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    • Как пополнить Binance (Бинанс) в России 2024 - пошаговая инструкция
    Дата публикации: 02.12.2024
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 02.12.2024
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 12

    Как пополнить Binance (Бинанс) в России 2024 - пошаговая инструкция

    Binance продолжает оставаться одной из самых популярных криптовалютных бирж в мире, несмотря на изменения в регулировании и ограничениях работы в России. Процесс пополнения счета на Binance в 2024 году может доставить некоторые сложности, но существует несколько способов внести средства, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

    Варианты пополнения Binance

    Способов пополнения данной биржи для россиян стало все же меньше после ввода ряда ограничений в сравнении с менее крупным конкурентом – Bybit, но они есть, рассмотрим каждый их них подробнее:

    С помощью кредитной/дебетовой карты

    1. Зайдите в раздел "Купить криптовалюту"
      На главной странице платформы найдите и выберите этот раздел.

    2. Выберите "Кредитная/дебетовая карта"
      Вам будет предложено ввести сумму пополнения и выбрать валюту.

    3. Выбор криптовалюты для покупки
      Укажите желаемую криптовалюту, например, USDT или BTC.

    4. Добавьте карту
      Введите данные своей карты (срок действия, CVV-код, номер карты).

    5. Подтвердите платеж
      После проверки данных завершите транзакцию. Средства поступят на ваш биржевой счет в течение пары минут-часа.

    Примечание:

    • На момент написания статьи данный способ пополнения не доступен, но будет актуален, если в будущем ограничения с российских платежных средств будут сняты.

    • Лимиты: уточняйте на этапе ввода данных.

    Пополнение через AdvCash

    AdvCash — это популярная платежная система, интегрированная в P2P площадку Binance.

    1. Зарегистрируйтесь на AdvCash
      Создайте учетную запись и верифицируйтесь.

    2. Пополните AdvCash
      Используйте банковский перевод или карту.

    3. Переведите средства на Binance
      В разделе "Фиатные депозиты" выберите AdvCash и следуйте указанным инструкциям для завершения платежа.

    Примечание:

    • Комиссия: минимальная или отсутствует.

    • Скорость: средства поступают практически мгновенно.

    Пополнение через депозит в фиате

    Пополнение счета на Binance через депозит в фиате — один из удобных способов внести средства для покупки криптовалюты. Однако из-за различных региональных ограничений и доступности методов процедура в России через многие методы не доступна. Рассмотрим процесс пополнения и ключевые аспекты.

    1. Авторизация на Binance
      Откройте свой аккаунт на Binance. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь и подтвердите свои данные с помощью верификации личности. Это обязательный этап для работы с фиатными валютами.

    2. Откройте раздел "Пополнить счет"
      На главной странице выберите вкладку "Кошелек", затем перейдите в раздел "Фиат и спот". Выберите функцию "Пополнить".

    3. Выберите валюту
      Укажите валюту, в которой вы хотите внести депозит. Например, если вы используете рубли, выберите RUB.

    4. Выберите метод пополнения
      Binance предложит несколько вариантов, включая:

      • Банковский перевод.

      • Использование сторонних платежных систем (например, AdvCash или Payeer).

      • Переводы через системы SWIFT/SEPA для международных операций.

    5. Получите реквизиты для перевода
      После выбора метода пополнения вам предоставят реквизиты. Это может быть банковский счет Binance, зарегистрированный в системе, или электронный адрес сервиса для перевода средств.

    6. Совершите перевод через банк или приложение
      Зайдите в свой банк или мобильное приложение и совершите перевод на указанные реквизиты. Убедитесь, что все данные введены корректно, чтобы избежать задержек.

    7. Подтвердите транзакцию на Binance
      Если требуется, загрузите подтверждение о переводе в систему Binance. Обычно это не нужно, но в случае задержки средств может быть полезно.

    8. Ожидайте зачисления средств
      Средства поступают на ваш счет в зависимости от выбранного метода. Для локальных банковских переводов время обработки составляет от пары минут до нескольких часов. Международные переводы могут исполняться до 1–3 рабочих дней.

    Комиссии и лимиты

    1. Комиссии

      • Банковский перевод: в большинстве случаев комиссия отсутствует, но ваш банк может взимать плату за исходящие переводы.

      • Сторонние сервисы (AdvCash, Payeer): комиссия варьируется в пределах 0–3%.

    2. Лимиты

      • Минимальная сумма пополнения часто составляет $10 или эквивалент в выбранной валюте.

      • Максимальная сумма зависит от уровня верификации вашего аккаунта.

    3. Примечание

    • Из-за изменений в регулировании России доступность прямых рублевых пополнений (при помощи банков и платежных систем) временно ограничена.

    Покупка криптовалюты через P2P

    1. Откройте раздел "P2P на Binance"
      Выберите вкладку "Торговля P2P".

    2. Найдите подходящее объявление
      Отфильтруйте продавцов по способу оплаты, сумме и рейтингу.

