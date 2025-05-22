Что такое халвинг биткойна и зачем он нужен

Халвинг – это регулярное событие в сети Биткойна, запрограммированное самим создателем криптовалюты Сатоши Накамото. Название происходит от английского слова halving, что означает «уполовинивание». Суть этого механизма проста – примерно каждые четыре года вознаграждение майнеров за добычу нового блока сокращается в два раза.

Этот процесс встроен в алгоритм Биткойна для контроля эмиссии и предотвращения инфляции. Если бы майнеры всегда получали одинаковое количество монет, общее предложение BTC росло бы слишком быстро, что могло бы обесценить криптовалюту. Благодаря халвингу выпуск новых биткойнов постепенно замедляется, пока не достигнет максимального предела в 21 миллион монет.

Что происходит на халвинге?

Когда наступает халвинг, в коде Биткойна автоматически активируется изменение, уменьшающее награду за блок. Например, если до события майнеры получали 6,25 BTC за блок, то после – только 3,125 BTC. Это влияет на всю экосистему: снижается скорость появления новых монет на рынке, а майнерам приходится пересчитывать свою рентабельность.

Халвинг является не просто технической корректировкой, а важным экономическим механизмом. Он создает искусственный дефицит, аналогичный тому, как добыча золота со временем становится сложнее. Именно поэтому многие инвесторы и аналитики внимательно следят за этим событием, ожидая потенциального роста цены BTC.

Когда именно произойдет халвинг биткоина?

Точная дата халвинга не фиксирована и зависит от скорости добычи блоков. В среднем новый блок в сети Биткойн появляется каждые 10 минут, а халвинг происходит каждые 210 000 блоков (примерно раз в четыре года).

Следующее уполовинивание награды ожидается в 2028 году. Точный день можно определить с помощью обратного отсчета, который ведут специализированные сервисы, такие как таймер халвинга биткоина или счетчик халвинга биткоина. Эти инструменты показывают, сколько дней до халвинга осталось, основываясь на текущем хешрейте сети.

История халвинга биткойна по годам

Первый халвинг (2012)

Это был первый в истории Биткойна халвинг, и на тот момент криптовалюта еще не привлекала столько внимания, как сегодня. Награда за блок уменьшилась с 50 BTC до 25 BTC.

После халвинга начался медленный, но уверенный рост. Уже через год, в ноябре 2013 года, BTC достиг $1 100 – это был первый крупный бычий тренд в его истории. Рост объяснялся не только халвингом, но и растущим интересом к криптовалютам, а также появлением первых бирж и кошельков.

Второй халвинг (2016)

К этому моменту Биткойн уже стал известным активом, и за халвингом следили не только майнеры, но и инвесторы. Награда снизилась с 25 BTC до 12,5 BTC.

Этот рост был связан не только с халвингом, но и с ажиотажем вокруг ICO, а также притоком новых инвесторов. Однако затем последовал резкий обвал, и к концу 2018 года биткойн упал ниже $3 500.

Третий халвинг (2020)

Этот халвинг произошел в разгар пандемии COVID-19, когда глобальные рынки переживали сильную волатильность. Награда за блок снизилась с 12,5 BTC до 6,25 BTC.

Несмотря на нестабильность, BTC показал впечатляющий рост до 69 000. Росту способствовали несколько факторов:

Институциональные инвесторы (такие как MicroStrategy и Tesla) начали массово покупать BTC.

Криптовалютный рынок переживал бум DeFi (дефи-лето) и NFT.

Инфляционные опасения заставили многих рассматривать биткойн как защитный актив.

После этого курс снова скорректировался, но остался на порядок выше, чем до халвинга.

Четвертый халвинг (2024)

На этот раз вознаграждение майнеров снизилось с 6,25 BTC до 3,125 BTC. При этом курс биткоина преодолел исторический максимум и установил пиковое значение в 110.000$ за одну монету.

История показывает, что после халвинга биткойн рано или поздно обновляет максимумы. Однако каждый цикл уникален, и в следующий раз влияние могут оказать новые факторы: регулирование, ETF на BTC, развитие Lightning Network и конкуренция со стороны других криптовалют.

Как халвинг влияет на майнинг криптовалюты

Для майнеров халвинг – это серьезное испытание. Поскольку их доходы в BTC сокращаются вдвое, рентабельность добычи резко падает. Особенно сильно это бьет по небольшим фермам с устаревшим оборудованием.

После каждого уполовинивания часть майнеров уходит с рынка, что временно снижает общий хешрейт сети. Однако со временем, если цена биткойна растет, добыча снова становится прибыльной, и майнеры возвращаются.

Некоторые переключаются на другие криптовалюты, например, Litecoin, у которого также бывает халвинг лайткоина. Однако BTC остается самым устойчивым и прибыльным активом в долгосрочной перспективе.

Почему халвинг влияет на цену биткойна

Основная причина – баланс спроса и предложения. Когда количество новых биткойнов сокращается, а спрос остается прежним или растет, то цена теоретически должна увеличиваться.

Исторически после халвингов курс BTC демонстрировал значительный рост. В 2012 году за год он вырос почти в 100 раз. В 2016-2017 годах – в 10 раз. В 2020-2021 годах – более чем в 3 раза, а после 2024 года – чуть больше чем в 2 раза.

Однако важно понимать, что халвинг является не единственным фактором, влияющим на цену. Макроэкономическая ситуация, регулирование, технологические обновления и настроения инвесторов также стоят не на последнем месте и тем самым повышают волатильность актива, о которой мы подробнее расскажем в следующей части.