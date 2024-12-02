Binance продолжает оставаться одной из самых популярных криптовалютных бирж в мире, несмотря на изменения в регулировании и ограничениях работы в России. Процесс пополнения счета на Binance в 2024 году может доставить некоторые сложности, но существует несколько способов внести средства, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Варианты пополнения Binance

Способов пополнения данной биржи для россиян стало все же меньше после ввода ряда ограничений в сравнении с менее крупным конкурентом – Bybit, но они есть, рассмотрим каждый их них подробнее:

С помощью кредитной/дебетовой карты

Зайдите в раздел "Купить криптовалюту"

На главной странице платформы найдите и выберите этот раздел. Выберите "Кредитная/дебетовая карта"

Вам будет предложено ввести сумму пополнения и выбрать валюту. Выбор криптовалюты для покупки

Укажите желаемую криптовалюту, например, USDT или BTC. Добавьте карту

Введите данные своей карты (срок действия, CVV-код, номер карты). Подтвердите платеж

После проверки данных завершите транзакцию. Средства поступят на ваш биржевой счет в течение пары минут-часа.

Примечание:

На момент написания статьи данный способ пополнения не доступен, но будет актуален, если в будущем ограничения с российских платежных средств будут сняты.

Лимиты: уточняйте на этапе ввода данных.

Пополнение через AdvCash

AdvCash — это популярная платежная система, интегрированная в P2P площадку Binance.

Зарегистрируйтесь на AdvCash

Создайте учетную запись и верифицируйтесь.



Пополните AdvCash

Используйте банковский перевод или карту.



Переведите средства на Binance

В разделе "Фиатные депозиты" выберите AdvCash и следуйте указанным инструкциям для завершения платежа.

Примечание:

Комиссия: минимальная или отсутствует.

Скорость: средства поступают практически мгновенно.

Пополнение через депозит в фиате

Пополнение счета на Binance через депозит в фиате — один из удобных способов внести средства для покупки криптовалюты. Однако из-за различных региональных ограничений и доступности методов процедура в России через многие методы не доступна. Рассмотрим процесс пополнения и ключевые аспекты.

Авторизация на Binance

Откройте свой аккаунт на Binance. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь и подтвердите свои данные с помощью верификации личности. Это обязательный этап для работы с фиатными валютами. Откройте раздел "Пополнить счет"

На главной странице выберите вкладку "Кошелек", затем перейдите в раздел "Фиат и спот". Выберите функцию "Пополнить". Выберите валюту

Укажите валюту, в которой вы хотите внести депозит. Например, если вы используете рубли, выберите RUB. Выберите метод пополнения

Binance предложит несколько вариантов, включая: Банковский перевод.

Использование сторонних платежных систем (например, AdvCash или Payeer).

Переводы через системы SWIFT/SEPA для международных операций. Получите реквизиты для перевода

После выбора метода пополнения вам предоставят реквизиты. Это может быть банковский счет Binance, зарегистрированный в системе, или электронный адрес сервиса для перевода средств. Совершите перевод через банк или приложение

Зайдите в свой банк или мобильное приложение и совершите перевод на указанные реквизиты. Убедитесь, что все данные введены корректно, чтобы избежать задержек. Подтвердите транзакцию на Binance

Если требуется, загрузите подтверждение о переводе в систему Binance. Обычно это не нужно, но в случае задержки средств может быть полезно. Ожидайте зачисления средств

Средства поступают на ваш счет в зависимости от выбранного метода. Для локальных банковских переводов время обработки составляет от пары минут до нескольких часов. Международные переводы могут исполняться до 1–3 рабочих дней.

Комиссии и лимиты

Комиссии Банковский перевод: в большинстве случаев комиссия отсутствует, но ваш банк может взимать плату за исходящие переводы.

Сторонние сервисы (AdvCash, Payeer): комиссия варьируется в пределах 0–3%. Лимиты Минимальная сумма пополнения часто составляет $10 или эквивалент в выбранной валюте.

Максимальная сумма зависит от уровня верификации вашего аккаунта.

3. Примечание

Из-за изменений в регулировании России доступность прямых рублевых пополнений (при помощи банков и платежных систем) временно ограничена.





Покупка криптовалюты через P2P

Откройте раздел "P2P на Binance"

Выберите вкладку "Торговля P2P".



Найдите подходящее объявление

Отфильтруйте продавцов по способу оплаты, сумме и рейтингу.



Совершите сделку

Укажите сумму покупки, оплатите выбранным методом и подтвердите перевод на платформе. Получите средства на ваш аккаунт после подтверждения платежа.

