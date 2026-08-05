Порахували, коли закінчиться ведмежий ринок Біткоїна, і коли знову купувати

Щоразу, коли ринок падає, в чатах звучать одні й ті самі питання: коли дно? коли купувати? Зазвичай на них відповідають за відчуттями. Ми вирішили відповісти даними. Для цього вивантажили всю історію BTC/USDT на Binance — ціну й оборот з 2017 року — і подивилися, наскільки передбачувано повторюється халвінг-цикл.

Виявилося — майже за розкладом. Три цикли поспіль топ, ведмежий ринок і розворот приходять через одні й ті самі інтервали. Нижче — цей «розклад», конкретні дати для поточного циклу, і чому ми довіряємо їм не лише за ціною, а й за обсягом торгів.

Халвінг-цикл повторюється з точністю до пари місяців

Ми звірили три минулі цикли за місячними даними. Інтервали тримаються напрочуд стабільно.

Фаза Правило Цикл 2016 Цикл 2020 Цикл 2024 Топ ~18 міс після халвінгу липень 2016 → грудень 2017 (17 місяців) травень 2020 → листопад 2021 (18 місяців) квітень 2024 → жовтень 2025 (18 місяців) Ведмежий ринок ~12 міс після топу грудень 2017 → грудень 2018 (12 місяців) листопад 2021 → листопад 2022 (12 місяців) у процесі Дно ~17 міс до халвінгу січень 2015 (−17 місяців) грудень 2018 (−17 місяців) листопад 2022 (−17 місяців)

Три прості правила, три повторення. Щоразу:

вершина — приблизно через 18 місяців після халвінгу ;

; падіння від вершини до дна — приблизно 12 місяців ;

; дно — приблизно за 17 місяців до наступного халвінгу.

Календар поточного циклу: коли дно і коли купувати

Підставимо ці правила в поточний цикл. Халвінг був у квітні 2024, вершина циклу — жовтень 2025 (біткоїн досягав $126k на максимумі), рівно +18 місяців. Далі порахуємо в таблиці.

Фаза Дата (за циклом) Що це для покупця Топ циклу жовтень 2025 (✓ уже минув) зона фіксації прибутку Дно / розворот ~жовтень 2026 зона накопичення й купівель Халвінг квітень 2028 середина бичачої фази Наступний топ ~жовтень 2029 наступна зона фіксації

Два незалежні розрахунки сходяться на одному: дно — приблизно жовтень 2026. Перший — «топ плюс 12 місяців ведмежого ринку». Другий — «за 17 місяців до халвінгу квітня 2028». Обидві лінії вказують на осінь 2026-го. А отже, за механікою циклу ми зараз перебуваємо в хвості ведмежого ринку, а не на його початку.

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Чому ми довіряємо цьому не лише за ціною

Ціна — це одна лінія, і за однією лінією легко намалювати будь-що. Тому ми перевірили цикл незалежною метрикою — обсягом торгів. Якщо цикл реальний, оборот має йти за фазами циклу, а не за випадковою волатильністю. Так і виявилося.

Оборот слідує за циклом, а не за волатильністю. На всій історії зв’язок обороту з місячною волатильністю — близько нуля (кореляція −0.07). Зате інерція обороту величезна: значення минулого місяця передбачає поточний із коефіцієнтом 0.83. Оборот рухається великими хвилями за фазами циклу, а не ривками від кожної свічки.

«Падіння обсягів» — це міф, якщо дивитися лише на спот. Оборот просто переїхав у деривативи: за останні роки ф’ючерс дав 85% усього обороту — у 5.75 разів більше за спот. Спотовий обсяг після 2021 року згасає, але ф’ючерсний у 2024-му навіть перевищив пік 2021-го. Ринок не здувся — ліквідність пішла туди, де є плече.

Це важливо: інтерес до BTC живий, і він підтверджує, що цикл продовжується.

Навіть сезонність стабільна. Прибравши тренд циклу, бачимо стійкий профіль: сильні березень і листопад, слабке літо. Це не скасовує фазу циклу, але підказує, в які місяці активність історично вища.

Три незалежні спостереження — інерція обороту, домінування деривативів і сезонність — говорять про одне: ринок рухається структурними фазами, і ці фази збігаються з халвінг-циклом. Отже, календарю вище можна довіряти не як ворожці, а як статистиці.

Що це означає на практиці

Якщо скласти все разом, стратегія за циклом виглядає так:

Зона накопичення — біля дна, осінь 2026. Ведмежий ринок триває ~12 місяців від жовтневого топу 2025-го, тобто ми вже близько до розвороту, а не на початку падіння.

Ведмежий ринок триває ~12 місяців від жовтневого топу 2025-го, тобто ми вже близько до розвороту, а не на початку падіння. Основне зростання — 2027–2028 , до халвінгу та після нього. Пік обороту, за проєкцією, припадає на розгін (~2028), раніше вершини ціни — гроші входять у ринок на прискоренні тренду.

, до халвінгу та після нього. Пік обороту, за проєкцією, припадає на розгін (~2028), раніше вершини ціни — гроші входять у ринок на прискоренні тренду. Зона фіксації — біля наступного топу, ~жовтень 2029.

Окремо поговоримо про рівні ціни: амплітуда кожного циклу слабшає. Множник «дно → топ» падав від ×18 (2018→2021) до ×6.7 (2022→2025). Якщо тенденція збережеться, наступна вершина буде лише скромно вищою за попередню — у консервативній проєкції це дно ~$45k і топ близько $135k. Це припущення, а не обіцянка.

Важливо Це статистичний розбір історичних даних, а не інвестиційна рекомендація і не обіцянка конкретних дат або цін. Репери циклу — емпірика лише трьох повторень; амплітуда рухів слабшає, а зрілість ринку (ETF, інституціонали, макроекономіка) може ламати минулі патерни. «Дно в жовтні 2026» — робоча гіпотеза з розкидом у пару місяців, а не точка на календарі. Торгівля криптовалютою пов’язана з ризиком втрати капіталу — приймайте рішення самостійно.