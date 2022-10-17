Перевод средств между биржами

Сейчас как никогда актуально говорить о переводе средств между биржами, в частности это касается граждан РФ, для которых вероятность блокировки биржи Binance крайне высока. Для того, чтобы не делать всё в последний момент, советуем вам рассмотреть переход уже сейчас. Подробнее о том, что вы можете сделать в случае блокировки Европейских криптобирж и кошельков, читайте в нашей статье.

Для начала вы должны быть зарегистрированы на бирже, куда необходимо перевести активы, рекомендуем BYBIT, OKX и Gate.io. У вас должна быть пройдена верификация на них**.** Посмотреть безопасные биржи можно в этой статье.

Для перевода монет с одной биржи на другую нужно:

Зайти в приложение или на сайт биржи, нажать «Кошелёк» и «Депозит». В разделе Криптовалюта выбрать нужную монету, которую хотите перевести.

*Если часть ваших средств уже в коинах, то биржа Bybit поддерживает некоторые монеты в сети BEP20, что позволит быстро перевести деньги (Например ETH)

Выбрать сеть перевода. USDT обычно переводят в сети TRC20, почти все Биржи поддерживают данную сеть. Считается самой популярной и самой дешевой, поэтому в этой сети вы сможете легко перевести на другую биржу. BNB в сети BEP20, эфир в сети ERC20 (так же поддерживает ряд самых популярных монет, так что можно вывести их и через эту сеть).

Важно, чтобы сеть при отправке с Binance и сеть другой биржи совпадали! Сети TRC20, Near, BEP20, Solana берут небольшую комиссию около 0,1-1$ обычно, а сети эфира и биткоина берут комиссию больше, но это можно обойти, обменяв их на лайткоин (LTC) или DOGE на Binance и переведя их на другую биржу обменять обратно в эти же монеты.

После выбора сети копируете адрес для перевода и переходите на Binance.

На Binance заходите в раздел «Кошелёк» спотовый.

На спотовом кошельке выбираете нужную монету и внизу нажимаете кнопку «Вывод». Затем нажимаете «Отправить через крипто-сеть».

В раздел Адрес вставляете скопированный с биржи адрес для получения монет. Выбираете сеть, там же написана комиссия сети. Вводите сумму. Можно нажать: «Макс», чтобы сразу ввести всю сумму.

Нажимаете ВЫВОД СРЕДСТВ.

Проходите подтверждение с помощью разовых паролей с телефона, почты, приложения Authenticator (если есть). И ждёте перевод, обычно он занимает до 5-10 мин, но иногда может занимать до 45 минут.

Подключайте Veles и не переживайте за ваши деньги. Как подключить Veles к другим Биржам читайте в разделе «Для новичков».

Профита!🚀