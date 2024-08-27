Рыночные и лимитные ордера. В чем разница и что лучше?

Важной и основной деталью трейдинга как криптовалютами, так и традиционными финансами являются ордера. Именно с помощью них трейдеры осуществляют свои сделки, и именно за их использование они платят комиссию бирже.

Ордер – это приказ, который трейдер посылает торговой площадке, чтобы она исполнила его потребность в покупке или продаже. Ордер может быть исполнен в данную секунду или в будущем. Эти критерии зависят от желания трейдера

Ордера бывают двух видов: рыночные и лимитные.

Рыночные ордера: простота и скорость

Рыночный ордер — это команда, которая даёт возможность купить или продать актив по текущей рыночной цене. Этот тип ордера обеспечит вам мгновенное исполнение сделки, что особенно актуально в условиях стремительного изменения цен.

Плюсы рыночных ордеров:

1. Мгновенное исполнение: Вы получаете возможность оперативно открыть и закрыть сделку, что крайне полезно в момент бурной волатильности.

2. Лёгкость в использовании: Даже новички могут легко справиться с рыночными ордерами, ведь для их установки не требуется глубокий анализ ценовых показателей.

3. Гарантия выполнения: Данный тип относится к «приказам» которые реализуются при всех доступных контрагентах.

Минусы рыночных ордеров:

1. Скользящее исполнение: В условиях сильной волатильности и проблем с соединением с биржей может произойти «залипание» по цене, когда фактическая цена сделки разнится с ожидаемой.

2. Исполнение только по текущей цене: Покупка или продажа здесь и сейчас не дает возможности заранее определиться с ценой по которой трейдер захочет выйти.

Лимитные ордера: контроль и стратегия

Лимитный ордер позволяет вам зафиксировать цену, по которой вы готовы купить или продать актив. Он подходит для более продуманных стратегий и может быть выполнен только по указанной вами цене.

Плюсы лимитных ордеров:

1. Подробный контроль цен: Вы сами определяете цену, по которому планируете провести сделку.

2. Отсутствие скольжения: Поскольку вы выбираете желаемую цену, вы защищаетесь от влияния резких рыночных колебаний.

3. Стратегические возможности: Лимитные ордера идеально подходят для реализации различных торговых стратегий, ведь вы заранее фиксируете желаемую цену.

Минусы лимитных ордеров:

1. Риск неполного исполнения: Рынок может резким движением пойти к вашему лимитному ордеру и не полностью его исполнить по причине нехватки ликвидности.

2. Возможная задержка: Лимитные ордера могут пройти дольше, чем ожидается, что в условиях актуального рынка может обернуться упущенной возможностью.

Выбор между лимитными и рыночными ордерами

Важность выбора между лимитными и рыночными ордерами зависит от вашей стратегии торговли, уровня опыта и текущих условий на рынке.

— Рыночные ордера предпочтительны, когда цель состоит в том, чтобы быстро совершить сделку. Например, если в рынке начинает происходить быстрое движение цен, вы можете потерять возможность, если будете пытаться установить лимитный ордер.

— Лимитные ордера идеальны, когда вы хотите контролировать цену сделки и готовы подождать, пока рынок не достигнет нужного уровня. Это отличный способ управления рисками и реализации торговых стратегий.

Заключение

Знание различных типов ордеров на криптобиржах — ключ к успешной торговле. Лимитные и рыночные ордера открывают различные подходы к заключению сделок, и понимание этих инструментов может привести к более эффективным результатам. Как новичок, вы можете использовать эти советы для формирования своей стратегии и развитии навыков в мире криптовалютной торговли.