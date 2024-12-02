Binance продолжает оставаться одной из самых популярных криптовалютных бирж в мире, несмотря на изменения в регулировании и ограничениях работы в России. Процесс пополнения счета на Binance в 2024 году может доставить некоторые сложности, но существует несколько способов внести средства, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.
Варианты пополнения Binance
Способов пополнения данной биржи для россиян стало все же меньше после ввода ряда ограничений в сравнении с менее крупным конкурентом – Bybit, но они есть, рассмотрим каждый их них подробнее:
С помощью кредитной/дебетовой карты
Зайдите в раздел "Купить криптовалюту"
На главной странице платформы найдите и выберите этот раздел.
Выберите "Кредитная/дебетовая карта"
Вам будет предложено ввести сумму пополнения и выбрать валюту.
Выбор криптовалюты для покупки
Укажите желаемую криптовалюту, например, USDT или BTC.
Добавьте карту
Введите данные своей карты (срок действия, CVV-код, номер карты).
Подтвердите платеж
После проверки данных завершите транзакцию. Средства поступят на ваш биржевой счет в течение пары минут-часа.
Примечание:
На момент написания статьи данный способ пополнения не доступен, но будет актуален, если в будущем ограничения с российских платежных средств будут сняты.
Лимиты: уточняйте на этапе ввода данных.
Пополнение через AdvCash
AdvCash — это популярная платежная система, интегрированная в P2P площадку Binance.
Зарегистрируйтесь на AdvCash
Создайте учетную запись и верифицируйтесь.
Пополните AdvCash
Используйте банковский перевод или карту.
Переведите средства на Binance
В разделе "Фиатные депозиты" выберите AdvCash и следуйте указанным инструкциям для завершения платежа.
Примечание:
Комиссия: минимальная или отсутствует.
Скорость: средства поступают практически мгновенно.
Пополнение через депозит в фиате
Пополнение счета на Binance через депозит в фиате — один из удобных способов внести средства для покупки криптовалюты. Однако из-за различных региональных ограничений и доступности методов процедура в России через многие методы не доступна. Рассмотрим процесс пополнения и ключевые аспекты.
Авторизация на Binance
Откройте свой аккаунт на Binance. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь и подтвердите свои данные с помощью верификации личности. Это обязательный этап для работы с фиатными валютами.
Откройте раздел "Пополнить счет"
На главной странице выберите вкладку "Кошелек", затем перейдите в раздел "Фиат и спот". Выберите функцию "Пополнить".
Выберите валюту
Укажите валюту, в которой вы хотите внести депозит. Например, если вы используете рубли, выберите RUB.
Выберите метод пополнения
Binance предложит несколько вариантов, включая:
Банковский перевод.
Использование сторонних платежных систем (например, AdvCash или Payeer).
Переводы через системы SWIFT/SEPA для международных операций.
Получите реквизиты для перевода
После выбора метода пополнения вам предоставят реквизиты. Это может быть банковский счет Binance, зарегистрированный в системе, или электронный адрес сервиса для перевода средств.
Совершите перевод через банк или приложение
Зайдите в свой банк или мобильное приложение и совершите перевод на указанные реквизиты. Убедитесь, что все данные введены корректно, чтобы избежать задержек.
Подтвердите транзакцию на Binance
Если требуется, загрузите подтверждение о переводе в систему Binance. Обычно это не нужно, но в случае задержки средств может быть полезно.
Ожидайте зачисления средств
Средства поступают на ваш счет в зависимости от выбранного метода. Для локальных банковских переводов время обработки составляет от пары минут до нескольких часов. Международные переводы могут исполняться до 1–3 рабочих дней.
Комиссии и лимиты
Комиссии
Банковский перевод: в большинстве случаев комиссия отсутствует, но ваш банк может взимать плату за исходящие переводы.
Сторонние сервисы (AdvCash, Payeer): комиссия варьируется в пределах 0–3%.
Лимиты
Минимальная сумма пополнения часто составляет $10 или эквивалент в выбранной валюте.
Максимальная сумма зависит от уровня верификации вашего аккаунта.
3. Примечание
Из-за изменений в регулировании России доступность прямых рублевых пополнений (при помощи банков и платежных систем) временно ограничена.
Покупка криптовалюты через P2P
Откройте раздел "P2P на Binance"
Выберите вкладку "Торговля P2P".
Найдите подходящее объявление
Отфильтруйте продавцов по способу оплаты, сумме и рейтингу.
Совершите сделку
Укажите сумму покупки, оплатите выбранным методом и подтвердите перевод на платформе.
