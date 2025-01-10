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    • DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться
    Дата публикации: 10.01.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 10.01.2025
    Чтение:: 3 минут(ы)
    Просмотры: 53

    DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться

    Листинг токена является важным событием в жизни любого проекта, которое открывает доступ к торгам на биржах и увеличивает популярность токенов. DuckChain – перспективный проект, которому открыла двери для сотрудничества и развития одна из известных криптовалютных экосистем The Open Network (TON), готовится к своему листингу, что привлекает внимание инвесторов и пользователей. В данной статье мы подробно разберем особенности DuckChain, его токеномику, процесс листинга и подготовку к нему, а также перспективы проекта.

    DuckChain - обзор проекта

    DuckChain – это новый и перспективный блокчейн-проект, ориентированный на создание простой и интуитивной экосистемы для пользователей в рамках блокчейна TON. Основной целью проекта является снижение барьеров входа в мир криптовалюты и упрощение взаимодействия с децентрализованными финансовыми приложениями. Ключевая миссия DuckChain – предоставить удобные инструменты для работы с токенами, улучшить взаимодействие между пользователями и проектами, а также создать безопасное пространство для управления цифровыми активами.

    Особенности DuckChain

    Данный блокчейн обладает рядом особенностей, которые выделяют его на фоне других сетей и делает уникальным.

    Работа экосистемы DuckChain

    Экосистема DuckChain основывается на высокопроизводительном блокчейне, который поддерживает быстрые транзакции и минимальные комиссии. DuckChain обеспечивает связь между TON, Ethereum и Bitcoin, используя установленные протоколы децентрализованных финансов (DeFi) Ethereum и ликвидность Bitcoin.Основные компоненты экосистемы включают:

    • Смарт-контракты, оптимизированные для разработчиков.

    • Инструменты для токенизации активов.

    • Децентрализованные приложения (dApps).

    Упрощенный доступ пользователей через Telegram Stars

    Одной из уникальных особенностей DuckChain является интеграция с Telegram Stars, которая позволяет пользователям быстро подключаться к экосистеме и использовать в качестве альтернативы криптовалюте Telegram Stars для оплаты комиссии за совершаемые транзакции. Эта функция обеспечивает мгновенную связь между популярным мессенджером и криптоплатформой.

    Когда состоится листинг DuckChain

    Листинг DuckChain запланирован на 16 января 2025 года. Этот момент станет ключевым событием для проекта, позволяя токенам $DUCK стать доступными для торговли на крупных централизованных биржах.

    Токеномика $DUCK

    Токен $DUCK – это основной актив экосистемы DuckChain. Его токеномика включает:

    • Общий объем выпуска: 10 миллиардов токенов.

    • Распределение:

      • 10% для команды разработчиков.

      • 10% для инвесторов

      • 3% для консультантов

      • 77% на комьюнити и экосистему, включая:

      • 50% для пользователей через airdrop

      • 20% на экосистему

      • 4% на обеспечение ликвидности

      • 3% на маркетинговые кампании

    • Функции токена: участие в управлении проектом (голосование), оплата комиссий и получение вознаграждений за участие в экосистеме.

    Подготовка к листингу DuckChain

    Для участия в процессе листинга токена проекта главным действием является наличие зарегистрированного аккаунта на бирже. 

    Регистрация на бирже

    Чтобы подготовиться к листингу DuckChain, выполните следующие шаги:

    1. Выберите биржу, где планируется листинг (например, BinanceBybitOKXHTXGate. io или BingX).

    2. Пройдите процедуру регистрации, указав email или номер телефона.

    3. Настройте двухфакторную аутентификацию для защиты вашего аккаунта и сохраните пароли от вашей учетной записи.

    Вывод своих токенов на биржу

    После регистрации выполните следующие действия:

    1. Переведите токены $DUCK на ваш биржевой кошелек.

    2. Убедитесь, что вы правильно указали адрес кошелька и идентификатор транзакции (Memo).

    3. Ожидайте подтверждения перевода.

    Как купить токены DuckChain

    Купить токены $DUCK можно будет после листинга на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах

    Предполагаемая цена DuckChain

    Цена токена $DUCK на старте будет зависеть от рыночных условий, интереса инвесторов, действий аирдропщиков, которые обладают наибольшим количеством токенов. На данный момент известно только общее и конечное предложение токенов в размере 10 миллиардов, поэтому спрогнозировать даже приблизительную цену практически невозможно. Однако, вне зависимости от цены токена на листинге можно заработать, используя стратегию short-spot, которая доступна благодаря торговым ботам Veles.

    Какие биржи могут провести листинг DuckChain

    Скорее всего, листинг DuckChain пройдет на биржах, которые уже активно работают с популярными проектами в экосистеме Telegram. Среди возможных площадок:

    Дорожная карта DuckChain

    1. Q1 2024: Запуск тестовой сети.

    2. Q2 2024: Разработка смарт-контрактов.

    3. Q3 2024: Интеграция с Telegram Stars.

    4. Q1 2025: Листинг на биржах и запуск основной сети.

    5. Q2 2025: Расширение функциональности и привлечение новых партнеров.

    Заключение

    DuckChain – это инновационный проект с уникальными возможностями для пользователей и инвесторов. Его интеграция с экосистемой Telegram и возможность использования Telegram Stars, высокая производительность и ориентированность на удобство делают его привлекательным для криптовалютного сообщества.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Когда начнется листинг DuckChain? 

    Листинг запланирован на 16 января 2025 года в 10:00 AM (UTC).

    1. Как получить токены $DUCK? 

    Вы можете участвовать в airdrop или приобрести токены на бирже после листинга.

    1. Какие биржи поддерживают DuckChain? 

    Листинг ожидается на BinanceBybitOKXHTXGate. io или BingX и децентрализованных биржах (DEX).

    1. Безопасно ли инвестировать в DuckChain? 

    Проект выглядит перспективным, но перед инвестированием стоит провести собственный анализ.

    1. Для чего можно использовать токены $DUCK? 

    Токены $DUCK используются для оплаты комиссий, стейкинга, участия в голосованиях и работы внутри экосистемы.

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