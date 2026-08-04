Посчитали, когда закончится медвежка по Биткоину, и когда снова покупать

Каждый раз, когда рынок падает, в чатах звучат одни и те же вопросы: когда дно? когда покупать? Обычно на них отвечают по ощущениям. Мы решили ответить данными. Для этого выгрузили всю историю BTC/USDT на Binance — цену и оборот с 2017 года — и посмотрели, насколько предсказуемо повторяется халвинг-цикл.

Оказалось — почти по расписанию. Три цикла подряд топ, медвежка и разворот приходят через одни и те же интервалы. Ниже — это «расписание», конкретные даты для текущего цикла, и почему мы верим им не только по цене, но и по объёму торгов.

Халвинг-цикл повторяется с точностью до пары месяцев

Мы сверили три прошлых цикла по месячным данным. Интервалы держатся удивительно стабильно.

Фаза Правило Цикл 2016 Цикл 2020 Цикл 2024 Топ ~18 мес после халвинга июль 2016 → декабрь 2017 (17 месяцев) май 2020 → ноябрь 2021 (18 месяцев) апрель 2024 → октябрь 2025 (18 месяцев) Медвежка ~12 мес после топа декабрь 2017 → декабрь 2018 (12 месяцев) ноябрь 2021 → ноябрь 2022 (12 месяцев) в процессе Дно ~17 мес до халвинга январь 2015 (−17 месяцев) декабрь 2018 (−17 месяцев) ноябрь 2022 (−17 месяцев)

Три простых правила, три повторения. Каждый раз:

вершина — примерно через 18 месяцев после халвинга ;

; падение от вершины до дна — примерно 12 месяцев ;

; дно — примерно за 17 месяцев до следующего халвинга.

Календарь текущего цикла: когда дно и когда покупать

Подставим эти правила в текущий цикл. Халвинг был в апреле 2024, вершина цикла — октябрь 2025 (биткоин достигал $126k на максимуме), ровно +18 месяцев. Дальше посчитаем в таблице.

Фаза Дата (по циклу) Что это для покупателя Топ цикла октябрь 2025 (✓ уже прошёл) зона фиксации прибыли Дно / разворот ~октябрь 2026 зона накопления и покупок Халвинг апрель 2028 середина бычьей фазы Следующий топ ~октябрь 2029 следующая зона фиксации

Два независимых расчёта сходятся на одном: дно — около октября 2026. Первый — «топ плюс 12 месяцев медвежки». Второй — «за 17 месяцев до халвинга апреля 2028». Обе линии указывают на осень 2026-го. А значит, по механике цикла мы сейчас находимся в хвосте медвежки, а не в её начале.

Дно можно ждать долго. А можно запустить бота на BTC уже сейчас — он заработает и в падении, и на развороте. Запускайте лучшие настройки ботов для BTC от нашего сообщества и зарабатывайте вместе с нами.

Почему мы верим этому не только по цене

Цена — это одна линия, и по одной линии легко нарисовать что угодно. Поэтому мы проверили цикл независимой метрикой — объёмом торгов. Если цикл реален, оборот должен идти по фазам цикла, а не по случайной волатильности. Так и оказалось.

Оборот следует за циклом, а не за волатильностью. На всей истории связь оборота с месячной волатильностью — около нуля (корреляция −0.07). Зато инерция оборота огромна: значение прошлого месяца предсказывает текущий с коэффициентом 0.83. Оборот движется большими волнами по фазам цикла, а не рывками от каждой свечи.

«Падение объёмов» — это миф, если смотреть только на спот. Оборот просто переехал в деривативы: за последние годы фьючерс дал 85% всего оборота — в 5.75 раза больше спота. Спотовый объём после 2021 года затухает, но фьючерсный в 2024-м даже превысил пик 2021-го. Рынок не сдулся — ликвидность ушла туда, где есть плечо.

Это важно: интерес к BTC жив, и он подтверждает, что цикл продолжается.

Даже сезонность стабильна. Убрав тренд цикла, видим устойчивый профиль: сильные март и ноябрь, слабое лето. Это не отменяет фазу цикла, но подсказывает, в какие месяцы активность исторически выше.

Три независимых наблюдения — инерция оборота, доминирование деривативов и сезонность — говорят об одном: рынок движется структурными фазами, и эти фазы совпадают с халвинг-циклом. Значит, календарю выше можно доверять не как гадалке, а как статистике.

Что это значит на практике

Если сложить всё вместе, стратегия по циклу выглядит так:

Зона накопления — около дна, осень 2026. Медвежка длится ~12 месяцев от октябрьского топа 2025-го, то есть мы уже близко к развороту, а не в начале падения.

Медвежка длится ~12 месяцев от октябрьского топа 2025-го, то есть мы уже близко к развороту, а не в начале падения. Основной рост — 2027–2028 , к халвингу и после него. Пик оборота, по проекции, приходится на разгон (~2028), раньше вершины цены — деньги входят в рынок на ускорении тренда.

, к халвингу и после него. Пик оборота, по проекции, приходится на разгон (~2028), раньше вершины цены — деньги входят в рынок на ускорении тренда. Зона фиксации — около следующего топа, ~октябрь 2029.

Отдельно поговорим про уровни цены: амплитуда каждого цикла слабеет. Множитель «дно → топ» падал от ×18 (2018→2021) до ×6.7 (2022→2025). Если тенденция сохранится, следующая вершина будет лишь скромно выше предыдущей — в консервативной проекции это дно ~$45k и топ около $135k. Это допущение, а не обещание.

Важно Это статистический разбор исторических данных, а не инвестиционная рекомендация и не обещание конкретных дат или цен. Реперы цикла — эмпирика всего трёх повторений; амплитуда движений слабеет, а зрелость рынка (ETF, институционалы, макроэкономика) может ломать прошлые паттерны. «Дно в октябре 2026» — рабочая гипотеза с разбросом в пару месяцев, а не точка на календаре. Торговля криптовалютой сопряжена с риском потери капитала — принимайте решения самостоятельно.