Бот на паладій заробив 58.41%. Розбираємо на його прикладі оновлену статистику бектестів

Раніше бектест показував прибуток і список угод — висновки ви робили самі. Тепер у розділі «Статистика» з’явилося три нових блоки метрик. Пояснюємо їх на бектесті XPD BOT.

ROI: +58.41%

+58.41% МПУ: -142.86 USDT / -9.21%

-142.86 USDT / -9.21% Угод за період: 46

46 Макс. час в угоді: 13 днів

1. Тег «Хороший результат» — висновок, який прораховано за вас

Зелений тег у шапці ставиться за формулою: прибуток по Net вище нуля, Recovery Factor більше 1, максимальна просадка менше 60% депозиту, мінімум 30 закритих угод і жодної відкритої на кінець тесту. Бот на паладії проходить за всіма п’ятьма умовами.

Що це дає: не потрібно читати сорок метрик, щоб зрозуміти, чи варто дивитися стратегію далі. Якщо замість зеленого тега стоїть «Недостатньо даних», «Підвищене навантаження на депозит» або «Гірше за Buy & Hold» — спочатку розбираємося з причиною, потім запускаємо (або не запускаємо) стратегію.

2. Порівняння з ринком — бот заробляє чи просто зростає актив?

Паладій за період тесту подешевшав на 17.74%. Купівля металу на 300 USDT дала б мінус 53 USDT, бот дав плюс 175.22 USDT. Різниця — 228 USDT на тому ж депозиті та тому ж інструменті.

Що це дає: розуміння того, звідки взявся прибуток. Якщо бот у плюсі на 40%, а актив за цей час зріс на 60%, метрика «Порівняння з Buy & Hold» покаже мінус — стратегія відстала від ринку.

3. МПУ до депозиту — запас міцності рахунку

47.62%. Ціна йшла проти позиції на 9.21% від середньої ціни входу, і при плечі x5 це забрало майже половину депозиту в незакритий мінус.

Що це дає: видно, скільки ще бот витримав би. Приблизно стільки ж руху проти позиції — і депозиту б не вистачило. Маржа тут перехресна, тому другий бот на тому ж рахунку ділив би цей запас із першим.

4. Recovery Factor — співвідношення заробітку та ризику

1.23. Бот заробив 175 USDT, максимально ризикуючи 143 USDT.

Що це дає: одна цифра замість порівняння двох. Вище 1 — прибуток перекрив просадку, нижче 1 — ви ризикували більшим, ніж заробили, і з’являється тег «Слабке співвідношення прибутку та ризику».

5. Вінрейт 100% — це особливість налаштування, а не безпомилковості алгоритму

Стоп-лосу в боті немає: вихід лише по тейк-профіту 1%, а на просадці додаються ордери сітки, причому кожен наступний ставиться лише при підтвердженні по CCI та RSI. Угода закривається виключно в плюс — звідси 46 прибуткових із 46 і порожній рядок «Стоп-лоси». Доки ціна не повернеться в плюс, позиція не закривається: найдовша угода тривала 13 днів 7 годин.

Що це дає: вінрейт перестає вводити в оману. Поруч із ним стоять МПУ, максимальний час в угоді та період в угодах (34.17% часу бектесту) — разом вони показують, за рахунок чого стратегія набирає свої відсотки.

6. Net замість Gross — те, що реально залишилося б на рахунку

Перемикач у шапці перераховує прибуток, ROI, Profit Factor, середню угоду та решту грошових метрик із комісіями та без. За замовчуванням увімкнено Net. Тут комісії забрали 14.25 USDT — 7.5% валового прибутку. Теги при цьому завжди рахуються по Net, навіть якщо ви увімкнули показ Gross.

Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Бектести не гарантують майбутніх результатів. Торгівля криптовалютами пов’язана з ризиком втрати капіталу.