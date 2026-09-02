Бот на палладий заработал 58.41%. Разбираем на его примере обновлённую статистику бэктестов

Раньше бэктест показывал прибыль и список сделок — выводы вы делали сами. Теперь в разделе «Статистика» появилось три новых блока метрик. Объясняем их на бэктесте XPD BOT.

ROI: +58.41%

+58.41% МПУ: -142.86 USDT / -9.21%

-142.86 USDT / -9.21% Сделок за период: 46

46 Макс. время в сделке: 13 дней

1. Тег «Хороший результат» — вывод, который просчитан за вас

Зелёный тег в шапке ставится исходя из формулы: прибыль по Net выше нуля, Recovery Factor больше 1, максимальная просадка меньше 60% депозита, минимум 30 закрытых сделок и ни одной открытой на конец теста. Бот на палладии проходит по всем пяти условиям.

Что это даёт: не нужно читать сорок метрик, чтобы понять, стоит ли смотреть стратегию дальше. Если вместо зелёного тега стоит «Недостаточно данных», «Повышенная нагрузка на депозит» или «Хуже Buy & Hold» — сначала разбираемся с причиной, потом запускаем (или не запускаем) стратегию.

2. Сравнение с рынком — бот зарабатывает или просто растёт актив?

Палладий за период теста подешевел на 17.74%. Покупка металла на 300 USDT дала бы минус 53 USDT, бот дал плюс 175.22 USDT. Разница — 228 USDT на том же депозите и том же инструменте.

Что это даёт: понимание того, откуда взялась прибыль. Если бот в плюсе на 40%, а актив за это время вырос на 60%, метрика «Сравнение с Buy & Hold» покажет минус — стратегия отстала от рынка.

3. МПУ к депозиту — запас прочности счёта

47.62%. Цена уходила против позиции на 9.21% от средней цены входа, и при плече x5 это забрало почти половину депозита в незакрытый минус.

Что это даёт: видно, сколько ещё бот выдержал бы. Примерно столько же движения против позиции — и депозита бы не хватило. Маржа здесь перекрёстная, поэтому второй бот на том же счёте делил бы этот запас с первым.

4. Recovery Factor — соотношение заработка и риска

1.23. Бот заработал 175 USDT, максимально рискуя 143 USDT.

Что это даёт: одна цифра вместо сравнения двух. Выше 1 — прибыль перекрыла просадку, ниже 1 — вы рисковали большим, чем заработали, и появляется тег «Слабое соотношение прибыли и риска».

5. Винрейт 100% — это особенность настройки, а не безошибочности алгоритма

Стоп-лосса в боте нет: выход только по тейк-профиту 1%, а на просадке добираются ордера сетки, причём каждый следующий ставится только при подтверждении по CCI и RSI. Сделка закрывается исключительно в плюс — отсюда 46 прибыльных из 46 и пустая строка «Стоп-лоссы». Пока цена не вернётся в плюс, позиция не закрывается: самая долгая сделка длилась 13 дней 7 часов.

Что это даёт: винрейт перестаёт вводить в заблуждение. Рядом с ним стоят МПУ, максимальное время в сделке и период в сделках (34.17% времени бэктеста) — вместе они показывают, за счёт чего стратегия набирает свои проценты.

6. Net вместо Gross — то, что реально осталось бы на счёте

Переключатель в шапке пересчитывает прибыль, ROI, Profit Factor, среднюю сделку и остальные денежные метрики с комиссиями и без. По умолчанию включён Net. Здесь комиссии забрали 14.25 USDT — 7.5% валовой прибыли. Теги при этом всегда считаются по Net, даже если вы включили показ Gross.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Бэктесты не гарантируют будущих результатов. Торговля криптовалютами сопряжена с риском потери капитала.