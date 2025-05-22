Що таке халвінг біткойна і навіщо він потрібен

Халвінг - це регулярна подія в мережі Біткойна, запрограмована самим творцем криптовалюти Сатоші Накамото. Назва походить від англійського слова halving, що означає «наполовину». Суть цього механізму проста - приблизно кожні чотири роки винагорода майнерів за видобуток нового блоку скорочується вдвічі.

Цей процес вбудований в алгоритм Біткойна для контролю емісії та запобігання інфляції. Якби майнери завжди отримували однакову кількість монет, загальна пропозиція BTC зростала б занадто швидко, що могло б знецінити криптовалюту. Завдяки халвінгу випуск нових біткойнів поступово сповільнюється, поки не досягне максимальної межі в 21 мільйон монет.

Що відбувається на халвінгу?

Коли настає халвінг, у коді Біткойна автоматично активується зміна, що зменшує нагороду за блок. Наприклад, якщо до події майнери отримували 6,25 BTC за блок, то після - тільки 3,125 BTC. Це впливає на всю екосистему: знижується швидкість появи нових монет на ринку, а майнерам доводиться перераховувати свою рентабельність.

Халвінг є не просто технічним коригуванням, а важливим економічним механізмом. Він створює штучний дефіцит, аналогічний тому, як видобуток золота з часом стає складнішим. Саме тому багато інвесторів та аналітиків уважно стежать за цією подією, очікуючи потенційного зростання ціни BTC.

Коли саме відбудеться халвінг біткоїна?

Точна дата халвінгу не фіксована і залежить від швидкості видобутку блоків. У середньому новий блок у мережі Біткойн з’являється кожні 10 хвилин, а халвінг відбувається кожні 210 000 блоків (приблизно раз на чотири роки).

Наступне наполовину зменшення нагороди очікується у 2028 році. Точний день можна визначити за допомогою зворотного відліку, який ведуть спеціалізовані сервіси, як-от таймер халвінгу біткоїна або лічильник халвінгу біткоїна. Ці інструменти показують, скільки днів до халвінга залишилося, ґрунтуючись на поточному хешрейті мережі.

Історія халвінгу біткойна по роках

Перший халвінг (2012)

Це був перший в історії Біткойна халвінг, і на той момент криптовалюта ще не привертала стільки уваги, як сьогодні. Нагорода за блок зменшилася з 50 BTC до 25 BTC.

Після халвінгу почалося повільне, але впевнене зростання. Уже через рік, у листопаді 2013 року, BTC досяг $1 100 - це був перший великий бичачий тренд у його історії. Зростання пояснювалося не тільки халвінгом, а й зростаючим інтересом до криптовалют, а також появою перших бірж і гаманців.

Другий халвінг (2016)

До цього моменту Біткойн уже став відомим активом, і за халвінгом стежили не тільки майнери, а й інвестори. Нагорода знизилася з 25 BTC до 12,5 BTC.

Це зростання було пов’язане не тільки з халвінгом, а й з ажіотажем навколо ICO, а також припливом нових інвесторів. Однак потім послідував різкий обвал, і до кінця 2018 року біткойн упав нижче $3 500.

Третій халвінг (2020)

Цей халвінг стався в розпал пандемії COVID-19, коли глобальні ринки переживали сильну волатильність. Нагорода за блок знизилася з 12,5 BTC до 6,25 BTC.

Незважаючи на нестабільність, BTC показав вражаюче зростання до 69 000. Зростанню сприяли кілька факторів:

Інституційні інвестори (такі як MicroStrategy і Tesla) почали масово купувати BTC.

Криптовалютний ринок переживав бум DeFi (дефі-літо) і NFT.

Інфляційні побоювання змусили багатьох розглядати біткойн як захисний актив.

Після цього курс знову скорегувався, але залишився на порядок вищим, ніж до халвінгу.

Четвертий халвінг (2024)

Цього разу винагорода майнерів знизилася з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

При цьому курс біткоїна подолав історичний максимум і встановив пікове значення в 110.000$ за одну монету.

Історія показує, що після халвінгу біткойн рано чи пізно оновлює максимуми. Однак кожен цикл унікальний, і наступного разу на нього можуть вплинути нові чинники: регулювання, ETF на BTC, розвиток Lightning Network і конкуренція з боку інших криптовалют.

Як халвінг впливає на майнінг криптовалюти

Для майнерів халвінг - це серйозне випробування. Оскільки їхні доходи в BTC скорочуються вдвічі, рентабельність видобутку різко падає. Особливо сильно це б’є по невеликих фермах із застарілим обладнанням.

Після кожного уполовинивания частина майнерів йде з ринку, що тимчасово знижує загальний хешрейт мережі. Однак з часом, якщо ціна біткойна зростає, видобуток знову стає прибутковим, і майнери повертаються.

Деякі переключаються на інші криптовалюти, наприклад, Litecoin, у якого також буває халвінг лайткоїна. Однак BTC залишається найстійкішим і найприбутковішим активом у довгостроковій перспективі.

Чому халвінг впливає на ціну біткойна

Основна причина - баланс попиту та пропозиції. Коли кількість нових біткойнів скорочується, а попит залишається незмінним або зростає, то ціна теоретично повинна збільшуватися.

Історично після халвінгів курс BTC демонстрував значне зростання. У 2012 році за рік він зріс майже в 100 разів. У 2016-2017 роках - у 10 разів. У 2020-2021 роках - більш ніж у 3 рази, а після 2024 року - трохи більше ніж у 2 рази.

Однак важливо розуміти, що халвінг є не єдиним фактором, що впливає на ціну. Макроекономічна ситуація, регулювання, технологічні оновлення та настрої інвесторів також стоять не на останньому місці і тим самим підвищують волатильність активу, про яку ми детальніше розповімо в наступній частині.