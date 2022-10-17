Переказ коштів між біржами

Зараз як ніколи актуально говорити про переказ коштів між біржами, зокрема це стосується громадян РФ, для яких ймовірність блокування біржі Binance вкрай висока. Для того, щоб не робити все в останній момент, радимо вам розглянути перехід вже зараз. Докладніше про те, що ви можете зробити в разі блокування Європейських криптобірж і гаманців, читайте в нашій статті.

Для початку ви маєте бути зареєстровані на біржі, куди необхідно перевести активи, рекомендуємо BYBIT, OKX і Gate.io. У вас має бути пройдена верифікація на них. Подивитися безпечні біржі можна в цій статье.

Для переказу монет з однієї біржі на іншу потрібно:

Зайти в додаток або на сайт біржі, натиснути «Гаманець» і «Депозит». У розділі Криптовалюта вибрати потрібну монету, яку хочете перевести.

*Якщо частина ваших коштів уже в коїнах, то біржа Bybit підтримує деякі монети в мережі BEP20, що дасть змогу швидко перевести гроші (наприклад ETH)

Вибрати мережу переказу. USDT зазвичай переказують у мережі TRC20, майже всі Біржі підтримують цю мережу. Вважається найпопулярнішою і найдешевшою, тому в цій мережі ви зможете легко перевести на іншу біржу. BNB у мережі BEP20, ефір у мережі ERC20 (так само підтримує низку найпопулярніших монет, тож можна вивести їх і через цю мережу).

Важливо, щоб мережа під час відправлення з Binance і мережа іншої біржі збігалися! Мережі TRC20, Near, BEP20, Solana беруть невелику комісію близько 0,1-1$ зазвичай, а мережі ефіру і біткоїна беруть комісію більшу, але це можна обійти, обмінявши їх на лайткоїни (LTC) або DOGE на Binance і, перевівши їх на іншу біржу, обміняти назад на ці ж монети.

Після вибору мережі копіюєте адресу для переказу і переходите на Binance.

На Binance заходите в розділ «Гаманець» спотовий.

На спотовому гаманці вибираєте потрібну монету і внизу натискаєте кнопку «Виведення». Потім натискаєте «Відправити через крипто-мережу».

У розділ Адреса вставляєте скопійовану з біржі адресу для отримання монет. Вибираєте мережу, там же написана комісія мережі. Вводите суму. Можна натиснути: «Макс», щоб відразу ввести всю суму.

Натискаєте ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ.

Проходите підтвердження за допомогою разових паролів з телефону, пошти, застосунку Authenticator (якщо є). І чекаєте на переказ, зазвичай він займає до 5-10 хв, але іноді може займати до 45 хвилин.

Підключайте Veles і не переживайте за ваші гроші. Як підключити Veles до інших Бірж читайте в розділі “Для новичков”.

Профіта!🚀