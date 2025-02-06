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    • Колесо фортуны на BingX с Veles!
    Дата публикации: 06.02.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 06.02.2025
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 27

    Колесо фортуны на BingX с Veles!

    Любите трейдинг и приятные бонусы? Тогда у нас для вас отличная новость! Veles совместно с BingX запускает акцию, в которой каждый может испытать удачу и получить щедрые награды. Можно выиграть до 1000 USDT!

    BingX — одна из самых удобных и функциональных бирж для трейдинга. Здесь каждый найдет что-то для себя. Платформа предлагает широкий выбор активов, удобный интерфейс и мощные инструменты для анализа. Быстрые сделки, надежность и комфорт — все, что нужно для успешной торговли.

    Как принять участие?

    Все просто:
    1. Зарегистрируйтесь на BingX по реферальной ссылке Veles и пройдите KYC.
    2. Пополните депозит биржи на 50 USDT и торгуй на BingX.
    3. Крутите колесо фортуны и забирайте гарантированный приз!

    Какие призы тебя ждут?

    ✅ 1000 USDT на баланс биржи

    100 USDT на баланс биржи

    ✅ Ваучеры по 10 и 20 USDT

    5 USDT на кэшбек комиссии 

    🔥 Чем больше вы торгуете — тем больше у вас шансов выиграть максимальный приз!

    ⏳ Акция действует только для зарегистрированных по реферальной ссылке  ограничена по времени, поэтому не откладывайте — примите участие прямо сейчас и пополните свой баланс без лишних затрат!

    Сроки проведения акции: с 00:00 06.02.2025 по 23:59 06.03.2025 (UTC+3)

    👉 Крутите колесо фортуны и забирай свои призы! 

    Принять участие 🚀

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