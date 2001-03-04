Вартість послуг Veles

У Veles немає абонентської плати або прихованих платежів.

Як заробляє платформа?

Комісія становить лише 20% і застосовується тільки до прибутку, який користувач отримує під час торгівлі ботом.

Припустимо, що користувач здійснив операцію і заробив 1 USDT. У такому разі з внутрішнього рахунку Veles буде списано 0.20 USDT як комісію.

Таким чином, можна заробити значну суму. Однак не варто турбуватися про те, що доведеться віддавати 20% від усього прибутку.

Veles не братиме з користувача більше $50 за календарний місяць. Це означає, що комісія стягуватиметься в розмірі 20% від кожної прибуткової угоди, поки не накопичиться сума в $50.

Коли ліміт буде досягнуто, комісія буде припинена до початку нового місяця. Лічильник розмежовує комісії на спотовому і ф'ючерсному ринках.

Як Veles стягує комісії?

Бот торгує коштами, які знаходяться на біржі користувача. Будь-який зароблений прибуток також спрямовується на біржовий акаунт. Однак API ключ обмежує виведення коштів з біржового акаунта. Тому для списання комісії використовується внутрішній баланс на платформі Veles.

Що буде, якщо не поповнити Veles?

Бот продовжить функціонувати навіть у разі, якщо користувач не поповнив баланс. Він закриватиме прибуткові угоди, а комісія списуватиметься.

Це призведе до негативного балансу на акаунті.

За негативного балансу бот не зможе запустити нову угоду. Однак усі активні угоди будуть завершені відповідно до заздалегідь встановлених умов.

Як поповнити платформу?

Поповнити баланс на платформі Veles можна будь-яким зручним способом і на будь-яку суму через мережу BEP20. Усі зарахування автоматично переводяться в $ для зручного відображення балансу. У майбутньому ми також плануємо додати можливість поповнення рахунку за допомогою кредитних карт.