    3. Совершите сделку
      Укажите сумму покупки, оплатите выбранным методом и подтвердите перевод на платформе.

    4. Получите средства на ваш аккаунт после подтверждения платежа.

    Примечание:

    • Российские платежные сервисы не доступны.

    • Комиссия: отсутствует для покупателя.

    • Высокая безопасность благодаря системе эскроу.

    Покупка криптовалюты с помощью Bestchange

    Пошаговая инструкция по пополнению Binance через BestChange:

    1. Регистрация на Binance

    2. Определите, какую криптовалюту хотите использовать для депозита

    Выберите криптовалюту, которую будете переводить на Binance. 

    3. Зайдите на сайт BestChange

    4. Настройте параметры поиска обменника

    • Слева в колонке "Отдаете" выберите способ оплаты, например:

      • Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.).

      • Электронные кошельки (QIWI, Payeer и др.).

      • Наличные.

    • В колонке "Получаете" выберите криптовалюту, которую хотите отправить на Binance (например, USDT TRC-20).

    BestChange покажет список обменников, которые работают с вашим запросом, упорядоченных по курсу.

    5. Выберите подходящий обменник

    Обратите внимание на:

    • Курс обмена (чем ниже, тем выгоднее).

    • Резервы (чтобы суммы хватило для вашего пополнения).

    • Рейтинг и отзывы (предпочитайте обменники с положительными отзывами).

    • Скорость обработки транзакции.

    6. Перейдите на сайт выбранного обменника

    Нажмите на обменник из списка, и BestChange перенаправит вас на его официальный сайт.

    7. Укажите реквизиты Binance

    • Перейдите в личный кабинет Binance.

    • Откройте раздел "Кошелек" → "Обзор кошелька" → "Пополнить".

    • Выберите криптовалюту (например, USDT).

    • Укажите нужную сеть (например, TRC-20).

    • Скопируйте адрес вашего кошелька.

    8. Завершите операцию на сайте обменника

    • Введите сумму, которую хотите обменять.

    • Укажите адрес криптовалютного кошелька Binance, скопированный ранее.

    • Заполните данные об оплате (карта, кошелек и т.д.).

    • Подтвердите операцию.

    9. Ожидайте завершения транзакции

    После оплаты обменник отправит криптоактивы на ваш биржевой адрес Binance. Этот процесс занимает от пары минут до часа в зависимости от уровня нагрузки сети и условий обменника.

    Перевод между счетами пользователей

    1. Узнайте адрес кошелька получателя
      Попросите друга или коллегу поделиться адресом их Binance-кошелька.

    2. Совершите перевод
      Введите адрес, укажите сумму и подтвердите транзакцию.

    Особенности:

    • Без комиссии внутри Binance.

    • Подходит для быстрых переводов между знакомыми.

    Перевод между своими биржевыми счетами

    После пополнения счета криптовалютой, средства поступят на счет Пополнения, который находится в разделе Кошелек, оттуда их можно перевести на один из кошельков для торговли, перейдя во вкладку Перевод, выбрав необходимый кошелек, монету и сумму.

    Какие комиссии и лимиты на бирже Binance

    1. Пополнение счета

    • Комиссия при использовании банковских карт: 1–3%.

    • Для P2P-переводов и некоторых методов, таких как AdvCash, комиссия отсутствует.

    1. Вывод средств

    • Фиатные средства: фиксированная или процентная комиссия в зависимости от способа.

    • Криптовалюты: зависят от вида используемой сети (например, комиссия на вывод USDC в сети Ethereum может быть выше, чем в сети Solana).

    1. Лимиты пополнения

    • Лимиты зависят от метода и уровня верификации аккаунта. Для не верифицированных пользователей они значительно ниже.

    Заключение

    В 2024 году Binance хоть и предоставляет меньше способов для пополнения счета россиянам, но при этом все же есть множество альтернативных и удобных способов пополнения счета. Каждый из этих способов имеет свои особенности, комиссии и ограничения, которые необходимо учитывать перед использованием. Будь то покупка криптовалюты с карты, P2P-сделки или использование сторонних сервисов, вы всегда найдете подходящий для вас способ, который будет соответствовать потребностям и возможностям.

    FAQ

    1. Могу ли я пополнить Binance без верификации?
     Да, но лимиты на пополнение и снятие будут сильно ограничены.

    2. Какой способ пополнения самый выгодный?
    Переводы между биржевыми аккаунтами Binance или использование AdvCash имеют низкие комиссии и доступны для жителей России.

    3. Какие карты принимаются для пополнения Binance?
    Поддерживаются карты Visa и Mastercard, но наличие ограничений зависит от банка-эмитента.

    4. Как долго обрабатывается пополнение через банковский перевод?
    Обычно это занимает до 1 рабочего дня, но зачастую это происходит в течение часа и меньше. 

    5. Есть ли комиссия при использовании P2P?

    Для покупателя комиссия отсутствует, взимание комиссий возможно от используемых платежных сервисов.

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