Вересень 2026 | Підсумки місяця з Veles

Вересень став для Veles місяцем великих запусків. Ми вийшли за рамки алготрейдингу і запустили Veles Брокер, додали маркетскан (перевірку стратегії одразу на кількох монетах), дали можливість самостійно апгрейдити тариф і підключили біржу Blofin.

Паралельно провели одразу два турніри: командне змагання Veles × Bybit із призовим фондом 100 000 USDT і закритий турнір для користувачів Veles Брокер. Для кожного зі змагань ми зібрали добірки ботів для набору об’єму, а також порахували, який баланс тримати на біржі, щоб ботів не ліквідувало.

Докладніше про це та інші новини вересня читайте нижче.

Статистика Veles за вересень

Торговий об’єм: $485M

$485M Сумарний прибуток користувачів: $1.94M

$1.94M У рекордний день ви заробили $160K 🔥

$160K 🔥 Ви закрили 1.62M угод і протестували стратегії на понад 8 мільйонах років даних

Головні події вересня

1. Запустили Veles Брокер

Veles Брокер дозволяє торгувати ботами та вручну на ліквідності Bybit, а керувати рахунком — прямо з кабінету Veles. Що це дає:

Єдиний пульт керування ботами й активами — більше не потрібно перемикатися між вкладками та застосунками.

ботами й активами — більше не потрібно перемикатися між вкладками та застосунками. Уся торгова ліквідність Bybit у вашому розпорядженні.

у вашому розпорядженні. Економія 25–30% на комісії Taker і Maker.

на комісії Taker і Maker. Єдине вікно підтримки з будь-яких питань — достатньо написати в @VelesSupportBot.

Підключити Veles Брокер можна в особистому кабінеті.

2. Маркетскан — один бектест на кілька монет

Раніше, щоб дізнатися, на якій монеті стратегія відпрацює краще, доводилося запускати окремий бектест для кожної монети. Тепер маркетскан перевірить стратегію на всіх обраних монетах і збере результати в спільну таблицю.

Якщо ви новачок — додайте в бектест кілька монет, відсортуйте таблицю за ROI, чистим прибутком, вінрейтом або МПУ і запустіть бота на монету з найкращими показниками.

— додайте в бектест кілька монет, відсортуйте таблицю за ROI, чистим прибутком, вінрейтом або МПУ і запустіть бота на монету з найкращими показниками. Якщо у вас є досвід — зберіть портфель із ботів на кілька монет: задайте ліміт одночасних угод, дізнайтеся потрібний депозит і пікове навантаження, дивіться накопичений прибуток по днях і сумарне просідання.

Почати знайомство з маркетсканом можна з мультипарного бота. Докладніше — у нашій довідці.

3. Апгрейд тарифу — оновлення, про яке нас просили багато користувачів

Тепер ви можете самостійно і швидко перевести свій тариф на новий рівень, якщо вам:

не вистачає лімітів для бектестів

потрібно більше років аналізу

потрібні додаткові можливості тарифу

потрібно більше одночасних запусків

потрібен вищий пріоритет розрахунку

Вартість апгрейду розраховується прозоро, а новий рівень вмикається одразу після оплати. Зробити апгрейд.

4. Нові метрики бектестів у мобільних застосунках

Оновлена статистика бектестів із тегами оцінки, порівнянням із Buy & Hold, Recovery Factor і перемикачем Net / Gross тепер доступна в iOS та Android. Що означає кожна метрика, розібрали в статті на прикладі бота для паладію.

5. Підключили біржу Blofin

Ми цінуємо автоматизацію торгівлі без зайвих обмежень, тому тепер ви можете торгувати без KYC і відеоверифікації на біржі Blofin. Паралельно наша команда вже почала роботу над окремою добіркою торгових стратегій, заточених саме під механіку та волатильність біржі. Більше деталей у нашій статті.

6. Турніри вересня

Veles × Bybit. Bybit зібрав в одному змаганні трейдерів із різних платформ і розіграє між ними 100 000 USDT, а призи — від 10 до 10 000 USDT. Що більше учасників у команді Veles, то більша наша частка нагород. Як приєднатися, розповіли в статті.

Bybit зібрав в одному змаганні трейдерів із різних платформ і розіграє між ними 100 000 USDT, а призи — від 10 до 10 000 USDT. Що більше учасників у команді Veles, то більша наша частка нагород. Як приєднатися, розповіли в статті. Закритий турнір Veles Брокер. 50 призів за торговий об’єм на ф’ючерсах: USDT на гаманець, підписки Backtests Pro і бонуси на рахунок Veles. Поріг допуску — 20 000 USDT об’єму, а комісії Veles для клієнтів Veles Брокер відключені до 15 жовтня. Умови — у статті.

7. Добірки ботів вересня

У вересні ми робили акцент на ботах для набору об’єму — можна одразу брати й запускати (попередньо протестуйте через бектест), а можна використовувати як основу для своїх стратегій.

Прибуток/ROI: +24.61 USDT/24.64%

МПУ: -14.65 USDT/-8.65%

Депозит: 100 USDT (плече x3)

Що далі

Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. У жовтні підіб’ємо підсумки турнірів і продовжимо випускати оновлення — оновлюйте наші застосунки в App Store та Google Play. Побачимося в наступному звіті, і всім зеленого PNL!