Ринкові та лімітні ордери. У чому різниця і що краще?

Важливою і основною деталлю трейдингу як криптовалютами, так і традиційними фінансами є ордери. Саме за допомогою них трейдери здійснюють свої угоди, і саме за їх використання вони платять комісію біржі.

Ордер - це наказ, який трейдер надсилає торговому майданчику, щоб він виконав його потребу в купівлі або продажу. Ордер може бути виконаний у цю секунду або в майбутньому. Ці критерії залежать від бажання трейдера

Ордери бувають двох видів: ринкові та лімітні.

Ринкові ордери: простота і швидкість

Ринковий ордер - це команда, яка дає можливість купити або продати актив за поточною ринковою ціною. Цей тип ордера забезпечить вам миттєве виконання угоди, що особливо актуально в умовах стрімкої зміни цін.

Плюси ринкових ордерів:

1. Миттєве виконання: Ви отримуєте можливість оперативно відкрити і закрити угоду, що вкрай корисно в момент бурхливої волатильності. 2. Легкість у використанні: Навіть новачки можуть легко впоратися з ринковими ордерами, адже для їхнього встановлення не потрібен глибокий аналіз цінових показників. 3. Гарантія виконання: Цей тип належить до «наказів», які реалізуються за всіх доступних контрагентів.

Мінуси ринкових ордерів:

1. Ковзне виконання: В умовах сильної волатильності і проблем зі з’єднанням з біржею може статися «залипання» за ціною, коли фактична ціна угоди різниться з очікуваною. 2. Виконання тільки за поточною ціною: Купівля або продаж тут і зараз не дає можливості заздалегідь визначитися з ціною, за якою трейдер захоче вийти.

Лімітні ордери: контроль і стратегія

Лімітний ордер дає вам змогу зафіксувати ціну, за якою ви готові купити або продати актив. Він підходить для більш продуманих стратегій і може бути виконаний тільки за вказаною вами ціною.

Плюси лімітних ордерів:

1. Детальний контроль цін: Ви самі визначаєте ціну, за якою плануєте провести операцію. 2. Відсутність ковзання: Оскільки ви обираєте бажану ціну, ви захищаєтеся від впливу різких ринкових коливань. 3. Стратегічні можливості: Лімітні ордери ідеально підходять для реалізації різних торгових стратегій, адже ви заздалегідь фіксуєте бажану ціну.

Мінуси лімітних ордерів:

1. Ризик неповного виконання: Ринок може різким рухом піти до вашого лімітного ордера і не повністю його виконати через брак ліквідності. 2. Можлива затримка: Лімітні ордери можуть пройти довше, ніж очікується, що в умовах актуального ринку може обернутися втраченою можливістю.

Вибір між лімітними та ринковими ордерами

Важливість вибору між лімітними і ринковими ордерами залежить від вашої стратегії торгівлі, рівня досвіду і поточних умов на ринку.

— Ринкові ордери кращі, коли мета полягає в тому, щоб швидко здійснити операцію. Наприклад, якщо в ринку починає відбуватися швидкий рух цін, ви можете втратити можливість, якщо намагатиметеся встановити лімітний ордер.

— Лімітні ордери ідеальні, коли ви хочете контролювати ціну угоди і готові почекати, поки ринок не досягне потрібного рівня. Це чудовий спосіб управління ризиками та реалізації торгових стратегій.

Висновок

Знання різних типів ордерів на криптобіржах - ключ до успішної торгівлі. Лімітні та ринкові ордери відкривають різні підходи до укладення угод, і розуміння цих інструментів може призвести до більш ефективних результатів. Як новачок, ви можете використовувати ці поради для формування своєї стратегії та розвитку навичок у світі криптовалютної торгівлі.