Листинги января 2025 - ТОП 10 ожидаемых проектов

Начало 2025 года обещает быть насыщенным в мире криптовалют благодаря ряду перспективных проектов, которые готовятся к листингу. Мы собрали ТОП-10 ожидаемых криптопроектов, которые могут стать отличной возможностью для всех игроков, инвесторов и трейдеров. Каждый проект выделяется уникальной концепцией и перспективами роста.

TapSwap

Назначенная дата листинга: 23 января 2025 года. TapSwap – проект нарратива Tap-to-Earn, запущенный около года назад, основная механика работы мини-приложения заключается в добыче игровой валюты посредством тапания по персонажу в главном меню и выполнения различных игровых заданий. Проект уже ни раз делал анонсы о листинге на биржах и каждый раз эта дата переносилась, из-за чего именно неизвестно, но в начале 2025 года в своих социальных сетях команда объявила о листинге, который должен состояться 23 января. Комьюнити возлагает надежды на то, что эта дата будет окончательной и они получат свой заслуженный аирдроп токенов.

W-Coin

Назначенная дата листинга: 25 января 2025 года. W-Coin – еще один проект из сектора тапалок, который своим функционалом практически полностью напоминает прародителя - Notcoin, но имеет одну отличительную функцию - это стейкинг заработанных игровых монет под определенный процент. В январе 2025 года разработчики приложения в своих социальных сетях объявила об окончательной дате листинга, назначенной на 25 января.

SEED

Предполагаемая дата листинга: январь - февраль 2025 года. SEED – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram. Главная цель платформы – объединить пользователей для развития комьюнити, улучшения игрового функционала и взаимодействия в приложении для получения удовольствия и наград. Один из первых проектов, который отошел от механики тапания к пассивной добыче и вдобавок к этому активно развивается в направлении создания собственных NFT коллекций и маркетплейса. Точная дата листинга еще не известна, но уже имеются крупные партнерства и дата окончания фазы фарминга поинтов – 15 января.

PocketFi

Предполагаемая дата листинга: февраль 2025 года. PocketFi – мобильное приложение в Telegram, направленное на добычу игровой валюты за счет пассивного майнинга. Пользователи могут накапливать поинты благодаря пассивной добычи, совершению блокчейн транзакций, выполнению различных заданий от проекта и партнеров, реферальной системе. Фаза добычи поинтов заканчивается в конце января, однако дата листинга еще официально не объявлена. Стоить следить за обновлениями и ждать анонсов от команды проекта.

Blum

Предполагаемая дата листинга: февраль - март 2025 года. Blum – это децентрализованная торговая платформа внутри социальной сети Telegram. В приложении закончился первый сезон по фарму Blum поинтов, который был ориентирован на mini-games и выполнение различных квестов от проекта и его партнеров. В декабря стартовал второй сезон по фарму поинтов за счет торговли на Memepad и за это так же будут начисляться Meme поинты. Команда ни раз говорила о своих планах на собственный токен платформы $Blum, но какой-либо информации о конкретной дате листинга на сегодняшний день от них по прежнему нет. Необходимо следить за анонсами.

Bums

Предполагаемая дата листинга: февраль - март 2025 года. Bums – игра в Telegram представляющая собой интересный блокчейн-проект. Данный проект является ярким представителем сектора Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать), который основывается на разноплановой игровой экосистеме, с потенциальной возможностью для всех игроков после получения аирдропа и TGE стать обладателями токенов проекта. Суть игры заключается в развитии своего игрового персонажа и повышении его уровня, взаимодействуя со множеством игрового функционала. В игре все еще идет процесс добычи игровой валюты и информации в официальных источниках о листинге на момент 14 января нет.

NotPixel

Ожидаемая дата листинга: конец января 2025 года. NotPixel – мини-приложение в Telegram, где пользователи по различным шаблонам закрашивают пикселями выбранные изображения. В декабре завершилась фаза добычи поинтов, прошло распределение наград за различные достижения, был открыт стейкинг пул в Telegram для заработка токенов проекта $PX и сейчас полным ходом идет подготовка к листингу на биржах. В ближайшее время команда должна объявить дату клейма и вывода токенов, а также дату листинга.

PAWS

Ожидаемая дата листинга: вторая половина января 2025 года. PAWS – мини-приложение внутри Telegram, ориентированное на выполнение необычных квестов и on-chain взаимодействия на блокчейне TON для получения поинтов, которые влияют на размер аирдропа токенов проекта. В начале января 2025 года команда разработчиков выпустила список из критериев для получения аирдропа и в ближайший месяц готовит анонсы о выпуске ваучеров и дате листинга своего токена.

Bombie

Предполагаемая дата листинга: февраль - март 2025 года. Bombie — блокчейн-игра от команды Catizen с элементами PvP-режима, где игроки соревнуются за вознаграждения в токенах. Уникальная механика и яркий дизайн делают проект одним из самых ожидаемых в GameFi. В игре активно идет фаза прокачки аккаунта и информации от команды о дате ее завершения, а также листинге токена пока что нет.

HRUM

Предполагаемая дата листинга: февраль - март 2025 года. HRUM – мини-приложение, основная суть которого заключается в добычи игровой валюты через открытие печенья с предсказанием, выполнение игровых заданий и взаимодействия в чате с искусственным интеллектом. Дата листинга токена проекта не объявлена, идет фаза добычи поинтов.

Заключение

Январь 2025 года станет месяцем запуска множества интересных криптопроектов. Каждый из представленных в статье имеет уникальные преимущества и может стать успешной инвестицией. Рекомендуем заранее изучить проекты и быть готовым к листингу во всех аспектах.

Часто задаваемые вопросы

1. Листинг TapSwap все же состоится в этом году?

Да, после многочисленных переносов, команда TapSwap сделала анонс о листинг, который запланирован на 23 января 2025 года.

2. Какой проект интегрирует NFT коллекции в свое приложение и за его пределы?

Проект SEED начал проявлять инициативу по созданию NFT коллекций и маркетплейса для них.

3. Что такое Bums?

Bums — игровая платформа GameFi с будущими вознаграждениями в криптовалюте.

4. Какие биржи будут участвовать в листингах?

Ожидаютсяся листинг на таких платформах, как Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

5. Что следует сделать и изучить при подготовке к листингу?

Пройдите регистрацию и верификацию на бирже, пополните биржевой баланс заранее и изучите стратегию short-spot для торговли на листинге и не только.