криптовалюті.

4. Які біржі братимуть участь у лістингах?

Очікуються лістинг на таких платформах, як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

5. Що слід зробити і вивчити при підготовці до лістингу?

Пройдіть реєстрацію та верифікацію на біржі, поповніть біржовий баланс заздалегідь і вивчіть стратегію short-spot для торгівлі на лістингу і не тільки.