Получите средства на ваш аккаунт после подтверждения платежа.
Примечание:
Российские платежные сервисы не доступны.
Комиссия: отсутствует для покупателя.
Высокая безопасность благодаря системе эскроу.
Покупка криптовалюты с помощью Bestchange
Пошаговая инструкция по пополнению Binance через BestChange:
1. Регистрация на Binance
2. Определите, какую криптовалюту хотите использовать для депозита
Выберите криптовалюту, которую будете переводить на Binance.
3. Зайдите на сайт BestChange
4. Настройте параметры поиска обменника
Слева в колонке "Отдаете" выберите способ оплаты, например:
Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.).
Электронные кошельки (QIWI, Payeer и др.).
Наличные.
В колонке "Получаете" выберите криптовалюту, которую хотите отправить на Binance (например, USDT TRC-20).
BestChange покажет список обменников, которые работают с вашим запросом, упорядоченных по курсу.
5. Выберите подходящий обменник
Обратите внимание на:
Курс обмена (чем ниже, тем выгоднее).
Резервы (чтобы суммы хватило для вашего пополнения).
Рейтинг и отзывы (предпочитайте обменники с положительными отзывами).
Скорость обработки транзакции.
6. Перейдите на сайт выбранного обменника
Нажмите на обменник из списка, и BestChange перенаправит вас на его официальный сайт.
7. Укажите реквизиты Binance
Перейдите в личный кабинет Binance.
Откройте раздел "Кошелек" → "Обзор кошелька" → "Пополнить".
Выберите криптовалюту (например, USDT).
Укажите нужную сеть (например, TRC-20).
Скопируйте адрес вашего кошелька.
8. Завершите операцию на сайте обменника
Введите сумму, которую хотите обменять.
Укажите адрес криптовалютного кошелька Binance, скопированный ранее.
Заполните данные об оплате (карта, кошелек и т.д.).
Подтвердите операцию.
9. Ожидайте завершения транзакции
После оплаты обменник отправит криптоактивы на ваш биржевой адрес Binance. Этот процесс занимает от пары минут до часа в зависимости от уровня нагрузки сети и условий обменника.
Перевод между счетами пользователей
Узнайте адрес кошелька получателя
Попросите друга или коллегу поделиться адресом их Binance-кошелька.
Совершите перевод
Введите адрес, укажите сумму и подтвердите транзакцию.
Особенности:
Без комиссии внутри Binance.
Подходит для быстрых переводов между знакомыми.
Перевод между своими биржевыми счетами
После пополнения счета криптовалютой, средства поступят на счет Пополнения, который находится в разделе Кошелек, оттуда их можно перевести на один из кошельков для торговли, перейдя во вкладку Перевод, выбрав необходимый кошелек, монету и сумму.
Какие комиссии и лимиты на бирже Binance
Пополнение счета
Комиссия при использовании банковских карт: 1–3%.
Для P2P-переводов и некоторых методов, таких как AdvCash, комиссия отсутствует.
Вывод средств
Фиатные средства: фиксированная или процентная комиссия в зависимости от способа.
Криптовалюты: зависят от вида используемой сети (например, комиссия на вывод USDC в сети Ethereum может быть выше, чем в сети Solana).
Лимиты пополнения
Лимиты зависят от метода и уровня верификации аккаунта. Для не верифицированных пользователей они значительно ниже.
Заключение
В 2024 году Binance хоть и предоставляет меньше способов для пополнения счета россиянам, но при этом все же есть множество альтернативных и удобных способов пополнения счета. Каждый из этих способов имеет свои особенности, комиссии и ограничения, которые необходимо учитывать перед использованием. Будь то покупка криптовалюты с карты, P2P-сделки или использование сторонних сервисов, вы всегда найдете подходящий для вас способ, который будет соответствовать потребностям и возможностям.
FAQ
1. Могу ли я пополнить Binance без верификации?
Да, но лимиты на пополнение и снятие будут сильно ограничены.
2. Какой способ пополнения самый выгодный?
Переводы между биржевыми аккаунтами Binance или использование AdvCash имеют низкие комиссии и доступны для жителей России.
3. Какие карты принимаются для пополнения Binance?
Поддерживаются карты Visa и Mastercard, но наличие ограничений зависит от банка-эмитента.
4. Как долго обрабатывается пополнение через банковский перевод?
Обычно это занимает до 1 рабочего дня, но зачастую это происходит в течение часа и меньше.
5. Есть ли комиссия при использовании P2P?
Для покупателя комиссия отсутствует, взимание комиссий возможно от используемых платежных сервисов.