Вересень 2026 | Підсумки місяця з Veles
Вересень став для Veles місяцем великих запусків. Ми вийшли за рамки алготрейдингу і запустили Veles Брокер, додали маркетскан (перевірку стратегії одразу на кількох монетах), дали можливість самостійно апгрейдити тариф і підключили біржу Blofin.
Паралельно провели одразу два турніри: командне змагання Veles × Bybit із призовим фондом 100 000 USDT і закритий турнір для користувачів Veles Брокер. Для кожного зі змагань ми зібрали добірки ботів для набору об’єму, а також порахували, який баланс тримати на біржі, щоб ботів не ліквідувало.
Докладніше про це та інші новини вересня читайте нижче.
Статистика Veles за вересень
- Торговий об’єм: $485M
- Сумарний прибуток користувачів: $1.94M
- У рекордний день ви заробили $160K 🔥
- Ви закрили 1.62M угод і протестували стратегії на понад 8 мільйонах років даних
Головні події вересня
1. Запустили Veles Брокер
Veles Брокер дозволяє торгувати ботами та вручну на ліквідності Bybit, а керувати рахунком — прямо з кабінету Veles. Що це дає:
- Єдиний пульт керування ботами й активами — більше не потрібно перемикатися між вкладками та застосунками.
- Уся торгова ліквідність Bybit у вашому розпорядженні.
- Економія 25–30% на комісії Taker і Maker.
- Єдине вікно підтримки з будь-яких питань — достатньо написати в @VelesSupportBot.
Підключити Veles Брокер можна в особистому кабінеті.
2. Маркетскан — один бектест на кілька монет
Раніше, щоб дізнатися, на якій монеті стратегія відпрацює краще, доводилося запускати окремий бектест для кожної монети. Тепер маркетскан перевірить стратегію на всіх обраних монетах і збере результати в спільну таблицю.
- Якщо ви новачок — додайте в бектест кілька монет, відсортуйте таблицю за ROI, чистим прибутком, вінрейтом або МПУ і запустіть бота на монету з найкращими показниками.
- Якщо у вас є досвід — зберіть портфель із ботів на кілька монет: задайте ліміт одночасних угод, дізнайтеся потрібний депозит і пікове навантаження, дивіться накопичений прибуток по днях і сумарне просідання.
Почати знайомство з маркетсканом можна з мультипарного бота. Докладніше — у нашій довідці.
3. Апгрейд тарифу — оновлення, про яке нас просили багато користувачів
Тепер ви можете самостійно і швидко перевести свій тариф на новий рівень, якщо вам:
- не вистачає лімітів для бектестів
- потрібно більше років аналізу
- потрібні додаткові можливості тарифу
- потрібно більше одночасних запусків
- потрібен вищий пріоритет розрахунку
Вартість апгрейду розраховується прозоро, а новий рівень вмикається одразу після оплати. Зробити апгрейд.
4. Нові метрики бектестів у мобільних застосунках
Оновлена статистика бектестів із тегами оцінки, порівнянням із Buy & Hold, Recovery Factor і перемикачем Net / Gross тепер доступна в iOS та Android. Що означає кожна метрика, розібрали в статті на прикладі бота для паладію.
5. Підключили біржу Blofin
Ми цінуємо автоматизацію торгівлі без зайвих обмежень, тому тепер ви можете торгувати без KYC і відеоверифікації на біржі Blofin. Паралельно наша команда вже почала роботу над окремою добіркою торгових стратегій, заточених саме під механіку та волатильність біржі. Більше деталей у нашій статті.
6. Турніри вересня
- Veles × Bybit. Bybit зібрав в одному змаганні трейдерів із різних платформ і розіграє між ними 100 000 USDT, а призи — від 10 до 10 000 USDT. Що більше учасників у команді Veles, то більша наша частка нагород. Як приєднатися, розповіли в статті.
- Закритий турнір Veles Брокер. 50 призів за торговий об’єм на ф’ючерсах: USDT на гаманець, підписки Backtests Pro і бонуси на рахунок Veles. Поріг допуску — 20 000 USDT об’єму, а комісії Veles для клієнтів Veles Брокер відключені до 15 жовтня. Умови — у статті.
7. Добірки ботів вересня
У вересні ми робили акцент на ботах для набору об’єму — можна одразу брати й запускати (попередньо протестуйте через бектест), а можна використовувати як основу для своїх стратегій.
- Високочастотні боти для турніру Veles × Bybit
- Чотири боти для швидкого нарощування об’ємів
- Найкращий бот вересня — HYPE september bot: +22.13% до Buy & Hold і 91 811 USDT об’єму
- Бот на паладій на чотирьох біржах
- Бот на газ — NATGAS LONG CLASSIC BOT
- Прибуток/ROI: +24.61 USDT/24.64%
- МПУ: -14.65 USDT/-8.65%
- Депозит: 100 USDT (плече x3)
- Обрані бектести на XRP з різним ступенем ризику:
- XRP Guard Bot
- Прибуток/ROI: +189.72 USDT/63.24%
- МПУ: -29.23 USDT/-45.18%
- Депозит: 300 USDT (плече x2)
- XRP Liquidity Rebound Bot
- Прибуток/ROI: +410.85 USDT/136.95%
- МПУ: -96.7 USDT/-16.14%
- Депозит: 300 USDT (плече x2)
- XRP Momentum Rebound Bot
- Прибуток/ROI: +882.1 USDT/294.03%
- МПУ: -174.71 USDT/-45.01%
- Депозит: 300 USDT (плече x2)
- XRP Guard Bot
Що далі
Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. У жовтні підіб’ємо підсумки турнірів і продовжимо випускати оновлення — оновлюйте наші застосунки в App Store та Google Play. Побачимося в наступному звіті, і всім зеленого PNL!