Примечание:

Российские платежные сервисы не доступны.

Комиссия: отсутствует для покупателя.

Высокая безопасность благодаря системе эскроу.

Покупка криптовалюты с помощью Bestchange

Пошаговая инструкция по пополнению Binance через BestChange:

1. Регистрация на Binance

2. Определите, какую криптовалюту хотите использовать для депозита

Выберите криптовалюту, которую будете переводить на Binance.

3. Зайдите на сайт BestChange

4. Настройте параметры поиска обменника

Слева в колонке "Отдаете" выберите способ оплаты, например: Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.). Электронные кошельки (QIWI, Payeer и др.). Наличные.

В колонке "Получаете" выберите криптовалюту, которую хотите отправить на Binance (например, USDT TRC-20).

BestChange покажет список обменников, которые работают с вашим запросом, упорядоченных по курсу.

5. Выберите подходящий обменник

Обратите внимание на:

Курс обмена (чем ниже, тем выгоднее).

Резервы (чтобы суммы хватило для вашего пополнения).

Рейтинг и отзывы (предпочитайте обменники с положительными отзывами).

Скорость обработки транзакции.

6. Перейдите на сайт выбранного обменника

Нажмите на обменник из списка, и BestChange перенаправит вас на его официальный сайт.

7. Укажите реквизиты Binance

Перейдите в личный кабинет Binance.

Откройте раздел "Кошелек" → "Обзор кошелька" → "Пополнить".

Выберите криптовалюту (например, USDT).

Укажите нужную сеть (например, TRC-20).

Скопируйте адрес вашего кошелька.

8. Завершите операцию на сайте обменника

Введите сумму, которую хотите обменять.

Укажите адрес криптовалютного кошелька Binance, скопированный ранее.

Заполните данные об оплате (карта, кошелек и т.д.).

Подтвердите операцию.

9. Ожидайте завершения транзакции

После оплаты обменник отправит криптоактивы на ваш биржевой адрес Binance. Этот процесс занимает от пары минут до часа в зависимости от уровня нагрузки сети и условий обменника.

Перевод между счетами пользователей

Узнайте адрес кошелька получателя

Попросите друга или коллегу поделиться адресом их Binance-кошелька. Совершите перевод

Введите адрес, укажите сумму и подтвердите транзакцию.

Особенности:

Без комиссии внутри Binance.

Подходит для быстрых переводов между знакомыми.

Перевод между своими биржевыми счетами

После пополнения счета криптовалютой, средства поступят на счет Пополнения, который находится в разделе Кошелек, оттуда их можно перевести на один из кошельков для торговли, перейдя во вкладку Перевод, выбрав необходимый кошелек, монету и сумму.

Какие комиссии и лимиты на бирже Binance

Пополнение счета

Комиссия при использовании банковских карт: 1–3%.

Для P2P-переводов и некоторых методов, таких как AdvCash, комиссия отсутствует.

Вывод средств

Фиатные средства: фиксированная или процентная комиссия в зависимости от способа.

Криптовалюты: зависят от вида используемой сети (например, комиссия на вывод USDC в сети Ethereum может быть выше, чем в сети Solana).

Лимиты пополнения

Лимиты зависят от метода и уровня верификации аккаунта. Для не верифицированных пользователей они значительно ниже.

Заключение

В 2024 году Binance хоть и предоставляет меньше способов для пополнения счета россиянам, но при этом все же есть множество альтернативных и удобных способов пополнения счета. Каждый из этих способов имеет свои особенности, комиссии и ограничения, которые необходимо учитывать перед использованием. Будь то покупка криптовалюты с карты, P2P-сделки или использование сторонних сервисов, вы всегда найдете подходящий для вас способ, который будет соответствовать потребностям и возможностям.

FAQ

1. Могу ли я пополнить Binance без верификации?

Да, но лимиты на пополнение и снятие будут сильно ограничены.

2. Какой способ пополнения самый выгодный?

Переводы между биржевыми аккаунтами Binance или использование AdvCash имеют низкие комиссии и доступны для жителей России.

3. Какие карты принимаются для пополнения Binance?

Поддерживаются карты Visa и Mastercard, но наличие ограничений зависит от банка-эмитента.

4. Как долго обрабатывается пополнение через банковский перевод?

Обычно это занимает до 1 рабочего дня, но зачастую это происходит в течение часа и меньше.

5. Есть ли комиссия при использовании P2P?

Для покупателя комиссия отсутствует, взимание комиссий возможно от используемых платежных сервисов.