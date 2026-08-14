Акції vs Торгові боти на синтетичні акції

Коли заходить розмова про акції американських компаній, багато хто думає, які папери купити — Nvidia, Tesla чи Microsoft. Але на прибуток впливає й інше: що ви робитимете з цими акціями.

Один варіант — купити й тримати. Інший — довірити їх торговому боту, який здійснює угоди за вас. Розібрали обидва підходи і порівняємо їх на реальних даних за останні пів року.

Замість вступу

У цій статті ми розібрали 5 ботів на синтетичні акції. Щоб їх було просто і зручно знайти, зібрали для вас таблицю з показниками ботів.

Акції нерідко приносять збитки

Припустимо, рахунок відкрито й акції куплено. Однак власник акції заробляє лише тоді, коли папір зростає. Якщо ринок падає або стоїть на місці, портфель іде в мінус, і вплинути на це не можна — залишається чекати розвороту.

Тут на допомогу і приходять торгові боти.

Як працює бот і чим він торгує

Бот працює не зі звичайними акціями, а з їхніми синтетичними версіями. Синтетична (або токенізована) акція — це токен на криптобіржі, ціна якого повторює ціну реального паперу. Якщо ви купуєте токен NVDA, ви отримуєте ту саму динаміку, що й у акції Nvidia, але угода проходить на криптрахунку за стейблкоїни — криптовалюту з ціною, прив’язаною до долара (найвідоміший приклад — USDT).

У такому форматі вам не потрібно вгадувати момент для купівлі: бот торгує цілодобово, не залежить від біржових сесій, а поріг входу починається від кількох десятків доларів. Достатньо криптогаманця і доступу до біржі.

Підключити бота можна за кілька дій. Ви заводите акаунт на криптобіржі і через API (програмний інтерфейс, за яким бот отримує право торгувати від вашого імені) пов’язуєте його з нашою платформою. Після цього бот бере готовий пресет — стратегію, яку зібрав наш експерт і заздалегідь перевірив на бектесті (прогоні за минулими котируваннями активу) — і здійснює угоди з синтетичними акціями замість вас.

Головна відмінність від простого утримання в тому, що бот реагує на рух ціни в обидва боки. Він уміє заробляти і на зростанні, і на падінні, тому менше залежить від того, куди піде ринок.

Що показують цифри: утримання проти ботів

Останні пів року видалися нервовими: біткоїн опускався нижче 60 000 доларів, криптовалюти трималися в зоні страху (індекс страху та жадібності коливався близько 20–26 зі 100), а акції повелися по-різному. Порівняємо обидва підходи саме на цьому тлі.

Уявімо, що 1 січня 2026 року ви зібрали портфель з акцій п’яти компаній і вклали по 300 USDT у кожну — усього 1500 USDT.

Минуло трохи більше пів року. Порахуємо, скільки ви отримали б, якби продали акції прямо зараз.

Збиток склав би −163 USDT (−11%): 1500 USDT перетворилися б на 1337. У плюс вийшла лише одна позиція, а портфель загалом просів.

↑ NVDA (Nvidia, чипи та штучний інтелект) +13%

↓ MSFT (Microsoft, програмне забезпечення та хмарні сервіси) −19,5%

↓ TSLA (Tesla, електромобілі) −9%

↓ MSTR (Strategy, колишня MicroStrategy — компанія, яка тримає біткоїн на балансі) −37%

↓ HOOD (Robinhood, брокерський застосунок) −2%

Тепер подивимося, що сталося б, якби замість купівлі акцій ви запустили на кожен папір торгового бота — на ті ж 300 USDT на кожного.

Прибуток склав би +132 USDT (+9%): 1500 USDT перетворилися б на 1632. Усі п’ять ботів вийшли в плюс.

Різниця між двома підходами склала 300 USDT на користь ботів.

За пів року з невеликим просте утримання цих п’яти акцій увело портфель у мінус на 11 відсотків. Провали Microsoft і особливо Strategy переважили загальний результат, і один зростаючий актив не врятував портфель. З ботами картина інша: у плюсі опинилися всі п’ять позицій і весь портфель, тому що боти торгували на русі ціни й не залежали від загального напрямку ринку.

Актуальна статистика за липень

Ми вирішили стежити за ботами щомісяця — вони заробили 16,7% за липень.

З першим плечем — +152,3 USDT до портфеля

↑ NVDA 8,6%

↑ MSFT 4,8%

↑ TSLA 8,1%

↑ MSTR 21,3%

↑ HOOD 8,7%

З третім плечем — +479,7 USDT до портфеля

↑ NVDA 26,1%

↑ MSFT 14,5%

↑ TSLA 25,1%

↑ MSTR 67,4%

↑ HOOD 26,8%

З чого почати

Почати можна за три кроки. Спочатку ви заводите акаунт на криптобіржі, потім підключаєте його до платформи за API, після чого обираєте готовий пресет під потрібну торгову пару. Стратегія вже зібрана й перевірена на історії, тому далі бот торгує за вас.

Дохідність на історичних даних не гарантує такого самого результату в майбутньому: ринок змінюється, і будь-яка торгівля пов’язана з ризиком втрат.